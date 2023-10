Pakao se nadvija nad Gazu, izraelske riječi lede krv u žilama: ‘Civilne žrtve su neizbježne’

Stanje nam Bliskom istoku došlo je do vrhunca usijanja u petak, a napetosti se nastavljaju i u subotu. Izraelske snage poručuju kako su spremne za “iduću fazu ratovanja”, dok Hamas počinje oslobađati prve zatvorenike.

Američki predsjednik Joe Biden telefonski je razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje je Hamas oslobodio nakon što su provele 14 dana u zatočeništvu. “Danas poslijepodne predsjednik je telefonski razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje su danas oslobođene nakon što ih je Hamas uzeo za taoce tijekom užasnog terorističkog napada na Izrael”, priopćila je Bijela kuća.

16.34 Hamas se oglasio o taocima

Hamas je kazao da neće razgovarati o sudbini zarobljenika izraelske vojske sve dok Izrael ne prekine svoju ‘agresiju’ na Gazu, javlja Reuters.

16.15 Izrael optužuje Hamas za raketiranje palestinskog područja

Stotine raketa koje su ispalili militanti prema Izraelu pale prije cilja i pogodile Gazu, rekao je izrael u subotu. Prema IDF-ovom glasnogovorniku Hagariju, više od 550 od oko 7000 raketa ispaljenih iz Gaze od početka rata pogodilo je samo palestinsko područje.

Samo u posljednja 24 sata, to uključuje oko jednu petinu ispaljenih raketa, rekao je:

“Pogrešno usmjereni raketni napadi Hamasa i Islamskog džihada ubijaju nedužne civile u Pojasu Gaze.”

16.00 Izraelska vojska: 700.000 Palestinaca pobjeglo iz sjeverne Gaze

Oko 700.000 Palestinaca do sada je pobjeglo u južni pojas Gaze nakon poziva na evakuaciju civilima u sjevernom dijelu obalnog pojasa, priopćila je izraelska vojska u subotu.

Civili koji su ostali u gradu Gazi i sjevernom dijelu palestinskog teritorija trebali bi se preseliti južno od rezervata prirode Wadi Gaza radi vlastite zaštite, rekao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari u televizijskoj izjavi.

Izrael će intenzivirati napade na vojne ciljeve Hamasa i njihove upravne objekte na sjeveru, upozorio je: “Nastavit ćemo napadati ciljeve koji bi mogli predstavljati prijetnju kopnenim snagama u sljedećim fazama rata.”

15.25 Izrael: Civilne žrtve su neizbježne

Glasnogovornik i potpukovnik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Peter Lerner rekao je za CNN da iako pokušavaju izbjeći civilne žrtve, one su neizbježne.

“Nastavit ćemo minimizirati civilne žrtve, ali bit će ih, što je priroda ratovanja u urbanim područjima”, rekao je potpukovnik i dodao:

“Kopnene operacija je izgledna naših 300.000 vojnika ostaje usredotočeno na poraz Hamasa. Naša je uloga osigurati da Hamas nikada ne može zadržati vlast nad vladom, terorizmom, što su oni uspjeli.”

Na kraju je još jednom ponovio da je “svaki pojedini oduzeti život tragedija, prava tragedija”.

14.40 ‘Tri faze akcija u Gazi’

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant predstavio je u subotu planove akcije u koje ne ulazi dugoročna okupacija Gaze.

❗️Defense Minister presents Israel’s war plan:

Stage 1: Intensive combat to destroy Hamas in Gaza.

Stage 2: Eliminate remaining pockets of resistance.

Stage 3: Israel will create new security model & will end any responsibility for life in Gaza.

(via @N12News)

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 20, 2023