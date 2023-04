U TAJANSTVENOM POSJETU ŽALAC SE ZADRŽALA! Unijela je nervozu i nemir u HDZ-ove redove: Još jedan pali moćnik maše dokazima i prijeti

Autor: Mirko Jozić

Već neko vrijeme premijer Andrej Plenković sudjeluje u kampanji za parlamentarne izbore, jasno je to svakomu tko promotri poteze koje predsjednik Vlade povlači, no bez obzira na to što Plenković djeluje kao da sve konce drži u rukama te da ima jasno razrađene planove, na neke situacije ipak ne može do kraja utjecati.

To je jasno i iz nedavne odluke Optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda koje je odbilo izdvojiti kao nezakonite dokaze poruke bivše ministrice Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Rimac koje se nalaze u optužnici u aferi Softver.

Tajanstveni posjet

To što se Žalac odlučila na ovu strategiju obrane donedavno je u Plenkovićeve redove unosilo spokoj jer je premijer bio uvjeren da se njegova bivša ministrica ipak neće nagoditi s europskim tužiteljima koji se bave njezinim slučajem. Plenkoviću, dakako, takva nagodba nije u interesu između ostalog i zato što mu je Žalac na jednom od njihovih tajnih sastanaka jasno dala do znanja da će, ako progovori, mnoge aktualne članove Vlade povući za sobom. Prema tezama koje se potenciraju u oporbenim redovima, ali i prema tezama dijela HDZ-ovih nezadovoljnika nesklonih Plenkoviću, nije nemoguće da Žalac raspolaže informacijama koje bi mogle ugroziti i samog premijera.





Čime točno Žalac raspolaže, zasad nije poznato, no dobro upućeni svjedoče kako je bivša ministrica i premijerova prijateljica samo dan nakon odbijenice sa zagrebačkog Županijskog suda posjetila ured europskog javnog tužitelja, u čijim se prostorima podosta zadržala. Nije nemoguće da je Žalac ondje, uviđajući da joj se više ne isplati kockati s vlastitom sudbinom, doista i odlučila progovoriti o svemu onome što je najavljivala Plenkoviću.

Bilo kako bilo, sama spoznaja da je Žalac posjetila ured europskog tužitelja u HDZ-ove je ionako uznemirene redove unijela novu dozu nervoze, a premijer Plenković odnedavno je ponovno uznemiren ne samo zbog sebe, nego i zbog potencijalnih novih privođenja koja se sasvim sigurno ne bi dobro odrazila na njegove planove za osvajanje još jednog mandata.

Situacija za Plenkovića nije neugodna samo zbog Žalac nego i zbog toga što se dio njegovih najbližih suradnika, uključujući i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, od njega počeo distancirati baš zbog bliskosti s bivšom ministricom pred kojom je iscrpljujuća pravosudna bitka, pri čemu je upitno koga će sve povući za sobom. Jandroković i dalje, već tjednima, izbjegava Plenkovića, što nikako nije dobar znak.

Nije siguran

Jandroković navodno zbog osobnih premijerskih ambicija želi biti što dalje od toga kruga jer vrlo dobro zna da tužiteljica Tamara Laptoš nije govorila u prazno kada je najavljivala nova uhićenja, što je u vladajućim redovima protumačeno kao pritisak na premijera Plenkovića koji je u javnom prostoru nastojao ostaviti dojam da ga se ta najava ne tiče, ali to je miljama daleko od stvarnog stanja.

Malo komu je u HDZ-u jasno zašto je Plenković uopće pristao na tajne sastanke s bivšom ministricom Žalac, jer je morao znati da će takvi susreti prije ili poslije dospjeti u javnost te da će pobuditi dodatnu sumnju o njegovoj ulozi u ovom, za cijeli HDZ nadasve neugodnom slučaju. Dio HDZ-ovaca uvjeren je da je upravo Žalac u javni prostor pustila informacije o tim tajnim sastancima kako bi time Plenkoviću dala do znanja da je spremna do kraja skinuti rukavice i progovoriti o spornim nabavama softvera.

I dok sa Žalac premijer još ni sam nije siguran na čemu je, situacija s bivšim gazdom Agrokora Ivicom Todorićem posve je jasna, on u premijeru vidi svojeg najvećeg neprijatelja i krivca za poslovni slom te je spreman ući u vrlo konkretne obračune s njim. Bivšoj ministrici njezine strategije možda ne idu u prilog, no izgleda da je Todorić u znatno povoljnijoj situaciji, posebice nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu da se kao nezakonito izdvoji financijsko vještačenje Agrokora.









Ova odluka u jednu je ruku nezgodna za premijera, a u drugu za Državno odvjetništvo u kojem je u tijeku pregrupiranje pa se vrlo detaljno analiziraju i proučavaju ugovori koje je s Ismetom Kamalom i njegovom tvrtkom KPMG Poljska sklopilo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Riječ je inače o ugovoru teškom 1,3 milijuna eura, nakon kojega bi se DORH mogao naći u još nezavidnijem položaju zbog svega onoga što im predstoji.

Blamaža DORH-a

Jedna od opcija je da od KPMG-a zahtijevaju povrat spomenutog iznosa od 1,3 milijuna eura, druga je opcija da se DORH ponovno osloni na KPMG i od njega zatraži novo vještačenje koje se, doduše, ovoga puta ne bi naplaćivalo, a posljednja i po svemu sudeći najizglednija opcija jest da se provjeri tko je u samom Državnom odvjetništvu odgovoran za potpisivanje spornog ugovora.

Vještačenje je, kao što je poznato, proglašeno nezakonitim jer su osobe koje je Kamal angažirao na vještačenju bile iz hrvatskog KPMG-a, a ti ljudi radili su i za sam Agrokor, ali i za njegovu privremenu upravu, što ih je izravno dovelo u sukob interesa. Izuzimanje vještačkog nalaza koji je bio temelj optužnice u aferi Agrokor u kojoj se navodi da su Todorić i 14 suoptuženika u razdoblju od 2006. do 2017. koncern oštetili za 1,2 milijarde kuna, od čega je samo Ivici Todoriću pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Invesmentsu B. V. veliki je udarac za Državno odvjetništvo koje nakon uložene žalbe mora razmotriti ugovore sklopljene s poljskom tvrtkom. Dok DORH razmatra što i kako dalje, Todorić ne miruje, osim što najavljuje kandidaturu za premijera i izravno napada predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, on proziva i glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek.









Slučaju Žalac, ali i slučaju Ivice Todorića, dodirna je točka Državno odvjetništvo, s tim da su u slučaju bivše ministrice tužitelji, bez obzira na postojanje očitih dokaza, sve to pospremili u svoje ladice, iz kojih su ih izvadili europski tužitelji koji su potom Žalac pospremili u pritvor, dok se u situaciji s Todorićem DORH više puta uspio izblamirati.

Te su njihove blamaže Todoriću nedvojbeno dale vjetar u leđa i otvorile novi prostor za napade na premijera Plenkovića koji bi, kako se izbori budu bližili, mogli biti sve nezgodniji.

Vjetar u leđa

Pitanje je kakvim dokazima Todorić raspolaže i što će biti s njegovim arbitražnim sporom na sudu u Washingtonu, a jednako tako upitno je i dokad će se Žalac držati po strani i živjeti u tišini. Situacija je za Plenkovića neugodna i utoliko što bivši ministar Darko Horvat svoju priču tek treba ispričati, a osim toga, nakon posljednjeg televizijskog nastupa Josipe Rimac vidljivo je da i ona ima još podosta toga reći. Afere su obilježile i Plenkovićev prvi mandat, ali je on iz toga, zahvaljujući koronakrizi, ipak izašao kao pobjednik, no od tada do danas nije se obračunao s korupcijom u svojim redovima. Ta ista korupcija i njezino ignoriranje stižu ga sada u trenutku kada se odlučio boriti za treći mandat, ne znajući kada bi netko iz Vlade mogao biti priveden zbog nekog novog sumnjivog posla, ili pak zbog kakvog pogodovanja.

U takvim okolnostima, bez obzira na sve ostale adute kojima raspolaže i bez obzira na sve mjere koje donosi, nije lako upravljati Vladom, ali ni strankom u kojoj u posljednje vrijeme prevladavaju nervoza i panika.