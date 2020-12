Palić: Ustavna definicija braka mora ostati kakva jest, izbor predsjednika RH u Saboru sveo bi se na političku trgovinu

Godina 1990. ostat će zabilježena u hrvatskoj povijesti kao godina donošenja prvoga Ustava neovisne Republike Hrvatske. Sve je započelo u ljeto 1990. godine kada je Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske donijelo odluku kojom Saboru predlaže donošenje Ustava Republike Hrvatske.

Odluku su na svojim sjednicama 25. i 26. srpnja 1990. podržala sva tri tadašnja saborska vijeća: Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće.

Kao ciljevi Ustava zacrtani su: određenje Hrvatske kao suverene države hrvatskoga naroda i njezinih državljana pripadnika drugih naroda i manjina, države parlamentarne demokracije, vladavine prava i tržišnog gospodarstva. Na izradi Ustava radila je potom Ustavotvorna komisija u kojoj su bili istaknuti predstavnici političkog i akademskog života.

‘Božićni Ustav’ iz 1990. godine

Prvi saziv Hrvatskoga sabora na zajedničkoj sjednici triju vijeća 22. prosinca 1990. donio je Odluku o proglašenju Ustava Republike Hrvatske čime je ispunio svoju ustavotvornu ulogu. Kako je Ustav donesen neposredno pred Božić, naziva se još i “Božićnim Ustavom”.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas je podsjetio na taj povijesni događaj iskreno zahvalivši prvom hrvatskom predsjedniku, svim tvorcima Ustava i svim zastupnicima prvog saborskog saziva koji su Ustav izglasali.

”Imali su odgovornu povijesnu ulogu te stoga nikada neće biti zaboravljeni”, poručio je Jandroković.

Hrvatski je Ustav tijekom 30 godina doživio pet izmjena. S ustavnim stručnjakom Matom Palićem prokomentirali smo navedene izmjene, kao i one koje se nisu dogodile, a po njegovom bi se mišljenju trebale.

“Ustav je doživio izmjene 1997., 2000., 2001., 2010. i ustavni referendum o definiciji braka 2013. godine. Sve su to bile izmjene kao rezultat političkih okolnosti u trenutcima kada su se događali. Dakle, redom od 1997. godine, pa promjena sustava vlasti 2000.-te kada se dogodio prelazak s polupredsjedničkog na parlamentarni sustav, ukidanje Županijskog doma 2001. godine, 2010. godine je glavni motiv za ustavne promjene bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ustavna definicija braka, to je bila odluka donesena na ustavotvornom referendumu, ne u Hrvatskom Saboru. To je bila jedina promjena Ustava koja nije bila u parlamentu nego su birači na državnom referendumu dopunili Ustav definicijom braka i nakon toga nije bilo promjena”, kronološki nas vodi Palić.

Josipović imao ideju opsežne promjene Ustava

Dodaje, jedna ideja opsežnije promjene Ustava bila je ona bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Podsjetimo, Josipović je 2014. godine rekao da je postojeći Ustav arhaičan, da ga je pregazilo vrijeme te da u njemu ima funkcionalnih nejasnoća i nekih tehničkih nedostataka. Prijedlog promjena njegovog tima ustavnih stručnjaka nije podrazumijevao povećanje predsjedničkih ovlasti, već njihovo bolje profiliranje. Predviđali su i određene promjene između tri grane vlasti, promjenu modela biranja ustavnih sudaca te jačanje pozicije Ustavnog suda u zaštiti ljudskih prava.

No, kako nam kaže Palić, Josipović nije ponovno izabran i ostalo je na tome.

‘Definicija braka mora ostati u Ustavu kakva je’

“Ima prostora za poboljšanje, no to je stvar političke volje, odnosno dvotrećinske većine u Hrvatskom saboru”, smatra. Pitali smo, podrazumijeva li to ustavnu definiciju braka kao životne zajednice žene i muškarca.

“Što se tiče ustavne definicije braka, ona mora u Ustavu ostati takva kakva je. Neki bi željeli da se u Ustav uvedu i istospolne zajednice, da ih se ne izostavlja. No, ustavnu definiciju braka već imate u obiteljskom zakonu, ona nije iz ničega ušla u naš pravni sustav već je jedna zakonska odredba postala i ustavna norma. Brak je tako definiran i u obiteljskom zakonu, kao što je bio definiran u prethodnom Zakonu o porodičnim odnosima”, tumači Palić.

‘U Ustav dodati pravo na vodu, urediti pitanje provođenja referenduma’

No, nešto bi svakako trebalo mijenjati, odnosno dodati.

“U Ustav bi trebalo dodati pravo na vodu kao ljudsko pravo, trebalo bi definitivno urediti pitanje provođenja referenduma, da se propišu teme o kojima se na referendumu ne može odlučivati, da se odredi da se ispravnost referendumskog pitanja provjerava prije no što se prikupi 10 posto potpisa, a ne kao što sada imamo da skupite 400 tisuća potpisa i onda pitanje dođe na Ustavni sud koji kaže da pitanje ne valja i svi potpisi propadnu. Bilo bi bolje da se na temelju 10 tisuća potpisa pitanje preda Ustavnom sudu i da on kaže je li sve u redu što se tiče ustavnosti pitanja, pa ako jest, da se i nakon toga prikupljaju potpisi za provođenje referenduma. Bilo je više referendumskih inicijativa gdje je velik broj potpisa podržao neko pitanje, da bi ga Ustavni sud anulirao”, smatra Palić.

‘Ako bi se predsjednik birao u Saboru, to bi se svelo na političku trgovinu’

Što se tiče mogućnosti da se predsjednik Republike bira u Saboru, naš je sugovornik jasan.

“Tu ne bi trebalo ništa mijenjati, ako bi se birao u Saboru, to bi bio rezultat dogovora, odnosno, to bi se svelo na političku trgovinu. I onda bi se stvari događale tako da bi se najveće političke opcije dogovarale po principu ‘sad vaš, sad naš’ i to nije izraz volje naroda kakav je kada se birači neposredno na izborima izjašnjavaju. Posredan izbor u parlamentu postoji u nekim državama, no kod nas bi se to zapravo svelo na političku trgovinu”, zaključuje Mato Palić.