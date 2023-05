‘PA DOKLE VIŠE MISLE MUČITI TOG ČOVJEKA!’ Pernar iz Zambije ljut zbog Hrvatske, otkrio što sprema: ‘Bit će jako zanimljivo moje svjedočenje’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Nastavljeno je suđenje hrvatskim državljanima u Zambiji. Podsjećamo, osmero ljudi osumnjičeno je za trgovinu djecom te su uhićeni u prosincu prošle godine. Iz DR Konga, odakle su pokušali posvojiti djecu, takvi procesi su zabranjeni.

Jedan od svjedoka na suđenju je hrvatski aktivist i saborski zastupnik Ivan Pernar. No, tik kad je trebalo doći do svjedočenja, Pernar se razbolio pokupivši bolest malarije. Kontaktirali smo ovog bivšeg živozidaša i upitali ga za zdravstveno stanje, ali i za situaciju na suđenju.

“Bit će vrlo zanimljivo”

Kaže kako još ne zna kada će svjedočiti.





“Danas bi trebao saznati kad ću točno svjedočiti, teško mi je reći hoće li to biti danas ili sutra, ali čim saznam javim”, rekao je na početku Pernar nakon čega se dotaknuo i malarije koju je prije nekoliko dana pokupio u Zambiji.

“Ovdje je većina ljudi od 3 do 6 puta u životu preboljela malariju pa kad kažete da to imate očekujući nekakvo suosjećanje od njih, oni se samo nasmiju uz komentar da su ju i oni imali puno puta.

Što se tiče simptoma, identični su u početku kao i kod gripe, tako da se kod njih svakoga sa simptomima gripe odmah testira i na malariju”, rekao je što se tiče bolesti i opisao što očekuje od svjedočenja.

“Bit će vrlo zanimljivo moje svjedočenje jer su odvjetnici obrane počeli s prigovorima na mene i prije nego li sam uopće kročio u sudnicu”, rekao je.

Kritizirao hrvatsko pravosuđe

Pitali smo ga planira li skori povratak u Hrvatsku i što kaže na brzinu kojom ide proces suđenja na zambijskom sudu…









“Da, svakako planiram povratak i to vrlo brzo. Suđenja u Zambiji traju ekspeditivno jer se ročišta odvijaju dan za danom bez pauze sve dok se ne dođe do presude. Kad se riješi jedan predmet ide se na idući. Kod nas suđenja traju godinama, nekad i više od desetljeća, okrivljenici nerijetko umru prije nego dođe do presude, najpoznatiji takav slučaj je onaj Milana Bandića. Kad sam došao u Zambiju iznenadio sam se kako je moguće da tamo tako stvari funkcioniraju, tada sam shvatio da je upravo njihov model onaj koji treba Hrvatskoj.

Zanimljivost je da imaju poseban sud za sporove male vrijednosti, npr. kada se tužite sa susjedom oko dvorišta. Dok u Hrvatskoj još uvijek čekaju odgovor iz Konga je li dokumentacija o posvajanju autentična, u Zambiji kažu da su odgovor već odavno primili, a presuda će bit u roku dva ili tri tjedna”, rekao je i dodao.

“Zamislite koliko bi trebalo Hrvatskom pravosuđu da osudi te ljude, pod pretpostavkom da imaju dokaz da su dokumenti krivotvorina.









Pitanje je bi li uopće proces ikada i počeo.

Kaže da mu prijeti uhićenje u Hrvatskoj

Međutim, nije mi cilj prejudicirati krivnju, na sudu je da utvrdi sve činjenice i donese presudu, nego samo ukazati na to koliko jedna Afrička država ima efikasniji pravni sustav. Kad sam pitao tužitelja njihovog zašto oni tako brzo provode cijeli postupak, on mi je rekao – Justice delayed, justice denied”, pojasnio je.

Dotaknuo se primjera, a nedavno je rekao i kako mu prijeti privođenje prilikom povratka u Hrvatsku.

“Dat ću vam primjer iz osobnog iskustva, 2015. je podignuta kaznena prijava protiv mene zbog krivotvorenja skupštine tadašnje stranke Živi zid. Ta kaznena prijava je spavala u ladici u DORH-u 4 godine, nakon što sam izgubio mandat u Saboru ta kaznena prijava se izvlači iz ladice i diže se optužnica, potom se čeka još 4 godine i zapazite ironije saziva se ročište upravo u trenutku kada je opće poznato cijeloj javnosti da sam u Zambiji i da mu ne mogu prisustvovati.

Drugim riječima, kod nas cilj kaznenog postupka nije utvrđivanje krivnje, nego kontrola nad optuženicima, politička ucjena, odmazda, to vam je Šeksovo pravosuđe. Pogledajte slučaj Branimira Glavaša, pa tom sude već 20 godina i baš mu je prije mjesec dana opet počelo suđenje -ispočetka?! Pa dokle misle mučiti više tog čovjeka. Ovo što radi naše pravosuđe dugotrajnošću sudskih postupaka je nehumano.

Navest ću još jedan zanimljiv slučaj, onaj Tomislava Sauche, protiv njega je DORH digao optužnicu, a sud ga osudio tek nakon što je prestao bit jezičac na vagi saborske većine. Ja sam ga još tada pokušao upozoriti da ne sadi tikve s njima, da će mu se to obiti u glavu, ali me nije htio slušati. Rezultat je poznat, višegodišnja zatvorska i ogromna novčana kazna”, zaključio je Pernar dok čeka novo ročište u Zambiji koje bi se trebao održati sljedeći tjedan, vjerojatno u utorak.