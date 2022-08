‘PA DOKLE VIŠE’ Potres ponovo pogodio Banovinu, osjetio se i u Zagrebu

Područje Banovine ponovo je bilo na udaru potresa.

Noćas u 2 sata tlo se zatreslo s epicentrom 12 kilometara od Siska, a jačina mu je bila 3,6 stupnjeva po Richteru.

‘Zabilježena su još dva vrlo slaba potresa magnitude 2,0, prvi u 2:03 i drugi 2:07, oba intenziteta II stupnja EMS’, objavili su na Twitteru iz Seizmološke službe HR.

Na stranicama EMSC-a odmah su osvanuli brojni komentari.

‘Dosta dobro drma kontejner’, ‘Pa dokle više’, Jak potres popraćen grmljavinom’, ‘Dva udara jedan za drugim’, ‘Svi kontejneri zatresli’, ‘Petrinja… Zatreslo majko sveta i to jako’…

🔔#Earthquake (#potres) M3.9 occurred 8 km W of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 02:04:45). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/V4jy34TTTd

🖥https://t.co/4dTDUq0CjC pic.twitter.com/jcXH55cKCz

— EMSC (@LastQuake) August 1, 2022