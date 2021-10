‘PA GDJE ĆEŠ PO KIŠI IĆI U RAT?’ MILANOVIĆ ZAGRMIO: ‘Na prvi poziv za proboj prema Vukovaru je došlo 430 ljudi! Dakle, nitko!’

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u nedjelju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske povodom obilježavanja Dana Grada.

Građanima Makarske poslao je posebnu poruku.

“Uzimajte novac iz europskih fondova i budite pohlepni u okviru pravila, uzmite sve. Hrvatska je u zadnjih osam godina uplatila 43 milijarde kuna manje nego što je dobila, svih novaca iz Bruxellesa, u svih osam godina. To je pet milijardi godišnje, a od tih 5 milijardi skoro tri je poljoprivreda, socijalna mjera, vi od toga nemate ništa. To je ništa, malo i cijeli taj model je takav kakav je, s limitima. To nas neće korjenito promijeniti i nije promijenilo niti jednu europsku državu, odnosno nije ju pomaknulo iz statusa zaostajanja za najbogatijim državama koje su model smislile. Taj model je prije svega na korist njima, to je činjenica koju moraš prihvatiti“, rekao je Milanović.

Predsjednik je komentirao u urbanističke izazove u Makarskoj, rekavši da su već puno napravili, kao i generacije prije njih.

“Naravno da ima grešaka i naravno da nije sjajno (…) Idite korak po korak, ispravljajte ono što je pogrešno, radite ispravno i ne možete pogriješiti“, dodao je, poručivši Makaranima da su napravom putu te da žive u maloj, ali relativno bogatoj sredini, s resursima koji nisu neograničeni, ali su izdašni.

„Sada se živi dobro i to nije zasluga niti jedne političke stranke nego generacije vaših predaka“, naglasio je Milanović i dodao kako nije dovoljno znati graditi svoje već je potrebno znati i sačuvati svoje.

‘Braniteljima dugujemo neograničenu zahvalnost’

Zatim se vratio u nedavnu prošlost. Kazao je kako je vrijeme obrane, herojstva i branitelja prošlo.









“To su ljudi kojima dugujemo neograničenu zahvalnost. Mali broj ljudi, to su tisuće ljudi, možda deseci, ali ne više od toga. Kada je Antun Tus pozvao s radija Zagrepčane početkom listopada 91. godine da se jave na Velesajam radi proboja prema Vukovaru, došlo je 430 ljudi! Dakle, nitko! I to kada su svi slušali radio, jer nije bilo PlayStationa, WhatsUp grupa, i svi su čuli. Strah, taj stalni čovjekov suputnik, prijatelj, limitator, nesigurnost, a na kraju krajeva bio je i kišan dan. Pa gdje ćeš po kiši ići u rat?” završio je na tu temu, prenosi Dalmatinski portal.

‘Oslonite se na svoje snage’

Poručio je Makaranima da će se morati najviše osloniti na vlastite snage, ne živjeti od rente, školovati se za kompleksnije stvari, i odlučnim koracima krenuti naprijed, da ne naprave štetu, a da se opet stvari mijenjaju.

Plaketa počasnog građanina i grb grada Makarske danas su postumno uručene hrvatskom arhitektu i urbanisti Anti Rožiću, koji je za svoj života oblikovao taj grad, a među brojnim građevinama u Makarskoj njegov rad su hoteli Biokovo i Meteor.