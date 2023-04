PAD POSLJEDNJE ‘CRVENE UTVRDE’! Partija dramatično gubi sve što im je Račan ostavio u naslijeđe: ‘Oni odumiru, polako, više nikome nisu privlačni’

Autor: Eduard Petranović

Predizborni maestral počeo je puhati, lagana je to uvertira u potencijalni izborni uragan koji nas čeka 2024. godine.

Kao što smo pisali, dogodine se održavaju izbori za europski parlament i Hrvatski sabor koji bi se prema naumu vladajućih i premijera Andreja Plenkovića mogli održati na isti dan.

Osim toga, koncem 2024. očekuje nas i prvi krug predsjedničkih izbora na kojima će Zoran Milanović, ako se kandidira, krenuti u obranu potpuno neočekivano odrađenog mandata protiv zasad neimenovanih protivnika.





Dolaze promjene

Najavljena je i promjena izbornog zakona koja se, ako se misli provesti u nekom obliku, mora dogoditi u skorije vrijeme da bi se provela do izbornog ciklusa. I Ustavni sud je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama i dao zeleno svjetlo da se krene u određene promjene te ostaje za vidjet koji će as iz rukava izvući HDZ koji ipak konce zakona ima u svojim rukama. Sve se to tiče i nekad moćne, stožerne stranke lijevog centra SDP-a, koja je, kako saznajemo, u takvom stanju da je u strahu od eventualnih prijevremenih izbora kojima prijeti vladajuća većina. Tim ponukani početkom godine počeli su bacati udicu zainteresiranima za zajednički izlazak na izbore. A na taj mamac još se nitko nije uhvatio i pitanje je ima li na vjetrometrini netko voljan stati rame uz rame sa strankom Peđe Grbina.

Kako saznajemo, Možemo samouvjereno gleda u smjeru samostalnog izlaska na izbore ili u paktu s “liberalima” u vidu klana Puljak i Centra, a Socijaldemokrati su spremni se prikloniti bilo kome da se dočepaju parlamenta, osim naravno bivšim drugovima iz partije… Teško nagriženoj i uljuljkanoj stranci zasigurno ne idu u prilog niti najnovija uhićenja SDP-ovog poznatog poduzetnika kao i ljudi bliskih riječkoj vlasti i tvrtkama gdje godinama žari i pali SDP.

Panika u partiji

Uhićeni vlasnik tvrtke Tehnix Đuro Horvat član je SDP-a, dok su ostali privedeni bivša pročelnica riječkog gradskog Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, njen suradnik Eddy Ropac, direktorica riječke Čistoće Jasna Kukuljan i Darko Žagar iz čakovečke tvrtke Žagar koji su kazneno prijavljeni zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

To je naravno dočekao HDZ te prozvao SDP i ostatak oporbe za licemjerstvo jer sada šute, dok su za HDZ-ove afere glasni kao pijetli u zoru. Iznenađujući su i rezultati za mjesne odbore nedavno održani u Rijeci na kojima je HDZ osvojio više mandata od SDP-a u dojučerašnjoj im “crvenoj utvrdi”. Sve to izgleda kao nastavak puta bez povratka koji je SDP pokrenuo davnih dana još za vrijeme Milanovića kad je započeo politiku satiranja nepoželjnih i ukidanja cijelih organizacija neistomišljenika, a koju su nastavili i Davor Bernardić i Peđa Grbin…

Dolaze li godine zastarjele socijalističke politike, ispraznih floskula o antifašizmu i socijalnoj pravednosti na naplatu, upitali smo političkog analitičara i komentatora kao vrsnog poznavatelja lijeve političke scene Karla Juraka. “SDP se održava na nekoj tradiciji u Rijeci i najviše na starijim biračima. U tom smislu, odumire, ali polako. Naredne godine na izborima ima šanse u najboljem slučaju ostati druga politička snaga, ali pitanje je je li im to dovoljno”. rekao je Jurak.

Analitičar smatra da stranci ne može biti zadovoljavajuće biti druga u državi te je samim time jasno da su u “stagnantnom problemu”. “Sva događanja u posljednjim danima također im ne idu u prilog jer i ono jedino za što su mogli biti drugačiji od HDZ-a, a to su afere koje u HDZ-u izviru gotovo na mjesečnoj bazi, također ne drži vodu”, rekao je Jurak.









Nemaju potencijal koalicije

Politički analitičar Davor Gjenero detaljno je za naš portal secirao SDP. Gjenero smatra kako SDP ima velike probleme, a da je ovo još jedan u nizu dokaza kako Hrvatska ima strukturalni problem s korupcijom.

“Rano je govoriti o tome, pozicija SDP-a u Rijeci, oni imaju drugi tip problema. Dramatična slabljenja organizacija. Imaju problema sa održavanjem većine u skupštini. Za ovu aferu još prerano govoriti kako će utjecati na njihov rejting.

Znamo puno premalo o tome što stoji u pozadini, koliko su teške optužbe. Međutim, to pokazuje nešto drugo. To pokazuje da je u Hrvatskoj strukturalni problem. Da se tako mora rješavati. Da se ona ne rješava na političkoj razini, da sama smjena vlasti ili stranačka pripadnost ne određuju zapravo odnos prema korupciji. Korupcija se suzbija samo dosljedno nultom tolerancijom u tijelima koja upravljaju javnim novcem. I dosljednim financijskim revizijama i kontrolom od strane sudbene vlasti kao i neovisnih agencija.









To je dobra pouka i mislim da je dobro da se napusti retorika koja govori o tome da je korupcija problem jedne političke stranke i da se može riješiti jednostavno smjenom vlasti. Zaboravlja se da je vjerojatno najveća korupcija u Hrvatskoj bila vezana uz zagrebačku gradsku upravu, trajala je 20 godina i da je započeta pod okriljem tada formalno SDP-ovog gradonačelnika, a da razlaz između njega i stranke nema puno razloga s njegovim koruptivnim djelovanjem u Zagrebu. U svim strankama se mora provesti načelo nulte tolerancije prema korupciji i stranke moraju na nižim razinama voditi računa da same eliminiraju svoje korumpirane lokalne i regionalne dužnosnike.

O izborima koji dolaze: ‘Izgubili koalicijski potencijal’

Tako dugo dok oni funkcioniraju kao autoritarna ljevica kakvu oblikuje gospodin Grbin i tako dugo dok su ekstenzija politika populističkog predsjednika Milanovića oni nemaju šansu afirmirati se kao relevantan igrač u centru ili lijevom centru. Dramatično su izgubili najveći kapital koji im je ostavio pokojni Račan koji je bio ozbiljan političar koji je tu stranku pokušavao postaviti kao demokratsku. Najveću vrijednost koju im je ostavio je bio veliki koalicijski potencijal. Oni danas nisu nikome privlačni za koaliciju. To govori o tome da oni nisu sposobni organizirati relevantnu političku koaliciju koja bi mogla dovesti u pitanje HDZ-ovu političku većinu i zbog toga velikih šansi oni nemaju.

Lokalni izbori su pokazali da su izgubili potencijal nacionalne stranke. Više nemaju cijelu Hrvatsku pokrivenu organizacijski. U jednoj županiji uopće nisu mogli skupiti ljude za listu. U Rijeci vidimo kako je. U Zagrebu su izgubili što su imali. Irelevantan su faktor u trećem velikom gradu u Osijeku, u Splitu. Jedino u Rijeci održavaju kakvu takvu poziciju, ali su svaki izborni ciklus sve slabiji. Tek će se vidjeti kakve će biti posljedice između razdvajanja riječke gradske organizacije i ‘uspješnog i demokratskog političara’ župana Zlatka Komadine. Vidjet ćemo kakve će imati utjecaj na SDP Primorsko-goranske županije gdje im je konkurencija počela relevantno rasti”, upozorava Gjenero.

O suradnji SDP-a i Možemo

“SDP i Možemo? Možemo još uvijek ima relevantne političke potencijale i njihova relevantnost će ovisiti o tome hoće li u većoj mjeri početi isporučivati biračima u Zagrebu. Puno ovisi o Zagrebu. Ali, osim u Zagrebu, imaju vrlo ozbiljne probleme sa SDP-om i u Puli gdje njihova predsjednica stranke vrlo tvrdo pokušava zaustaviti projekt za koje postoje da je povezan sa rizicima korupcije, a SDP čvrsto podržava gradonačelnika za kojeg opet postoji rizik povezanosti s korupcijom. Veliko je pitanje ima li Možemo interese spašavati SDP-ovu strukturu od totalnog političkog fijaska. Oni su stranka polako raste ili koja još uvijek jača u odnosu na prethodne cikluse, na nacionalnoj razini. Ne vidim da imaju velikih interesa povezivati se sa strankom koja je u ozbiljnoj krizi”, zaključio je Davor Gjenero.