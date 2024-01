Ovog ima samo u Hrvatskoj: Za istu aferu jednu su završili u zatvoru, a drugi dobili promaknuće

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dugo je Vojna sigurnosno-obavještajna agencija bila predmet spora između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, koji se nisu mogli usuglasiti o imenovanju nasljednika Ivice Kindera, koji je na koncu mandat, unatoč aferama u VSOA-i, odradio do kraja. Zbog prepirki između najvažnijih ljudi u državi u drugi su plan pale sve afere koje su tijekom Kinderova mandata potresle tu važnu agenciju.

Priča o VSOA-i nije, međutim, samo priča o aferama nego i o dvostrukim kriterijima i utjecaju politike na sve institucije u zemlji. Poznato je da su bivši ravnatelj VSOA-e Darko Grdić i njegov zamjenik Ognjen Preost već neko vrijeme na odsluženju zatvorske kazne zbog toga što su u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji iskoristili svoj položaj i ovlasti te su mimo propisa raspolagali sredstvima za posebne namjene i neosnovano odobravali isplate.

Ne bi u ovoj priči bilo ništa sporno da se slična afera u VSOA-i nije dogodila i u Kinderovu mandatu, no ostaje činjenica da reakcije državnog vrha i pravosudnih institucija nisu ni približno iste kao što su bile onda kada je Grdić upravljao VSOA-om. Kao što je poznato, u Kinderovu mandatu VSOA-u je potresla afera s nezakonitim korištenjem dnevnica, zbog čega je USKOK ondje provodio izvide, a iako je od tada prošlo više od godinu dana, nikakvi konkretni iskoraci nisu napravljeni niti se igdje više spominje Kinderova upravljačka odgovornost.

Zataškana afera

Unutar VSOA-e su zbog ove afere, kako bi se ispunila forma, izrečene četiri suspenzije, podijeljeno je i pet otkaza pa je priča na tome i stala, a time je splasnuo i medijski interes za zbivanja u toj vojnoj agenciji. Tijekom afere neke su osobe povučene iz međunarodnih misija, kao posljedica USKOK-ovih izvida, a za to vrijeme Kinder je sasvim normalno dolazio na svoje radno mjesto jer službeno nije bio razriješen premda mu je predsjednik Milanović baš zbog afere s dnevnicama uskratio povjerenje.

Do kraja mandata Kinder je uredno potpisivao kadrovska rješenja, a afera u koju je bilo uključeno najmanje trinaest osoba pala je u zaborav a da javnost nije propitkivala tko su odgovorni i tko bi iz ovog slučaja trebao i morao otići u zatvor, u kojemu za svoje grijehe kaznu gule višestruki alkarski slavodobitnik Preost i rođak Josipa Perkovića, Grdić.

Od samog izbijanja afere iz Kinderova vremena stjecao se dojam da se slučaj pokušavao zataškati, a sada se sa značajnim vremenskim odmakom može reći da afera doista jest zataškana, kao i da su tomu pridonijeli sukobi premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića koji ni u jednom svojem javnom istupu na temu VSOA-e nisu ni pokušali postaviti pitanje o odgovornosti za ovaj slučaj.

Svojedobno se u dijelu medija, pa i unutar same vojne agencije, znalo kako je i Kinder bio upućen u nezakonitosti koje su se u njegovu mandatu odvijale u VSOA-i, štoviše, postojale su indicije kako je on s nekoliko osoba iz vrha VSOA-e sporne troškove odobravao i parafirao znajući da postoji mogućnost da je tu riječ o nezakonitom prisvajanju novca od putnih naloga.

Drugi plan

Ne samo da se više nigdje ne spominje afera u VSOA-i nego je Kinder nakon dramatičnog odlaska s čela vojne agencije dobio novi posao pa već neko vrijeme radi kao predavač na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. Riječ je o novom radnom mjestu u vojnom sustavu koje mu je dodijeljeno nakon što je zbog afere Dnevnica i sumnje u milijunsku pronevjeru razriješen iz VSOA-e, a treba napomenuti kako brojni navodi o njegovoj vezi s pronevjerom nikada nisu ni demantirani.









Osim što je dobio mogućnost da na Vojnom učilištu drži predavanja iz predmeta Međunarodno pravo – odabrana poglavlja, general Kinder nedavno je i napredovao pa je imenovan i u Senat novoosnovanog Sveučilišta obrane i sigurnosti, i sve to nakon što je predsjednik Milanović u rujnu 2022. godine pokrenuo njegovu smjenu s mjesta ravnatelja VSOA-e na temelju izvještaja unutarnjeg nadzora Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, u kojem se tvrdilo da Kinder nije stopirao pronevjeru novca Agencije, u kojoj se još čeka i USKOK-ovo očitovanje o spornom slučaju koji je pao u zaborav.









Nakon što su se primirili sukobi između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, u drugi plan pala je i sama VSOA, koju je preuzeo brigadni general Ivan Turkalj, o čijem su se imenovanju njih dvojica na koncu ipak uspjela usuglasiti. Premijer Plenković s Turkaljem se posljednji put susreo krajem kolovoza prošle godine, kada mu je čestitao na izboru za ravnatelja vojne agencije, a od tada do danas ni premijer ni predsjednik aferu iz ere Turkaljeva prethodnika nisu ni spomenuli. Umjesto toga, svoje djelovanje sveli su na jeftina prepucavanja i polemike o seksualnoj orijentaciji pojedinih ministara, iz čega se može zaključiti da i Milanoviću i Plenkoviću odgovara da se ovako važne teme ne otvaraju. No ostavimo li po strani i premijera i predsjednika, ostaje nam zapitati se što za to vrijeme radi USKOK.