OZLIJEĐENA I JEDNOGODIŠNJA BEBA! Novi užas u Americi: Naoružani manijaci napravili horor na šetnici uz plažu

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Četvero djece, među njima i beba od jedne godine, nalaze se u skupini od 9 ranjenih osoba koje su se našle na popularnoj šetnici na Floridi za vrijeme reveolveraškog obračuna između dvojice muškaraca.

Pucnjava se dogodila na šetnici u blizini popularne plaže Hollywood u Miamiju. koja je bila prepuna turista koji su tamo doputovali za američki praznik Dana sjećanja. Kako tvrde policija i očevici, dvije skupine muškaraca prvo su se posvađale, da bi potom izvadili oružje i krenuli pucati jedni po drugima.





Policija je izjavila da se među ozlijeđenima nalaze, osim slučajnih prolaznika i sudionici sukoba. Iako je policija na početku istrage izjavila da su priveli jednoga osumnjičenoga, na kraju su objavili fotografije dvojice muškaraca koje traže, a dovode se u vezu sa pucnjavom.

Glasnogovornica holivudske policije Deanna Bettineschi izjavila je na konferenciji za medije kako je četvero ozlijeđenih maloljetnika u rasponu od 1 do 17 godina stabilno, prenosi The New York Post.