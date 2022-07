OZBILJNO UPOZORENJE SPLITSKOG EKOLOGA: ‘More je prazno, nemamo riba, nemamo organizama’

Šef ekološke udruge Zeleni Dalmacije Split Lovro Rumora gostovao je u Dnevniku N1, gdje je komentirao uhićenja više hrvatskih i talijanskih državljana zbog trgovanja zaštićenim morskim vrstama. Uglavnom je bila riječ trpovima, ježincima i prstacima.

“Već se duže govori o takvim aktivnostima, drago nam je da se ovo dogodilo. Postoje predrasude o kvaliteti i fantastičnim svojstvima takvih organizama poput trpova, zvijezda i ježinaca. Ti organizmi čiste morsko dno, jako su važni u ekosustavu, njihovim nestankom nestala bi ravnoteža u ekosustavu. Ovakve akcije bi trebale biti češće. To se izvozi na istok, ovo je samo prva ruka kriminalnih djelatnosti”, rekao je Lovro Rumora objasnivši kako se ne radi samo o novcu.

“U lomljivom su ekosustavu, more je prazno, nemamo riba, nemamo organizama, dolaze novi organizmi. More se zagrijava i svaki gubitak je disbalans i zato pozdravljamo ovakve akcije. Navodno će pokrenuti akcije zone neuzimanja – zaštita ekosustava mora i financiranje kočara koji bi dobivali naknadu da ne idu na more, da ne uzimaju kompletan ulov iz mora, tako bismo oporavili more u roku od pet godina.”





Objašnjava da je ekosustav jako teško oporaviti, ali ga je lako uništiti: “Najteže je oporaviti morsko dno, upravo gdje se nalaze ti organizmi koji su čistači. Želimo da se to što bolje organizira, način hvatanja krivolova koji je u jeku, vjerujemo da bi se ekosustav brzo oporavio. Nemamo periske, mušule, sve te školjke smo izgubili zbog prelova.”

O zakonskim regulativama kaže: “Kazne neće riješiti problem. Ekosustav će riješiti veliki zajednički zahvati. Važno je da počnemo slušati Europu, a mi želimo sačuvati ribarstvo kao oblik kojeg sve manje ima.”