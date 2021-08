LJETO NAS NAPUŠTA PRIJE VREMENA?! OVOME SE NITKO NIJE NADAO! Stiže vrijeme kakvo nitko ne priželjkuje u kolovozu!

Autor: L.B.

Do sada smo se u ljetu suočili s nekoliko iznimno vrućih toplinskih valova, no, kako se čini, s tim je sada gotovo.

U nastavku kolovoza vrijeme neće biti onakvo kakvo bi mnogi željni sunca i topline priželjkivali – odviše će podsjećati na jesen zbog oblaka, povremene kiše te osobito niže temperature koja će biti prikladnija kraju rujna, prognozirao je Tomislav Kozarić za HRT.

Tako je već u subotu moguća obilnija kiša, dok će četvrtak biti sunčan i topao.

Bura podno Velebita s olujnim udarima

U petak i osobito subotu ponegdje bi oborine vjerojatno mogle biti i preobilne u kratkom vremenu, a moguće su i jake nevere. U četvrtak prolazno sunčanije i uglavnom suho. Jake bure bit će i u srijedu te, nakon juga, ponovno tijekom vikenda.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, povremeno uz slabu kišu, a danju će biti još malo svježije nego u utorak. Vjetar slab do umjeren sjeverni.

Na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske uglavnom suho uz sunčana razdoblja, a u južnijim krajevima središnje Hrvatske oblačnije, ponegdje uz malo kiše. Umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar navečer će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura oko 22 °C.

Gorsku Hrvatsku danju očekuje svježih 16 do 19 °C, a na većinom suhom i sunčanijem sjevernom Jadranu dnevna će temperatura biti 2 do 3 °C niža nego u utorak. Puhat će umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, uz umjereno valovito i valovito more. U gorju uz umjereno do znatno oblačno vrijeme ponegdje slaba kiša.

Promjenjivo, nestabilno i svježije

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i povremenom kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Bura će biti umjerena, na sjeveru ponegdje i jaka, a more većinom umjereno valovito. Osjetno će osvježiti, pri čemu će najviša temperatura zraka biti od 24 do 27 °C.









Promjenjivo, nestabilno i svježije i na krajnjem jugu Hrvatske, a povremeni pljuskovi s grmljavinom lokalno će biti izraženiji. Uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak more će biti malo do umjereno valovito, temperature od 25 do 27 °C. Najviša temperatura zraka podjednaka temperaturi mora – oko 26 °C, a najniža od 20 do 23 °C.

U četvrtak na kopnu prolazno sunčanije i danju toplije, no jutro će biti hladnije, mjestimice s maglom. Nakon toga prevladavajuće oblačno, povremeno s kišom, osobito u subotu, kad je moguća i veća količina oborine i grmljavina. I temperatura osjetno niža – vrijeme kakvo ne priželjkujemo krajem kolovoza.

Prikladnija drugoj polovini rujna od petka će temperatura biti i na Jadranu, pogotovo sjevernom, gdje će puhati umjerena i jaka bura. Nakon prolazno sunčanijeg i stabilnijeg četvrtka, od petka će ponovno biti vrlo nestabilno s povremenom kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. Pritom je povećana vjerojatnost grmljavinskog nevremena te mjestimice obilne oborine. Nakon jugozapadnjaka i juga, jake bure ponovno će biti u petak i subotu, pogotovo na sjevernom Jadranu.