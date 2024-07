Padaju rekordi u potrošnji struje u Hrvatskoj: Evo kada će popustiti toplinski val

Autor: M.P.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) objavio je da je u utorak u 20. satu zabilježena nova rekordna potrošnja električne energije od 3341 megavatsata (MWh). Time je dosegnut novi ljetni maksimalni iznos satne potrošnje od kada ga bilježi HOPS, navodi se u priopćenju.

“Iako se po planiranim vrijednostima ne očekuje da bi danas trebao biti postignut novi maksimum u potrošnji električne energije, usporedimo li danas postignutu potrošnju električne energije u iznosu od 3259 MWh u 14. satu s jučerašnjom u istom satu (3219 MWh) uočavamo povećanje od 1,2 posto, stoga možemo očekivati da će danas biti dosegnut jučerašnji maksimalni satni iznos potrošnje električne energije”, javljaju u HOPS-u.

Turistička sezona dosiže svoj maksimum, a time i korištenje klima uređaja, kako u turističkom smještaju, tako i u radnim prostorima. Iz HOPS-a očekuju da će ovoga ljeta maksimalni satni iznos potrošnje električne energije još uvijek probijati do sada zabilježene rekordne vrijednosti. Ističu kako je raspoloživost prijenosne mreže na visokoj razini te kako ne očekuju problemi u redovitoj opskrbi električnom energijom. Potrebe za električnom energijom hrvatskog elektroenergetskog sustava namiruju se iz domaćih elektrana te uvozom električne energije, od čega gotovo polovinu čini proizvodnja iz hrvatskog dijela nuklearne elektrane Krško, zaključuje se u priopćenju koje je HOPS objavio na svojim internet stranicama.

Očekuje se slabljenje toplinskog vala

I u četvrtak nas čeka vrućina i sparina jer će po jugoistočnom rubu prostrane i stabilne anticiklone nad Hrvatsku pritjecati topao zrak s jugozapada. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće, uglavnom na obali i vrlo vruće.

U unutrašnjosti su uz lokalno jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 24 i 29 °C. Najviša dnevna od 30 do 35, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 38 °C.

U petak će na kopnu još uvijek biti vruće i sparno, no ne i sasvim stabilno. Prekid toplinskog vala očekuje se već u subotu zbog čestih te lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, koji su opet mogući potkraj nedjelje.









Na Jadranu će do kraja tjedna također biti vruće, kako danju tako i noću. Slabljenje toplinskog vala izgledno je u subotu, uz pljuskove s grmljavinom. Na sjeveru su mogući i u nedjelju. Tada će nakon bure i maestrala zapuhati jugozapadni vjetar.