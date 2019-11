PALI SE METEOALARM, BIT ĆE MRAZA, A PRIJETE I POPLAVE: Evo detaljnije prognoze

Vrijeme danas u Hrvatskoj

Ujutro pretežno oblačno mjestimice s kišom, u središnjim predjelima mjestimice i obilnom. U zapadnim područjima zatim postupan prestanak kiše i djelomično razvedravanje, dok će se u Slavoniji i Baranji te Dalmaciji kišovito vrijeme zadržati i u nastavku dana. U Dalmaciji su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i obilna oborina. Na moru i u gorju umjeren, povremeno i jak jugozapadni i južni vjetar postupno će slabjeti već tijekom jutra. Drugdje vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18 °C.

Vrijeme sutra u Hrvatskoj

Ujutro pretežno oblačno s kišom u većini krajeva. Zatim prestanak kiše i postupno razvedravanje, prijepodne na sjevernom Jadranu zatim i drugdje. Oblaci će se najdulje zadržati u sjevernim krajevima. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na obali i otocima će puhati umjereno jugo i južni vjetar, a ujutro na sjevernom dijelu mjestimice bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 u unutrašnjosti, na moru od 10 do 15 °C. Najviša dnevna na kopnu od 9 do 14, na Jadranu između 13 i 17 °C, kako najavljuje DHMZ.

Zbog obilne kiše i vjetra za sutra je upaljen žuti Meteoalarm za cijelu jadransku Hrvatsku. Obilna kiša prijeti sjevernom Jadranu gdje su mjestimično mogući snažni pljuskovi, a prijete i bujične poplave. U Dalmaciji te na samom jugu Jadrana Meteoalarm je upaljen zbog jakih i olujnih udara juga i jugozapadnjaka. Jak vjetar očekuje se i na obali Istre.





U nedjelju će biti i nešto mraza. Mraza može biti i u ponedjeljak ujutro, a bit će i magle. Temperatura se neće znatnije mijenjati.