OZBILJNE OPTUŽBE! Policijski načelnik prešao granicu kroz šumu, unio kutiju nepoznatog sadržaja

Autor: Dnevno.hr

Sindikat policijskih službenika na svojim je internetskim stranicama objavio priopćenje u kojem ozbiljno prozivaju načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivana Pavličevića da ne odgovara na njihove upite o tajnoj snimci kamere za nadzor državne granice.

Na snimci se, tvrde vide djelatnici kojima je upravo on nadređen, a koji na ilegalan način prelaze državnu granicu.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Uputili smo Vam dopis, broja i datuma iz veze, vezan za Izvješće Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, od 20. 11. 2020. godine, iz kojeg je razvidno i nepobitno utvrđeno da su djelatnici Postaje granične policije Gruda i to: načelnik Matko Klarić i njegov pomoćnik Marko Čuvalo prešli državnu granicu u policijskim odorama izvan graničnog prijelaza odnosno kroz šumu i dalje makadamskim putem na kojem je zapriječen ulaz u Republiku Hrvatsku te tom prilikom u Republiku Hrvatsku unijeli kartonsku kutiju nepoznatog sadržaja izvan graničnog prijelaza čime su izbjegli graničnu kontrolu, a kojom prilikom ih je u tom „nestašluku“ snimila mobilna kamera za nadzor državne granice.

Provjerama, od strane Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, nije bilo moguće utvrditi sadržaj koji je načelnik Matko Klarić nosio u kartonskoj kutiji, dok se prema njihovoj izjavi u njoj nalazila „plastična ambalaža od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka s policijskim službenicima iz Trebinja (BiH)“, pa je slijedom toga navod iz anonimnog podneska od strane Službe za unutarnju kontrolu MUP-a je ocjenjen nepotvrđenim.

Međutim, sasvim je neživotno i doista smješno da je takav navod načelnika i njegovog pomoćnika uvažen, kako od Vaše strane tako i od strane Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, pa se samo može zaključiti da svaki građanin, a osobito policajac u policijskoj odori, može prelaziti državnu granicu gdje ga je volja i prenositi stvari preko državne granice na identičan način izbjegavajući time graničnu kontrolu, ali pod uvjetom da ih sakrije u kartonsku kutiju i zasigurno nakon toga neće biti procesuiran.

Ne trebamo Vam posebno naglašavati da su policijski službenici, osobito rukovodeći, dužni poznavati zakonske propise i pridržavati ih se, kao i svaki građanin, pa samim time bili su dužni znati način i mjesto prelaska državne granice te na koji određene stvari mogu unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi izvan nje, a to zasigurno nije mjesto na kojem su to učinili.

Osobito Vam ne trebamo naglašavati da se radi o dva prekršaja iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice kojim je zapriječena kazna zatvora do 30 dana ili novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. Prvi je prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza (članak 42. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice i članak 4. Zakonika o schengenskim granicama) koje su počinili oba rukovodeća policijska službenika Matko Klarić i Marko Čuvalo. Drugi je izbjegavanje granične kontrole (članak 42. stavak 2. Zakona o nadzoru državne granice) kojeg je počinio Matko Klarić, načelnik Postaje granične policije Gruda.









Ali s obzirom na to da je „priča“ načelnika i njegovog pomoćnika o plastičnoj ambalaži od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka „prošla“, kao i sam način prelaska državne granice, i to kako kod Vas tako i kod Službe za unutarnju kontrolu MUP-a (jer se očito radi o rukovodećim policijskim službenicima kojima je u ovom sustavu sve dozvoljeno, a kada ih se i uhvati u „nestašlucima“ onda se sve čini da bi ih se zaštitilo, čemu smo svjedoci i mi u sindikatu u svom svakodnevnom radu), iako ne bi trebala ako se držimo slova zakona, postavili smo

Vam ipak druga pitanja, a ta su bila:

1. Jeste li pokrenuli disciplinski postupak protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda, zbog teže povrede službene dužnosti jer u konkretnom slučaju nije Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj dostavio izvješće, a koje je bio u obvezi tromjesečno dostavljati vezano uz provedbu međunarodnih aktivnosti što je utvrdila Služba za unutarnju kontrolu MUP-a?

2. Ako niste iz kojih razloga to niste učinili iako Vas na to obvezuju zakonski propisi? Budući da do danas nismo zaprimili Vaš odgovor, iako je zakonski rok protekao, ovim putem požurujemo Vaš odgovor te obavještavamo Ured glavnog ravnatelja policije i Službu za unutarnju kontrolu MUP-a kako bi dalje poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti te ministra, premijera i sve druge relevantne institucije u Europskoj uniji i Hrvatskoj, a Vama postavljamo još tri dodatna pitanja vjerujući da ćete ovaj puta poštivati zakonski rok za odgovor, a ona su:









3. Jeste li pokrenuli disciplinski postupak protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda i Marka Čuvala, pomoćnika načelnika Postaje granične policije Gruda, zbog teže povrede službene dužnosti jer su konkretnom slučaju počinili i prekršaje iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice?

4. Ako niste iz kojih razloga to niste učinili iako Vas na to obvezuju zakonski propisi?

5. Je li Policijska uprava dubrovačko-neretvanska odnosno nadležna policijska postaja podnijela optužne prijedloge zbog počinjenih prekršaja iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda i Marka Čuvala, pomoćnika načelnika Postaje granične policije Gruda, a ako nije iz kojeg razloga to nije učinjeno?”, stoji u priopćenju koje potpisuje Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika.