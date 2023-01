‘PALA SAM S KREVETA’, HRVATSKA SE TRESE! Subotnje jutro kakvom se nitko nije nadao: Narod uznemiren

Na području središnje Hrvatske, osobito Zagreba, osjetio se jači potres. Prema prvim procjenama, riječ je o potresu magnitude 2.7, s epicentrom 9 km sjeverno od Zagreba.

Kako nam javlja jedna čitateljica, dok je ustajala, pala je s kreveta koliko se uznemirila.

“Dosta jako je treslo”, javljaju s područja zagrebačkih kvartova Maksimira i Bukovca.

⚠Preliminary info: #earthquake (#potres) about 6 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 18 min ago (local time 10:04:15)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) January 14, 2023