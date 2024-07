Ovo u Hrvatskoj već dugo nije viđeno: Prognostička karta otkrila nešto zanimljivo

Autor: M.P.

Stigla je nagla promjena vremena uz pad temperatura, ponegdje i za 10 stupnjeva te time okončala toplinski val koji je Hrvatsku okovao na dva tjedna. Nevrijeme koje je noćas pogodilo dijelove Hrvatske ponegdje je nanijelo veliku štetu. Vatrogasci su u Zagrebu izlazili na intervencije zbog poplavljenih podruma i stabala koja su pala na automobile,

Nevrijeme je protutnjalo i Dalmacijom. Na Braču je zabilježen i požar prouzrokovan udarom groma kod Bola, a udar groma u blizini dalekovoda izazvao je i požar u Makarskoj. Područje Supetra je poplavilo. U Slavoniji je grom udario u kuću i kamion.

Sutra će na Jadranu biti pretežno, u unutrašnjosti djelomice sunčano uz povremeno povećanu naoblaku. Ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj, navečer moguće i na sjevernom Jadranu. Ujutro na kopnu može biti magle. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu i jugozapadni, ujutro na sjevernom dijelu prolazno i bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 21 i 26 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

Ovo u Hrvatskoj dugo nismo vidjeli: Samo za jednu regiju upaljen meteoalarm

DHMZ na svojim stranicama redovito, uz vremensku prognozu, objavljuje upozorenja zbog opasnog vremena. Tijekom ovog rekordno dugog toplinskog vala tjednima smo svakodnevno na kartama gledali najviša crvena ili narančasta upozorenja zbog velikih vrućina. Za nedjelju je DHMZ objavio kartu s bojama koje već dugo nismo vidjeli.

Prema trenutnim prognostičkim modelima, samo za jedno područje je upaljen narančasti meteoalarm. Riječ je o osječkoj regiji u kojoj je upozorenje zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. Ostatak Hrvatske je ‘u zelenom’, dakle, bez upozorenja.

Izraženi i rasprostranjeni pljuskovi s grmljavinom očekuju se opet u ponedjeljak. No poneki pljusak ili malo kiše ne mogu se isključiti ni tijekom stabilnije nedjelje i utorka. Od ponedjeljka će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura oko prosječne.

I na moru u ponedjeljak nestabilno, ali pljuskovi i grmljavina neće biti česti kao na kopnu te bi mogli zaobići neke dijelove obale. U nedjelju i utorak pretežno sunčano i uglavnom suho. Bura će puhati na sjeveru, u Dalmaciji maestral. A vrućina će biti podnošljivija nego proteklih dana, prognoza je HRT-a.