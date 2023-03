PLENKOVIĆ NA FEŠTI SPAJANJA MOSTA! Prešućuje jednu stvar: Na brzaka su pripremili šou za javnost

Nakon feštanja okolo Pelješkog mosta na red dolazi slavljenje još jednog “čuda tehnologije i ljudske ruke”, a tamo će prvi nogom kročiti tko drugi negoli premijer Andrej Plenković.

U četvrtak premijer je rano ustao i uputio se u prekrasan kraj Hrvatske, okolicu Omiša, pošto je most imena Cetina ovih dana spojen.

Podsjetimo, riječ je o mostu duljine 224.45 metara koji će znatno rasteretiti gradsku jezgru Omiša, a nad rijekom Cetinom nadvio se grandiozan čelični luk čiji su krajevi učvršćeni u tunelima s obje strane mosta, pa je njegova duljina veća od vidljive konstrukcije.





Iako je most spojen, to ne znači da je gotov pa je potrebno nastaviti radove vrijedne 23.16 milijuna eura (bez PDV-a). Unatoč slavlju, most će u promet biti pušten u najboljem slučaju najesen, a kompletna zaobilaznica bi trebala biti gotova tek 2025 godine. Tako će Plenković imate prilike organizirati još pokoju svečanost.

A ovom je prilikom premijer govorio o novom paketu mjera za olakšavanje života Hrvatima.

“Paket mjera ćemo predstaviti idući tjedan. Cilj nam je raditi u interesu građana. Želimo u svakoj sekundi imati sigurnost što se tiče energenata, naftnih derivata, a drugi element je da je po prihvatljivoj cijeni. To su ta dva glavna elementa. Cijene energenata ove zime nisu utjecale na standard građana. Brutalna ruska agresija još uvijek traje, a mi ćemo i dalje olakšati život građanima i produljiti mjere. Idemo i sa Zakonima o doprinosima, a predstavit ćemo ga u ponedjeljak u 1o sati”, poručio je.

Pitanja je bilo i o suđenju bivšem ministru Lovri Kuščeviću, a Plenković je rekao da za to “ne zna”.

“Prebrodili smo krizu tako da nitko nije ostao po strani. Osigurali smo da kompanije ostanu na stolu. Plaće… Mislim da smo učinili dobar posao, da ne govorim kako smo se nosili s krizom. Borba protiv korupcije jedna je od glavnih odlika našeg mandata”, uvjeren je Plenković.









“Kuščević nije napravio ništa loše dok je bio ministar, nego kad je bio načelnik Općine. Ajmo govoriti istinu za promjenu”, uzvraća premijer novinaru koji je uporan pa govori da je sad vrijeme za obilazak luke Omiš.