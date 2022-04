‘PA JESTE VI NORMALNI?’ ZAKAČILI SE PLENKOVIĆ I GRBIN, UKLJUČIO SE ‘NJEŽNI’ BELJAK: ‘Zvonka ste mi napali s jatakom Milanovićem, kako vas nije sram?’; ‘Nećete se sakriti iza moja dva metra’

Autor: Dnevno.hr

Saborskim aktualnim prijepodnevom, na kojemu će 40 zastupnika postaviti pitanja članovima Vlade RH, Hrvatski sabor počinje novu, 11. sjednicu, koja će potrajati do sredine srpnja, ustavnog roka za redovito zasjedanje.

Ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje na aktualnom prijepodnevu članovima Vlade postaviti Hrvoje Zekanović (NZ), a posljednje Stipo Mlinarić (Domovinski pokret).

Na dnevnom redu 11. sjednice Sabora je više od 140 točaka.

Počela je sjednica, sabornica je puna, stigao je i premijer Andrej Plenković.

Prvi na redu za pitanje je Hrvoje Zekanović, upućeno je premijeru.

“Tema je aktualna, radi se o mogućnosti pomilovanja Perkovića i Mustača, volio bih da još jednom čujemo vaš stav. Pismo generala koji su zatražili pomilovanje nije njihova inicijativa, već gospodina s Pantovčaka, možemo ga nazvati glasnogovornikom Kremlja, on zaboravlja da je Kremlj u Moskvi, jedan od potpisnika pisma je admiral Domazet Lošo koji pokušava relativizirati rusku agresiju na Ukrajinu”.

“HDZ je protiv, jasno smo rekli, smatramo da ovakva inicijativa treba ići od onih koji za to imaju naslov, neki dan je u splitskoj politici propala ekipa odvela građane na izbore, govorili o smokvinom listu, ovo je krošnja listova na štetu onih koji su potpisali, to je slabost onoga tko je trebao podnositi zahtjev, a još veća slabost onoga koji cijelo vrijeme šuti i čeka što ćemo svi reći. I krošnja listova i nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskog rata u temu koja dijeli društvo, izaziva podjele među generalima. Očito je to orkestar, Hrvatska je vidjela puno orkestriranih akcija, mi sa strane Vlade tu nemamo ingerencije, netko drugi će odlučiti. Opaska o glasnogovorniku Kremlja je zanimljiva, prošlo je 56 dana od invazije, poslao sam 24.2. pismo za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, odgovora nema. Jedina smo članica koja to ima, a da u 55 dana ove brutalne agresije, a da se nismo sastali. Šteta koja nam je pričinjena ovim izjavama se potvrdila, nema sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost, pitanje je hoće li ga biti. Oni koji nam čine štetu neka se zapitaju”, odgovorio mu je Plenković.

Gari Capelli ima pitanje za Gordana Grlića Radmana.

“U jeku krize u Ukrajini, Hrvatska je 25. siječnja primila pozivnicu za pristupanje OECD-u, susreli ste se s glavnim tajnikom u Parizu, Hrvatska je interes za pristupanje podnijela 2017. godine, što iduće očekujemo u pristupnom procesu?”.





Ministar Grlić Radman mu je rekao da je OECD, kao kruna svega, prestižna organizacija koja promiče ekonomske vrijednosti, uključuje tek 38 zemalja članica i pristupanje bi značilo puno za Hrvatsku.

“Hrvatska je jedna od 6 potencijalnih kandidatkinja, predstoji nam pristupni plan, tada možemo znati o kojim se pravnim instrumentima radi, koji će biti u inicijalnom memorandumu, kako bismo uskladili vlastitu praksu s praksom OECD-a. Nedavno smo osnovali resorsku skupinu i pregovarački tim”, odgovara mu ministar.

Ivana Posavec Krivec iz kluba Socijaldemokrata imala je pitanje za premijera o ministru Paladini.









“Jedino smo sigurni da ćete nakon rekonstrukcije Vlade vi ostati, zato ne pitam o padu standarda, rastu cijena ili obnovi, listama čekanja u zdravstvu. Nakon vaše političke akvizicije i Horvata, na njegovo mjesto ste postavili ministra oko kojeg je više nepoznanica nego kod diferencijalne jednadžbe, pitamo se je li trgovao povlaštenim informacijama, ovakav početak mandata ne ohrabruje građane, puno je pitanja na koja znate odgovore. Rekli ste da ste s Paladinom pričali prije nego je postao ministar, što ste ga pitali i što vam je rekao?”.

“Drago mi je da ste sigurno da ćemo mi ostati. Što se tiče da sam ja rekao da će on crnčiti, ja ne koristim takve riječi, to nije simpatično. Kada smo razmišljali tko će biti ministar graditeljstva, zbog obnove smo išli s čovjekom koji ima moj respekt, koalicijski partner, pa su se svi obrušili na njega da je političar opće prakse. Pa smo posegnuli za čovjekom koji ima iskustva u domeni graditeljstva, realizaciji projekata i kad smo ga imenovali opet nije dobro. U razgovoru sa mnom je rekao da sve što ima može argumentirati, to je i napravio u imovinskoj kartici. To da će se mediji interesirati za njegovu imovinu, to je demokracija. Doveden je da dinamizira proces obnove, to mu je zadaća. Ja sam ga pitao da li, kada se eksponirate, on se izložio, mlad je, pun energije, imali smo niz sastanaka, ja sam osigurao da se Fond solidarnosti može trošiti duže, to nam je poticaj da riješimo pitanje koje nam se nažalost dogodilo. Od njega imam velika očekivanja, briga me da rješava proces obnove”, odgovorio joj je premijer.

Ivan Kirin za ministra zdravstva Vilija Beroša ima pitanje kako se namjerava boriti s porastom onkoloških pacijenata, s obzirom da je epidemija koronavirusa dovela do toga da mnogi nisu dijagnosticirani ili liječeni.









“Bolno smo svjesni i ukazujemo da je ova pandemija poremetila normalan tijek zbivanja u zdravstvu, govorili smo da se održava kontinuirana zdravstvena zaštite hitnim onkološkim i kroničnim bolesnicima, osim u kratkom roku lockdowna, nacionalni preventivni programi su se kontinuirano provodili, činjenica je da je smrtnost od pojedinih tumora zbog nacionalnih preventivnih programa smanjena za 25 posto. Dočekali smo strateški okvir za borbu protiv raka, očekujemo dva nova strateška dokumenta nacionalna strategija mentalnog zdravlja i djelovanja na planu ovisnosti. da to nije lista lijepih želja govori nacionalni plan za onkološke bolesti za iduće 3 godine”, rekao je Beroš.

Zastupnica Ružica Vukovac za Andreja Plenkovića, rekla je kako je ruski Sberbank prodao udio u Fortenovi, je li prihvatljiva činjenica da se na uštrb hrvatskog gospodarstva jača položaj poduzetnika iz Mađarske?

“Poznato vam je da se Sberbanka bila vjerovnik a zatim dioničar Fortenove, jako dugo nastoje prodati udio u kompaniji, a u ovim okolnostima, s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu i mjere, smatramo da je odluka Sberbanka da proda udio u Fortenovi jako dobra, ona je na tržištu neopterećena ruskim suvlasništvom. Vlada ne utječe na odluke kome prodaju. Ovo je dobar potez, u suvlasništvu Foretnove je više od 30 posto hrvatskih kompanija”.

Sandra Benčić za premijera, zanima ju što je s obnovom.

“Čestitam na još jednom plasmanu antiteme Perković Mustač i zabavljenost njihovom sudbinom, a ne ljudima koji još nakon potresa čekaju obnovu. Mi ne znamo tko su novi ministri i kome postavljamo pitanja, morate otići jer ste osobno odgovorni jer ste izgradili ukupno nula zamjenskih kuća, da ste poslali Grunfa iz Alan Forda više bi ih sagradio, imamo katastrofalne rezultate obnove, a izabirete ministra koji se mjesec dana mora baviti vlastitim aferama, umjesto obnovom”, pita Benčić.

Plenković odgovara:

“Moram priznati ne znam pratite li medije, što mi imamo s Perkovićem i Mustačem, gledajte na Pantovčak, tamo vam je orkestar, vi ste si kao okej, naslikavate se skupa. Ovakvo besramno izvrtanje teza je vaše. Što se tiče pitanja rekonstrukcije Vlade, ne ide to tako, neće biti izvanrednih izbora, tu smo nakon svih izazova. Što ste napravili za Zagreb? Koji je vaš rezime? Stisli smo vas da se pokrenete, što ste učinili za sredstva koja su došla izvana? Ništa. Te vaše teze o Perković i Mustač kao dogovornosti desne strane sabornice su smiješne, ministre možete pitati što hoćete. Ako niste dovoljno kreativni, nemojte pitati. Što se tiče obnove i Paladine, on će odgovarati na svoje privatne stvari, neka ga se ispituje, to je dio demokracije, nekih drugih orkestara, tako se igra. Njegova zadaća je da ubrza obnovu”, rekao je Plenković.

Na to mu se obratila Benčić.

“U čemu su vaši odgovori kreativni? Da je privatna stvar Paladina jer ima 10 posto udjela u Kuparima, što je strateški projekt Vlade, da ste pregovarali s EU kao premijer, pa to je neviđeno, to nijedan premijer u povijesti EU nije napravio. Ujedno ste 5 mjeseci bez ravnatelja za središnje financiranje i ugovaranje, odvela vam ga je policija. Što je Paladina točno sagradio? Iz IGH je uspješno izvukao imovinu, na to nije platio porez”.

HDZ-ovi zastupnici postavljaju pitanja o uspjesima ministarstava i vlade, a nakon odgovora hvale ministre. Tramišak kaže da će nerazvijena područja, uključujući Imotsku krajinu, dobiti više novca. Ćorić kaže da je Splitsko-dalmatinska županija jedno veliko gradilište i da će se uskoro izgraditi vodno-komunalna mreža u aglomeraciji Sinj.

Peđa Grbin je idući s pitanjem za premijera.

“Znam da ste zaokupljeni rekonstrukcijom vlade i nije vam lako naći nekoga tko će preuzeti dio odgovornosti za muljaže Paladine, priča s Mustačem i Perkovićem vam dolazi kao naručena, ne morate se baviti stvarnim problemima. nećemo vam dopustiti da se time ne bavite, prije dva mjeseca Vlada je predstavila paket mjera za borbu protiv rasta cijena, dio mjera koji je prihvaćen u saboru nažalost nije adekvatan, u dva mjeseca vlada nije radila svoj posao, ne znamo tko će sutra sjediti u Vladi, ne znate ni vi, kada će ta rekonstrukcija?”.

Plenković mu je odmah odgovorio.

“Vidim da su vas stavili na kraj klupe, to puno govori o snazi SDP-a, nakon vašeg zadnjeg pitanja u kojem ste napali Frku Petešića, kada smo otkrili da ste bili muljator, koristili novac za odvojeni život godinama, malo mi je ispod razine da tako nalazite naslov da nam nešto prigovarate, trebali bi šutjeti godinu dana da zaborave da postojite, vi ste predsjednik SDP-a, vi hladno ponovno docirate, napali ste mi Zvonka s vašim jatakom Milanovićem, sjetio sam se da ste govorili da smo šarlatani kad sam išao u Ukrajinu, da ne kužimo vanjsku politiku. Toliko ste bezobrazni i niski da nam imputirate da smo naručili Perkovića i Mustača. Pa jeste vi normalni? Uzimate pare, inicijativu koja je orkestrirana s vaše strane prebacujete nama, kako vas nije sram? Vaših kolega bi trebalo biti jako sram i pitati se vodi li ih čovjek s kojim nešto mogu ili će biti pod baražnom vatrom sramote na izborima. Od tri nebulozne teze ne znam koja je gora. Spavate li vi? Niste ispratili naše mjere, možda je vrijeme za vašu imploziju pa da vas kolege rekonstruiraju”, poručio mu je Plenković.

Grbin nije čekao na uzvrat.

“Između nas dvoje postoji razlika, ja ću doći pred ljude koji pitaju, a vi danas imate situaciju: kazneni postupak, ne može objasniti porijeklo imovine, dvije stolice od vas – kazneni postupak, vama to ne smeta, vaša je Vlada nefunkcionalna i korumpirana, nećete se uspjeti sakriti iza moja dva metra”, rekao je šef SDP-a.

Krešo Beljak je rekao da će pokušati biti što sporiji i nježniji, aludirajući na komentar koji je premijer Plenković uputio zastupnici Ivani Kekin, da jako brzo priča.

“Zbog rata u Ukrajini događaju se tektonske promjene u Europi, budućnost nam je neizvjesna, svi govore o energetskoj krizi, a ja ću vas pitati jeste li svjesni da nam možda predstoji i prehrambena kriza, danas imamo ministarstvo poljoprivrede koje je u katastrofalnom stanju, policija češlja dužnosnike, događaju se stvari koje su sve samo ne strategija kako prehraniti Hrvatsku i građane u godinama koje dolaze”, pitao je Beljak čije se pitanje odužilo pa ga je Jandroković prekinuo i rekao mu da je bio nježan, ali spor.

“Brže čitate nego što govorite, znamo kakve su promjene nastale agresijom i posljedice, Hrvatska u ovom trenutku nije u ugozi da nam nedostaje proizvoda, stabilni smo u proizvodnji, rastu cijene energenata i hrane. Drago mi je da kao čelnik HSS-a povremeno brinete o poljoprivredi, makar i polako i nježno”, odgovorio mu je Plenković.

“Žalosti me što Hrvatska ovisi o uvozu bilo kojeg prehrambenog resursa, na tome se 30 godina ne radi ništa, ministrica na odlasku nije se pokazala kao osoba koja bi mogla razmišljati dugoročno”.

Nakon stanke do podneva nastavljena je sjednica Sabora i aktualni sat.

Josip Šarić je ministra Marija Banožića pitao o ulaganjima u vojsku.

“Vlada je pokazala da gleda na standard vojnika i modernizaciju i opremanje da bi se zadržala postojeća sposobnost, to najbolje govori činjenica da imamo najveći proračun za obranu, to je pokazatelj koliko Vlada prati ulaganja u hrvatsku vojsku. Nastavili smo s ulaganjima o obalni ophodni brod, razmišljamo o drugim ulaganjima, osim podrške koju imamo od NATO saveznica, s 10.3. kada je dron pao na Zagreb promijenili su se prioriteti koji su se prije mogli puno lakše realizirati, govorim o protuzračnoj obrani”.

Milanović se trudi posvaditi generale u mirovini, imamo grupe za i protiv Mustača i Perkovića, Milanović bi trebao biti onaj koji pomaže u jačanju oružanih snaga, rekao je Šarić, no kako se čini, zaboravio je isključiti mikrofon nakon pitanja pa se moglo čuti: ‘Treba malo Zokija, treba malo Zokija prat’, prije nego što ga je Jandroković upozorio da ugasi mikrofon.

Marijan Pavliček je pitao o demografiji u Hrvatskoj koja gubi na broju stanovnika, a Plenković je izvadio papir s brojem vrtića koji su otvoreni. Pavliček smatra da treba osnovati zasebno ministarstvo demografije.

“Naše društvo je koruptivno, zato mjere nisu polučile rezultat, ljudi se zapošljavaju preko veze, dobivaju poticaje, vi ste odgovorni za vašu Vladu, koliko vam je ministara otišlo zbog korupcije. Postoje jednakiji od jednakih”.

Andreja Marić za Beroša, pita ga kada će urediti zdravstveni sustav.

“U zadnje dvije godine ova Vlada je našla načina da pruži adekvatnu zaštitu svima oboljelima od covida i utemeljiti reformu koja je započela, potpisao sam odluku o objedinjenoj javnoj nabavi prije 10 mjeseci, u izradi su određeni pravilnici koji reguliraju promet lijekovima, zaživio je registar opreme s planom zanavljanja, krenuli smo sa sanacijom dugova ranije naslijeđenih da bi omogućili clean start, i dalje ustrajno radim na strateškim projektima vlade kada je riječ o zdravstvu, u tijeku je raspisivanje natječaja o idejnom projektu za dječju bolnicu. Reforma nije jedan trenutka, temelji su postavljeni, u tijeku smo prve faze, mijenjaju se organski zakoni, do lipnja će biti pušteni u javno savjetovanje. Mi smo dosad platili da netko radi, od sada moramo početi plaćati kako će netko raditi”, odgovara Beroš.

Ante Prkačin ima pitanje za premijera, kaže da SPC ima povlašten položaj i da je sve dobila zbog ugovora koji je Račan potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Mišel Jakšić za Plenkovića, zanima ga zašto nismo kupili INU i što je s Fortenovom.

“U svakoj krizi se važnim pokaže energetska samodostatnost, kao i poljoprivredna i prehrambena. 2016. ste najavili da će se INA vratiti u hrvatske ruke, nije se dogodilo ništa, 2017. ste se uključili u priču s Agrokorom, no kako si dozvoljavamo da Agrokor šaptom prelazi u mađarske ruke kao što je prošla INA. Koja je strategija da dođemo do prehrambene i energetske samodostatnosti, da ne moramo pitati Viktora Orbana koji baš ne priča s Bruxellesom u kojem vi volite biti”, pita Jakšić.

“Niste tako mladi da se ne sjećate tko je pokrenuo proceduru, sjećate se Vlade Ivice Račana. Što se tiče INE poduzeli smo sve što je bilo profesionalno, zakonski, pravno, komercijalno moguće da evaluiramo koliko vrijedi udio MOL-a u INI, ponudili smo cijenu i nismo se našli. Nećemo platiti koliko netko hoće, a danas toliko ne vrijedi, nismo u situaciji da plaćamo afektivnu cijenu, već evaluiranu cijenu. Fortenova, ne pravimo se mi da se to ne događa, ali Sberbanka je dulji period nastojala prodati svoj udio, pa nismo mi doveli Sberbanku. Reputacijski, u ovoj krizi, ruskoj agresiji i invaziji, imamo situaciju da nam je za kompaniji bolje da prodaju svoj udio, dobro je što se našao mađarski fond. Je li netko drugi mogao na našem tržištu reagirati? Mogao je, svi su znali, da su dali koji milijun eura više, možda bi bili u vlasništvu”, odgovara mu Plenković.