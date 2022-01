‘PALI’ ZADRANI IZ GOTIKA! Ispitani s Matejevom ekipom: ‘A jel mu bilo krivo što ste vi s njima uzeli, a on nije?’

Autor: N.K

Istražitelji i dalje pokušavaju doznati što se dogodilo nestalom 27-godišnjem Splićaninu, Mateju Perišu koji je misteriozno nestao u Beogradu uoči dočeka Nove godine s prijateljima.

Svi dokazi upućuju na to da je Matej nažalost završio u rijeci. To je postalo jasno nakon što je srpska policija detaljno rekonstruirala njegovo kretanje, ali odgovora na pitanje zašto je Matej tako mahnito trčao Beogradom i naposljetku se spustio prema hladnoj i brzoj rijeci, nema.

Dok u Beogradu vrše potragu i sklapaju mozaik, hrvatska policija intenzivno odrađuje istražne radnje u Hrvatskoj, a one su fokusirane na Matejevo društveno okruženje.

Ispitani prijatelji i locirani Zadrani

Tako su danas ponovno ispitani njegovi prijatelji. Sadržaj tih razgovora nije poznat, ali trenutno se stvari odvijaju onako kako je i najavio Antonio Gerovac, pomoćnih glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije. Prijatelji će možda biti ispitani u nekoliko navrata.

Osim toga, kako doznaje Jutarnji, hrvatska policija uspjela je obaviti razgovore s “ekipom Zadrana” koji su te kritične večeri bili u klubu Gotik neposredno pokraj društva Mateja Periša.

Oglasila se misteriozna Maja S.

U međuvremenu se oglasila i Splićanka Maja S., koju je Matej nazvao u noći s 30. na 31. prosinca, ali ona nije odgovorila na taj poziv.

“Normalno da se kajem, to mi je najveća muka jer smatram, da me je obavijestio da dolazi u Beograd, ja bih im rekla gdje da idu i što da rade”, rekla je Maja S. u emisiji “Eksploziv” na TV Prvoj koja će biti emitirana u srijedu navečer.

Neobične poruke

Slobodna Dalmacija dobila je i na uvid Whatsapp poruke između Matejevog prijatelja koji je bio te noći u Beogradu i prijateljice koja je ostala u Splitu. Spominju “rješavanje”, a u jednom trenutku mladić piše kako je Matej nekome rekao da ide napraviti “đir po klubu”. Njegovi poznanici u tim porukama koje su nastale nakon njegovog nestanka, pišu o tome kako su nešto “uzeli”, ali čini se tak nakon što je Matej nestao.









Tako prijatelj u prvoj poruci piše spomenutoj djevojci: “Ja ne znam šta je njemu bilo. Droge ili šta… Mi nismo uzimali…”

Djevojka mu odgovara: “Pa ne virujem da je sam pa sakriva, osim ako mu neko u tom điru nije ponudio. Pa nije žensko da će mu stavit u piće.”

Prijatelj joj nakon toga piše: “Stvarno ne kužim.”

Prijatelj potom nakon nekoliko dana odgovara na poruke djevojke, ali se one ne odnose na ovu temu, da bi par dana nakon toga između njih opet bila obnovljena ova priča.









Prijatelj joj tako piše: “Može bit i to šta ti govoriš. Al opet doša bi do M., reka idem riješiti, ne bi mu reka idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći.”

Djevojka mu nakon toga odgovara: “Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila.”

Prijatelj joj odgovara: “Može biti stvarno, koliko znam ona ne koristi.”

Djevojka dalje pita: “A jel mu bilo krivo što ste vi s njima uzeli, a on nije?”

Prijatelj joj dogovara: “Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta.”