PALA JE VLADA U CRNOJ GORI! Dritan Abazović održao završno izlaganje: ‘Ako se uskoro ne konstituira nova, gurnuli ste državu u nestabilnost’

Autor: Valneo Kosić

Skupština Crne Gore je nakon poludnevnog zasjedanja izglasala nepovjerenje Vladi Dritana Abazovića. Za pad njegove Vlade glasalo je 50 zastupnika, među kojima su i zastupnici Demokratske Crne Gore.

Protiv je bila predsjednica Skupštine Danijela Đurović (SNP). Zastupnik Force Genci Nimanbegu se nije izjasnio. Zastupnici Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i koalicije “Crno na bijelo”, kao i zastupnik Demosa Miodrag Lekić nisu prisustvovali glasanju.

Za smjenu Abazovićevog kabineta glasalo je 50 zastupnika Đukanovićeve Demokratske partije socijalista (DPS), Demokrata, Socijaldemokratske partije (SDP), Socijaldemokrata (SDP), Liberalne partije (LP), Bošnjačke stranke (BS), Demokratske unije Albanaca, Prave i Ujedinjene Crne Gore.





Inicijativu za glasanje o nepovjerenju Vladi je ranije podnijelo 36 zastupnike Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca.

Završno obraćanje Dritana Abazovića: “Večeras pobjedu odnosi DPS”

Abazović je u završnom izlaganju rekao kako se nada da će se uskoro konstituirati nova Vlada i da će predsjednik nekome “od večerašnje većine” dati mandat da sastavi kabinet.

“Ako se to ne dogodi, to je neozbiljno i gurnuli ste državu u nestabilnost. Želim tumačiti ovo kao doprinos pomirenju, a ne kao neku negativnost. Crna Gora uz dosta muka prelazi neke nivoe demokracije – 30. ožujka 2020. je osvojena sloboda, sad neka manja ostrva slobode, i to je bitno”.

Činjenica je, kako je rekao, da pobjedu večeras odnosi DPS uz pomoć nekih oporbenih snaga, koje “od večeras to možda nisu”.

“Ovo je samo jedna od bitaka i svi ćemo se uskoro susresti, da se suočimo sa sudom građana. Vjerujem da DPS tada više neće formirati nijednu Vladu. Da ljudi koji su unutar Vlade, a rade za određene strukture u cilju destabilizacije, ili unutar nove parlamentarne većine, a rade isto, više neće imati tu priliku. Siguran sam da će neki završiti političku karijeru, to je vrlo blagotvorno. Mislim da će to označiti novi početak za cijelu Crnu Goru””, kazao je Abazović u završnoj riječi.

Prethodno je Abazović poručio u parlamentu da je večerašnja rasprava o nepovjerenju njegovoj vladi politička borba u kojoj će otići ili on ili Milo Đukanović.