‘PAJSER’ SE OPRAŠTA: Vladao je bez konkurencije, pozdravio se kao Sinatra: Radio sam po svome

Autor: Mia Peretić

Bliže se lokalni izbori, a gradonačelnik Samobora i predsjednik HSS-a Krešo Beljak odlučio je da se neće kandiidirati za četvrti mandat.

Zato se danas odlučio pohvaliti uspjesima i na svom Facebooku napisati kratku oproštajnu poruku.

“Malo za kraj trećeg i zadnjeg mandata na dužnosti gradonačelnika Samobora. Bilo je to mojih 12 najljepših godina, na koje ću biti ponosan do kraja života. Hvala vam na povjerenju drage moje Samoborke i Samoborci. Vječno hvala”, napisao je Beljak uz fotografiju na kojoj pozira kraj priznanja koje je Samobor dobio za najbolji grad 2018. i 2020. godine.

Beljak je također objavio pjesmu kojom se oprostio, a radi se hitu Franka Sinatre ‘I did it my way’.