OVO SU STVARNI VLADARI IZA BANDIĆA! Mračne sile dogovaraju povratak: Crni terenac stoji ispred kuće s dva čovjeka!

Autor: Ivana Violić

Bogati, utjecajni i kontroverzni, samo su neke od dodirnih točaka koje povezuju Zdravka Mamića i zaboravljenog kralja privatizacije Miroslava Kutlu. Ova dva kontroverzna poduzetnika, kako doznajemo, počela su se intenzivno družiti otkako je Mamić pobjegao u Bosnu i Hercegovinu od hrvatskog pravosuđa. Kutle je iz istog razloga u BiH već bio desetak godina.

Kako nam govore poznanici oba bjegunca, Mamić i Kutle redovito su se viđali na kavama i ručkovima te se među njima razvilo dosta veliko prijateljstvo, ponajviše bazirano na zajedničkom iskustvu bijega iz Hrvatske, ali i tvrdnji da im sudstvo u Hrvatskoj podmeće.

Upravo je podmetanje jedna od ključnih točaka na kojoj se temeljila obrana ovog dvojca koji se odnedavno udružio u namjeri da se izbori za svoje pozicije i počne raditi na povratku kući.

To udruženje rezultiralo je, između ostalog, naslovnicom jednog tjednika koji objavljuje prepisku između Kutle, braće Petra i Zorana Pripuza te gradonačelnika Milana Bandića. Kutle u tim porukama progovara o sprezi između braće Pripuz i Bandića te prokazuje svog kuma Pripuza kao svojevrsnog vladara Zagreba koji je bio odgovoran za sve Bandićeve afere i kontroverzije.

Napad na novinare









Upućeni govore kako bi iza tih Kutlinih strategija s kojima je ušao u borbu za povratak vlastite imovine mogla stajati Mamićeva logistika jer je ekobiznis kojim se bavio na izdisaju, a ušteđevina se istopila. Drugi govore kako je objava ovakve prepiske zapravo novo buđenje zagrebačkog podzemlja, a te tvrdnje potkrepljuju sastancima u Međugorju koje je Mamić u posljednja dva mjeseca više puta održao s Pripuzom, ali i s Nikicom Jelavićem.

Kontroverzni poduzetnici Pripuz i Jelavić Mamića su posjećivali u Bosanskoj Gradiški, večerali su u Banjoj Luci, ali i u Ljubuškom. Mnogi dobro upućeni ljudi zato sada spekuliraju kako se u Hercegovini dogovara podjela interesa unutar nogometno-poslovnog establišmenta.

Ljudi bliski braći Pripuz prošloga su tjedna snažno demantirali tvrdnje da oni stoje iza Bandićevih skandala i negirali da imaju ikakve veze s premlaćivanjima novinara, za što ih, prema transkriptima, optužuje Kutle. No Kutle nije stao samo na prozivkama već je rekao da će u javnost pustiti dokaze o brojnim prenamjenama zemljišta i nezakonitim poslovima s Gradom u kojima su, prema njegovim riječima, sudjelovali Petar i Zoran Pripuz u suradnji s Bandićem. Ova vrlo neugodna prepiska koja je objavljena duboko je potresla Bandića i ljude oko njega, no zbog iznenadne smrti nije uspio reagirati kako je planirao na optužbe i neće vidjeti kako će se rasplesti tenzije između Mamića, Kutle i Pripuza, s kojim je, usput rečeno, Bandić dijelio optuženičku klupu u slučaju Agram i sada je on prvoosumnjičeni.









Tjedan dana poslije, tjednik koji je obavio transkripte tvrdi da su Slobodan Ljubičić Kikaš, Bandićev najvjerniji i godinama najbliži suradnik, i Pripuz navodno zatvorili više od 50 milijuna kuna dubioza novcem Zagrebačkog holdinga.

Sumnjive isplate

Ni Mamić nije prošao neokrznut u svim ovim kontroverzijama. Tajni dokumenti pokazali su da je GNK Dinamo u protekle dvije godine, otprilike otkako je Mamić pobjegao u BiH, ušao u više poslovnih i financijskih aranžmana s Goranom Hajdukovićem zvanim Čupko, bivšim vođom navijačke skupine Bad Blue Boys. Ovog osuđenog navijača Dinamo je, navodno, izravno ili neizravno financirao u nizu različitih angažmana koji su, u najmanju ruku, suspektni.

O vezama između gradskih poglavara i zagrebačkog podzemlja u Zagrebu se godinama potajno šuškalo, no rijetki su imali hrabrosti o tome javno govoriti. “Oni dulje drže Zagreb i stvarni su gospodari Milana Bandića, nakana im je da preuzmu Dinamo, pa onda i Hrvatski nogometni savez, a na kraju i da zagospodare cijelom Hrvatskom”, tvrdio je svojedobno dobro upućeni kriminalist u razgovoru za 7dnevno, aludirajući na klijentelističko-koruptivnu mrežu koja je pipke rasplela po hrvatskoj metropoli.









Taj je kriminalist tvrdio da jak utjecaj u Zagrebu, ali i u nogometnom svijetu, imaju takozvani dečki s Knežije, odnosno ono što je ostalo od klana pokojnog Zlatka Bagarića. U svojim najluđim godinama u tom se društvu nalazio i Zoran Pripuz, no puno toga se promijenilo s godinama. Dečki s Knežije su odrasli i postali poslovni ljudi koji se više ne provlače toliko kroz stranice crnih kronika. Svoje su poslove i Pripuz i Jelavić legalizirali, no nikada nisu uspjeli ostvariti plan preuzimanja Dinama.

Dovoljno vremena

Iako se svojedobno spekuliralo kako netko iz zagrebačkog podzemlja stoji iza atentata na Mamića, to nikada nije potvrđeno. Usprkos tome, kriminalisti se slažu da je moguće kako pucanje na Mamića uopće nije bio pokušaj ubojstva, već upozorenje da bi Dinamo, taj ogromni izvor novca, trebao prepustiti nekomu drugomu. Dečki s Knežije, čini se, imali su Bandićevu potporu za takvo preuzimanje, no nikada nisu imali dovoljno vremena da ga provedu u djelo.

Iskusni djelatnici policije, ali i medijski analitičari, upozoravaju već cijeli tjedan da bi se s Bandićevom smrću, ali i medijskim obračunom Kutle i Pripuza, mogao stvoriti ne samo vakuum moći u Zagrebu nego bi i ulice glavnoga grada Hrvatske mogle postati puno opasnije nego što su bile dosad. Stručnjaci upozoravaju da je, otkako je Bandić preuzeo vođenje grada, razina kriminala na ulici radikalno pala te su, pogotovo u posljednjih desetak godina, osim ubojstva usred dana Vinka Žuljevica Klice, gotovo potpuno nestali mafijaški obračuni koji su bili tako česti u devedesetima i početkom Bandićeva mandata.

Upućeni govore kako je za ovo smirivanje nasilja među vođama kriminalnih organizacija između ostalog djelomično zaslužan i Bandić koji je pomirio najopasnije kriminalce te im uz pomoć svoje koruptivne hobotnice pomogao da se počnu baviti legitimnim poslovima, pogotovo onima koji su vezani uz Grad. Mnogi zato sada strahuju da će se stvari vratiti na vrijeme prije Bandića te da bi se nasilje moglo vratiti na ulice.

Panika na ulicama

Povratak Kutle u Hrvatsku i njegov zahtjev da mu se vrate tvrtke kojima je potajno vlasnik, ali i očito čvrsto odbijanje takvih zahtjeva, samo je jedna od naznaka da bi se stvari mogle uskoro zaoštriti. Potvrđuju nam takav potencijalni scenarij i dobri poznavatelji kriminalnih okolnosti u Hrvatskoj koji kažu da se nešto sigurno zbiva u gradu. Naime, jedan od najistaknutijih članova kriminalnog miljea u Zagrebu odnedavno ima stalnu zaštitu. Ispred njegove kuće u elitnom dijelu Zagreba 24 sata dnevno parkiran je crni terenac u kojem sjede dva muškarca, te su mnogi zabrinuti kako bi stvari uskoro mogle eskalirati, pogotovo kada više nema Bandića koji je dosad uspješno smirivao strasti.

Očito je, međutim, da će se i u hrvatskom nogometu, ali i u hrvatskom medijskom svijetu, vrlo brzo nešto dogoditi, te Mamić i njegov novi prijatelj Kutle kreću u novu borbu – onu za povratak u Hrvatsku. Odbjegli tajkun, po svemu sudeći, drugog izbora nema. Zaglibio je preduboko, boravak u Hercegovini ispraznio mu je račune, poslovanje u zemlji iz koje ne smiješ izaći nije lako voditi, pa se u svemu tome bogati Mamić učinio kao vrhunsko rješenje. Ipak, što god o Mamiću mislili, treba znati da je on veliki lukavac i uvijek korak ispred svih, a Kutle bi mu itekako mogao biti od pomoći da zadrži Dinamo. Punih računa na koje lova ne prestaje kapati, obožavan u svojoj drugoj domovini, on i dalje muti vode i budi strasti do te mjere da svi sa strepnjom čekaju njegov idući korak.