PALI PORTALI U HRVATSKOJ U policiji kažu kako im nije prijavljen kibernetički napad

Autor: Dnevno

Oko 13 sati srušile su se web stranice nekoliko portala u Hrvatskoj, među njima i portala Dnevno.hr, zbog čega nije bilo moguće pristupiti sadržajima. Portali bi opet postali dostupni nakon desetak minuta, nakon čega bi se opet rušili. I tako dva sata. Nakon što smo ustanovili da je sve u redu s našim serverom, zaključili smo da problem dolazi izvana.

Ubrzo se proširila neslužbena informacija kako je riječ o globalnom hakerskom napadu na servere u nekoliko zemalja, no nju nije bilo moguće potvrditi. Kontaktirali smo MUP, no oni su nam odgovorili kako ne znaju o čemu je riječ.

“Nismo zaprimili nikakvu prijavu o kibernetičkom napadu. I mi smo primijetili da portali nisu bili dostupni, ali, ponavljam, nikakvu prijavu nismo zaprimili. To je sve što vam mogu reći“, rekli su nam u MUP-u.

Objašnjenje je dao američki mrežni sustav, Clioudflare. Kako javljaju, tijekom prijepodneva zabilježili su probleme u svojoj inteligentnoj globalnoj mreži te istražuju uzrok.

“Određeni setovi IP adresa su odašiljani izvan njihovog predviđenog djelokruga što je dovelo do problema sa slanjem i primanjem informacija”, priopćio je Cloudflare. Napominju kako rade na tome da se stvari normaliziraju u što je moguće kraćem vremenu. No ne mogu reći koliko će to trajati.

“Pokušaj pristupa web-lokacijama smještenim na Cloudflareu rezultirao je pogreškom”, piše Mybroadband.

Navode i kako su iz Cloudflarea poslali priopćenje u kojem stoji da su svjesni problema vezanih za mrežnu povezanost te da njihov tim radi na uspostavljanju usluga. Da postoje problemi vidljivo je i na stranici downdetector. Najveći problemi su u Velikoj Britaniji, Izraelu ali i u središnjoj Europi te na Zapadnoj obali SAD-a.