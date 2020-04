PAKT MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA? Premijer otkrio recept za sigurnu pobjedu na izborima!

Autor: 7dnevno/Iva Međugorac

Milan se bez borbe neće predati, to možete zaboraviti. On je stara škola političara, nešto kao Tuđman, takvi vjeruju da i kada umru, mogu osvojiti još barem dva mandata. Tako oni koji ga poznaju opisuju karakter jednoga od najdugovječnijih hrvatskih političara, zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, koji uistinu proživljava najkompleksnije dane u karijeri pritisnut nizom ozbiljnih problema.

S jedne strane, tu je serijal sudskih procesa, s druge potres i obnova grada, u čemu se ne snalazi najbolje, dijelom i zbog starih sukoba s resornim ministrom Predragom Štromarom. Uz to, protiv Bandića su bučnije nego ikada ustali njegovi sugrađani koji bojkot prema svojemu dugogodišnjem vladaru iskazuju lupajući loncima s balkona. Doda li se tomu neizglasavanje zagrebačkog GUP-a, do kojega je došlo zbog razmirica sa zagrebačkim HDZ-om s kojim je i na nacionalnoj i na lokalnoj razini još u partnerskim odnosima, jasno je da su pred Bandićem teški dani, koje će u svoju korist nastojati okrenuti i oporbeni skupštinari, koji vrebaju priliku za njegov pad ne bi li i sami ovladali gradom.

No oporbenjaci su za Bandića zapravo tek sitne ribe, čije je napade i prije vješto odbijao. Njegov opstanak u pitanje dovodi najnoviji sukob koji se odvija u sjeni korona-krize, sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem koji se uoči parlamentarnih izbora odlučio udaljiti od gradonačelnika metropole, vodeći se savjetima svojih suradnika koji drže da mu suradnja toga tipa neće koristiti. Da su njih dvojica zahladila odnose, i to nakon HDZ-ovih unutarstranačkih izbora, potvrđuju na obje fronte, i iz izvora bliskih Plenkoviću, ali i iz izvora bliskih gradonačelniku. Plenkoviću su izbori u HDZ-u neočekivano donijeli stabilnost, strankom je u cijelosti ovladao, njegovi ljudi sjede u predsjedništvu i on sada, kada je riječ o HDZ-u, može činiti što ga je volja. A da bi tu samovolju provodio dugo i s potpunom sigurnošću, mora zadržati poziciju predsjednika Vlade, održavajući pritom svoju stranku na vlasti. Da bi se popeo na tu stepenicu, Plenković ipak mora osluškivati poruke iz lokalnih ogranaka HDZ-a, a animozitet između Bandića i zagrebačkog HDZ-a odavno već nije tajna. Štoviše, dio njih je i prije stranačkih izbora javno istupao, zahtijevajući od Plenkovića da raskine suradnju s Bandićem. Osluškujući poruke svojih suradnika, ali i poruke iz zagrebačkog HDZ-a, i sam je Plenković zaključio da je krajnje vrijeme za radikalne korake, a u prilog mu svakako ide i korona-kriza kojom njegovi ministri Beroš i Božinović solidno vladaju.

Izgubljeni Bandić

“Zagrebački HDZ-ovci žele ‘utopiti’ Bandića, cijede ga. U svemu tome, iskreno rečeno, i on se pogubio, teško se snalazi, ali neće se predati pa ni po cijenu toga da mu Plenković u ring pošalje Beroša kao kandidata za gradonačelnika, u što ja osobno ne vjerujem”, komentira jedan od najbližih suradnika zagrebačkoga gradonačelnika, kojemu konflikti s premijerom teško padaju.

“Kad je o oporbi riječ, oni definitivno tim prosvjedima s balkona ništa neće postići. Oni nemaju koga poslati na Milana pa neka lupaju, ma neka traže od Sorosa, jer to su njegovi plaćenici, ti koji organiziraju lupanja, da im kupi bubnjeve, jer se lonci slabo čuju”, govori Bandićev suradnik te dodaje da bi Plenkovićevi HDZ-ovci naciju, pa i političku scenu, mogli protresti i prije nego što se misli.

“Plenkovićev HDZ vrlo je studiozno proučio stanje s koronavirusom i krizom, on nije naivan i vrlo dobro zna da iza ove krize slijedi još veća. Odgađati izbore za rujan, kada će se zbrajati učinci propale sezone i kada će se državna kasa isprazniti, nema smisla. On narod sada još ima čime kupiti, podijelio je ljudima minimalce, a nitko i ne sluti da je i to dio kampanje, odnosno pretkampanje jer će HDZ na izbore krenuti krajem lipnja ili početkom srpnja, najkasnije u kolovozu. Samo tako Plenković može zadržati vlast, tko bi lud na izbore išao usred recesije koja nas na jesen očekuje”, najavljuje Bandićev suradnik te napominje da, kada kriza uzme maha, više nikoga neće zanimati Beroševa simpatičnost.

“Zato se već krenulo s opuštanjem mjera, sve su to pripreme za izbore, Plenković će, kada sve prođe, reći da se HDZ izborio s krizom, to će predstaviti kao svoju pobjedu, a veliko je pitanje koliko je Hrvatska u ovim trenucima uistinu spremna za opuštanje mjera”, skeptično komentira bandićevac u strahu za zdravlje, ali i političku budućnost svojega šefa.

Crna teka

Da je Plenković definitivno otpisao Bandića, tvrde i HDZ-ovci bliski premijeru, navodeći da su im iz Bandićevih redova zbog toga već stigle prijetnje o otvaranju gradonačelnikove “crne teke”, kojom godinama prijeti, no šef Vlade od toga ne drhti previše jer ni on nije bez aduta. Kada je pak riječ o parlamentarnim izborima, HDZ-ovci ispod glasa priznaju da su pripreme u tijeku, demantirajući svojeg predsjednika koji papagajski ponavlja da izbori trenutno nisu tema. Međutim, Bandićeve teze o izborima u lipnju odbacuju jer takav scenarij, kažu, ni tehnički nije provediv. Procedura s parlamentarnim izborim ide tako da se najprije raspušta Sabor, zatim u roku od 45 dana predsjednik raspisuje nove izbore, koji bi se onda prema protokolu morali održati u roku od 30 do 60 dana. Iz toga je jasno da je rok za izbore u lipnju u najmanju ruku klimav, izbore početkom srpnja u HDZ-u još ne odbacuju, ali s druge strane, političku arenu zbunila je objava na internetskim stranicama Vijeća Europe na kojima je kao službeni datum izbora objavljen 23. prosinca, o čemu bi se također moglo polemizirati jer su posljedni parlamentarni izbori u Hrvatskoj održani 11. rujna 2016. godine, dok je deveti saziv Sabora konstituiran 14. listopada iste godine. Plenkovićeva Vlada u Saboru je potvrđena 19. listopada, što znači da bi se izbori trebali održati najkasnije 14. prosinca ove godine. Najava na stranicama Vijeća Europe naslućuje, dakle, da bi se s vremenom održavanja izbora moglo manipulirati, pa nije čudno što su mišljenja o tome podijeljena i u samoj stranci i među koalicijskim partnerima, pa i na oporbenoj sceni.

Premda se oko održavanja izbora teško mogu složiti, ono što je svim akterima ove priče zajedničko jest borba za opstanak, a izgleda da se upravo takve bitke u sjeni korona-krize vode na svim relevantnim i manje relevantnim političkim frontama.

Najveći uteg

U Plenkovićevu slučaju ta je borba nešto kompleksnija jer se čini da će se mnogo lakše nositi s Bernardićevim SDP-om nego s vlastitim koalicijskim partnerima koji postaju njegov najveći uteg, a u tom kontekstu u vidu treba imati Bandića, kojega će se znatno teže riješiti nego HNS-a jer kao što je poznato, oni su premreženi i na lokalnoj i na nacionalnoj razini. Da s Vrdoljakom raskida suradnju, jasno je i iz toga što i šef HDZ-a i prvi čovjek liberala najavljuju samostalan izlazak na izbore. No, s Bandićem to neće biti dostatno, a alarm u Plenkovićevu i Bandićevu odnosu zvoni sve glasnije.

“Plenkoviću je Bandić doista postao teret, njih dvojica sve rjeđe komuniciraju, Plenković mu zamjera nesnalaženje u situaciji oko potresa, zasmetalo mu je i nadmetanje između zagrebačkog i nacionalnog stožera tijekom korone”, prepričava naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade te dodaje da su se trzavice produbile nakon što se Bandić upustio u okršaj sa Štromarom zbog zakona o obnovi. Plenković se osobno uključio u taj rat, a primirje koje je nakon toga nastalo tek je kozemtičke naravi. Bandić vladajućima posebno zamjera komentar da Plenković neće dopustiti da njegovi kumovi pod upitnim okolnostima obnavljaju grad.

“Kad su mu trebali Bandić i kumovi, onda je Bandić bio dobar, sad se HDZ-ovci nadmeću pričama o Bandićevoj netransparentnosti, a mi se pitamo što su radili dosad, zašto nisu maknuli Bandića”, poručuje njegov suradnik.

U političko-medijskim krugovima proširila se priča da je Plenković toliko odlučan u tome da eliminira Bandića, da je ušao u tajni pakt s Milanovićem, no u krugovima bliskim Plenkoviću tvrde kako to nije točno te da bi Plenkoviću suradnja s predsjednikom na tom polju donijela više štete nego koristi, dok u Bandićevim redovima ni tu opciju ne odbacuju, podsjećajući da su Milanović i Bandić u neprijateljskim odnosima godinama. Bandić i danas vjeruje da je Milanović kumovao njegovu odlasku u Remetinec, i to mu nikada nije niti će oprostiti. No, baš zato što se i nakon Remetinca održao na vlasti u Zagrebu, pitanje je kojom će ga se metodom Plenković riješiti, na što u HDZ-u nude spreman odgovor.

“Nitko vam to neće javno priznati, ali do kraja svibnja trebali bi se razići. Tada će se i pripreme za parlamentarne izbore intenzivirati, međutim, već je dogovoreno da se kreće u raskid, Plenković se u vezi s tim usuglasio s članovima predsjedništva HDZ-a, što mu i nije bilo teško jer sada ondje sjede njegovi kadrovi. U krivu su oni koji misle da će Plenković s njime prvo raskidati na nacionalnoj razini, oni će se razići nakon što zagrebački HDZ podrži rebalans zagrebačkog proračuna, GUP HDZ-ovci ne bi trebali podržati, ali oko toga se još vode polemike. Kada se proračun izglasa, Plenković će raskinuti suradnju s Bandićem u Skupštini, a on će nastaviti vladati gradom do kraja mandata pa samim time neće biti potrebe da ulazi s njime u sukobe na nacionalnoj razini dovodeći u pitanje vladajuću većinu, jer ne treba zaboraviti da i tu Plenković za Bandića ima injekciju za smirenje. Naime, uskoro se bira glavni državni odvjetnik, naravno da će HDZ tu instalirati svoj kadar preko kojega će pritiskati Bandića, već se sada govori o poništenju natječaja za glavnoga državnog odvjetnika jer Plenkoviću nije po volji”, tvrdi naš sugovornik iz HDZ-a.

Prvi na listi

To što će Plenković gradonačelnika Bandića pustiti da vlada do kraja mandata, ako je vjerovati anketama, ali i zbivanjima na gradskoj političkoj sceni, Bandiću ne znači previše jer provalija oko koje pleše čini se za njega opasnijom nego ikada. Mjesecima se prvi čovjek metropole drži na vrhu liste najnepopularnijih hrvatskih političara, a izgledi za budućnost ne ostavljaju mu baš previše prostora na rast, osobito nakon potresa koji je rezultirao političkim sukobom između Bandića i Ministarstva graditeljstva, no politički je za Bandića doista najveća opasnost upravo Plenković koji ne želi doživjeti sudbinu Kolinde Grabar-Kitarović kojoj je partnerstvo s Bandićem odnijelo pobjedu na izborima za Pantovčak. Plenkoviću suradnja s Bandićem koji na nacionalnoj razini ni ne prelazi prag ne vrijedi mnogo, a svako malo mu unese nemire u koaliciju, ugrožavajući izborne šanse HDZ-a na parlamentarnim izborima, pa je evidentno da ga u izbornoj godini doista neće trebati. Trebao ili ne trebao, jedno je jasno, što smo bliže izlasku iz korona-krize, to smo bliži novim političkim okršajima koji su, vjerujemo, mnogima u karanteni čak i nedostajali.