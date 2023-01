PACIJENT U ŠOKU NAKON ISPITIVANJA NA POLICIJI! Sakoman: ‘Od kad su ga vratili samo leži kod kuće, i majka je izvan sebe!’

Autor: I.G.

Psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti Slavko Sakoman nedavno se našao u neugodnoj situaciji, nakon što je izjavio kako su policijski službenici, tijekom intervencije u novogodišnjoj večeri, šmrkali kokain s prijestupnicima.

Policija je u četvrtak objavila da je provedena istraga te da je cijela priča izmišljena. Doktor Sakoman pak kaže da je razgovarao s majkom pacijenta, koja je također sva izvan sebe. I Sakoman i majka ostaju pri prvotnoj priči.

“Sadržaj izvještaja mi je nevjerojatan. Nazvao sam odmah majku pacijenta, ona je u šoku, sva se trese”, rekao nam je doktor Sakoman.





Dodaje i kako su policijski službenici u srijedu došli po njegovog pacijenta.

“Priveli su ga, odveli na policiju, kasnije su ga vratili u stan, on od onda leži, ne govori ništa. Iz izvješća policije se može iščitati da je on rekao da je cijelu priču izmislio da bi opravdao recidiv s kokainom. Što je glupo. Nema osnova, nema motiva za takav obrat. Ne znam je li rekao to pod pritiskom… Ne ulazim u to”, kazao je.

Ističe da mu je i majka pacijenta rekla da ne može vjerovati da je njen sin okrenuo priču.

“Majka također ostaje kod svega. Kada mi je prvi put pričao o događaju, pričao je samoinicijativno, na ništa ga se nije navodilo, sam je iznosio detalje. Sve je držalo vodu. Dogovorili smo razgovor sutra s majkom, ocem, bratom i njime ako se oporavi, vidjet ćemo što i kako dalje”, rekao je Sakoman.