‘PA SE TI BRACO SNAĐI!’ Milanović sasuo paljbu po ideji Vlade: ‘Ovako preko noći, preko plota, to nije fair play!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji “Dan poduzetnika” u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca.

Govoreći o ekonomiji i poduzetništvu u zadnjih 30 godina pa do danas, predsjednik Milanović je rekao kako se moraju razbiti neke zablude.

„Mislim da moramo razbiti neke zablude jer se na kraju uvijek sve svodi na to. Uvijek je lakše prihvatiti novu ideju nego se odreći i otarasiti stare pogotovo, ako je riječ o lošoj navici. Ljudi, narodi, države i ekonomije žive po navikama, a mi smo se na neke stvari navikli. Mi smo uslužna ekonomija koja se odrekla klasične proizvodnje s obzirom da je ima sve manje u Hrvatskoj. Međutim, mi smo i dalje na začelju u utrci za što veći profit. Ako se nešto ne promijeni ostat ćemo osuđeni na prosječnost i male

profite jer su uloge odavno podijeljene u ovoj igri“, naglasio je.





U tom kontekstu, Predsjednik je pričao i o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, te je pritom naglasio kako je ono u nekim aspektima profitabilno, međutim, godinama se ništa bitno nije mijenjalo što se tiče strateških pomaka u odnosu na konkurenciju, a “ljudi, nacije i države se vole uspoređivati s drugima, posebno sa susjedima“.

Također je spomenuo europske fondove kao alat za napredovanje i smanjenje zaostajanja, pri čemu je pojasnio kako su “oni svrha našeg postojanja i pristupanja Europskoj uniji jer mi kao mala ekonomija, mala država i mala sila ne sudjelujemo u drugim stvarima. Međutim, mi ih i dalje ne koristimo dovoljno“ kazao je.

Predsjednik Milanović je govorio i o kritikama zbog povećanja naknade transporta energije.

„Mi gledamo svoje državne interese. Sve što se događa u području energije je politika i tu nema klasične ponude i potražnje“, rekao je predsjednik Milanović i dodao kako je i kupovina INE od strane mađarskih vlasti bila politički čin.

„Njihove vlasti to štite političkim sredstvima, kao što su manevrom svog pravosudnog sustava spriječili izručenje Hernádia kojeg naše pravosuđe potražuje. Država je svrha i smisao sama sebi te je ona najviši cilj, posebno ona koja je nastala u ratu kao naša. Državu se štiti svim sredstvima kao najveću vrijednost“, poručio je.

Predsjednik Milanović komentirao je i najavljenu poreznu reformu. „Mjera ukidanja prireza preko noći nije u redu, a da ne govorimo o mogućim političkim motivima“ zaključio je. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.









‘Ukidanje prireza preko noći nije fair play’

U jednom trenutku se obratio medijima te kritizirao poreznu reformu Vlade, odnosno najavu o ukidanju prireza.

“Odrastao sam u ovom kvartu, na ovoj blatnoj livadi i kao dječak koji dolazi iz obitelji službenika, na poduzetnike onog vremena sam gledao kao na muze, polubogove. Država ih nije previše gnječila porezima, ali je pazila da se ne raspojasaju”, rekao je Milanović.

Dodao je i kako se godinama ništa bitno ne mijenja u hrvatskoj ekonomiji.









“Uvijek gledaš preko puta kod susjeda. EU fondovi su smisao našeg postojanja u EU-u. Sve što se događa u području energije je politika. Kupnja Ine je politički čin mađarskih vlasti koji to štite političkim sredstvima. Želim samo ponoviti jednu frazu – država posebno na način na koji je nastala, naša je svrha i smisao samoga sebe. Nju štitiš, ona je najviša vrijednost. Sad kad bi djeci rekao da se to radi da budeš sebičan, krivo bih im rekao. Visoko smo decentralizirani”, rekao je Milanović te komentirao najavu o ukidanju prireza.

“Ovo s ukidanjem prireza preko noći, preko plota, pa se ti braco snađi. To nije fair play, a da ne pričam o političkim motivima. Ili porezna reforma, to voliš čuti kao vlast. Koliko njih ima, koji imaju plaću u najvišem razredu? 12 tisuća. To je jako mali broj ljudi koji će imati veću plaću. I porezi u Hrvatskoj nisu visoki. A koje je rješenje, e to ćete morati sami. Tu ideju nemam. Gledati što se prodaje, kome se prodaje”, rekao je Milanović.

Predsjednik je dan nastavio posjetom Tuheljskim Toplicama gdje je sudjelovao otvorenju XII. Konferencije socijalnih radnika “Umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada”.

Poslijepodne predsjednik odlazi u Šibenik gdje će sudjelovati na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Šibensko- kninske županije.

I tada će se predsjednik prigodno obratiti, no još nije poznato hoće li predsjednik davati posebne izjave za medije, tijekom kojih se po već starom običaju obruši na Vladu i premijera Andreja Plenkovića.