Ozbiljna kritika Kolindi! Pijaca Plavšić: ‘Evo zašto je Kolindina poruka srednjoškolcima duboko zabrinjavajuća’

Izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja Eli Pijaca Plavšić gostovala je u Newsroomu. Komentirala je participacije koju učenici u pojedinim školama imaju, situaciju s nedostatkom asistenata u nastavi, kao i izjavom predsjednice Grabar-Kitarović o usmjeravanju djece u područja koja su tražena na tržištu.

“To je potpuno pogrešna poruka. Ta poruka je duboko zabrinjavajuća kada dolazi od nekoga tko obnaša tako visoku funkciju. Ona nažalost, govori o tome i da predsjednica ne razumije što znači integrirani razvoj djeteta. Vi djecu morate usmjeravati na način da rade ono što vole, a naravno da ćete prepoznavati njihove talente”, rekla je Pijaca Plavšić.

Na pitanje o participaciji, Pijaca Plavšić je kazala kako je i nju ta vijest dosta iznenadila. “Moram priznati da je i mene ta vijest dosta iznenadila. Radi se o strukovnim školama koje imaju zaista velike izdatke. Mislim da je to veliko opterećenje za roditelje i jedan nemar koji sustav pokazuje”, ističe Pijaca Plavšić.

“Ovo pokazuje jedan drugi primjer da nisu svi jednaki. Imate škole koje su fantastično opremljene, a imate škole koje možda nisu toliko sposobne ili nisu u mogućnosti reagirati. Nije tu problem rekla bih, u školama, očito su prisiljene to raditi. To rade škole koje nisu u mogućnosti. Prebacivanje toga na razinu lokalne vlasti također nije dobro”, dodaje Pijaca Plavšić.

Izjavila je kako je potrebno identificirati one škole u Hrvatskoj koje nemaju jednake mogućnosti i pomoći im. “Kada imate nejednake uvjete, imate puno manje šanse za izvrsnost”, pojašnjava Pijaca Plavšić.

Komentirala je i situaciju koja se dogodila danas, a to je da je dječak s autizmom ostao sjediti ispred škole jer još uvijek nema asistenta u nastavi. “To je jedan nemar tamo gdje bi se to najmanje trebalo događati, a to je kod najranjivijih skupina. Ono što sigurno znamo jest da će broj asistenata u nastavi biti manji ove godine”, mišljenja je Pijaca Plavšić.

“Ono što ovdje vidim kao posebno problematično jest zapravo to koliko se mi ne bavimo ovim pravim suštinskim problemima. I zbog čega ova reforma koja se naziva ‘Škola za život’ nije ono što bi trebala biti”, dodaje.

Smatra kako je nova kurikularna reforma problematična na više razina.

“Imamo danas potpuno oprečne poruke. Više stručnjaka kritizira reformu. Ona je tu dosta usamljena, jer ministrica tu pravu podršku nema. Jedno je raditi promjenu predmetnih kurikuluma, to je zapravo jedna površinska promjena. Vi ćete vrlo rijetko čuti premijera Plenkovića da je obrazovna reforma važna. Mi nemamo osigurano nikakvo dugoročno financiranje i po proračunu se ne vidi da je ta reforma nešto bitno. Također, Sustavna edukacija učitelja i nastavnika je ovdje bila provedena većinom online. Nastavnici danas u školu ulaze, a imaju puno upitnika iznad glave”, kazala je Pijaca Plavšić.

“Kada vam nešto preko koljena uđe u školu, jako je teško napraviti neku pravu stvar dugoročno. Trebalo je sve odgoditi za godinu dana”, smatra.

Pijaca Plavšić je komentirala i izjavu predsjednice Grabar-Kitarović koja je srednjoškolcima rekla: “Nemojte razmišljati samo o onome što volite, razmišljajte malo i o tržištu”.