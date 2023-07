‘Ovo su velika upozorenja svima nama’, Vidović Krišto nakon niza ubojstava alarmira Hrvatsku

Autor: I.G.

Stravično ubojstvo u Sisku u programu HRT-a komentirali su i saborski zastupnici Karolina Vidović-Krišto i Nikša Vukas.

“Ovo su strašne situacije, ovo su alarmantni pokazatelji svima nama da smo kao društvo jako odgovorni i dužni adekvatno reagirati. Svakako da se cjelokupna situacija može i mora imenovati onakvom kakva jest. Mi u Hrvatskoj imamo potpunu devastaciju pravnog poretka gdje ne funkcionira pravosuđe, gdje je DORH kompromitiran, kao nijedna država u Europi imamo državno tužiteljstvo koje generira nered, generira nepravdu, korupciju i zaštitu kriminala.

‘Hrvatska je puna oružja’

Na svim razinama imamo od vladajućih struktura stvaranje nereda i automatski razaranje države. Naravno da se to održava na sve pore života. Ovi slučajevi mogu biti izdvojeni, ali previše su učestali i previše ljudskih života je dalo danak da bi mogli na to gledati benevolentno. Ovo su velika, velika upozorenja svima nama”, kazala je Vidović-Krišto.





“Za prevenciju smo gotovo sigurno izgubili vrijeme. Jedna dubinska reforma pravosuđa. Ne može se dogoditi da jedan nasilnik bude na slobodi, da dobije smiješne kazne. Nakon Domovinskog rata Hrvatska je puna oružja.

Ja mislim da je to jedna ozbiljna tema oko koje ćemo se morati svi zajedno konsenzualno složiti i vidjeti kako to riješiti. Ali mislim da najveći problem u pravosuđu gdje su male kazne i gdje jednostavno počinitelji koji tako nešto naprave malim kaznama drugim ljudima daju na neki način slobodu da isto to rade. Prema tome, veliki je problem nasilja, veliki je problem oružja.

‘Sve to proizlazi iz društva’

Ali ne samo to, vi znate da smo mi prije dva, tri mjeseca imali pucanje u noćnom klubu u Zagrebu, da je tamo bio detektor metala, ne bi taj pištolj mogao ući u noćni klub. Sva sreća da nitko nije poginuo. Prema tome, sve to proizlazi i iz društva, i iz teškog života, i iz velike količine oružja i pravosuđa koje ne funkcionira”, dodao je Nikša Vukas.

Podsjetimo, muškarac je jučer u svom pohodu u romskom naselju kod Siska ubio ženu, ranio četvero i zapalio kuće i aute. Uhićen je nešto prije jedan sat u noći u nedjelju. Riječ je o 58-godišnjem hrvatskom državljaninu koji otprije nije poznat policiji osim što mi je prije više od 20 godina oduzet ilegalni pištolj.