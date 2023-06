‘Ovo su sitni šibicari, netko drugi je iza svega!’ Naš tajkun u strahu za život: ‘Ovakav slučaj nije zabilježen u Hrvatskoj’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Vrlo je vjerojatno vlasnik Plodina Mile Ćurković prekinuo nekomu plaćati reket pa su ove eksplozije svojevrsni protest, odnosno pokazatelj negodovanja. Pitanje je s kim su bili povezani i kriminalci, ali je očito da ih je dočekala policijska sačekuša za koju sada nisu bili spremni. Tim riječima naš dobro upućeni sugovornik komentira niz postavljanja i detoniranja eksplozivnih naprava ispred trgovačkih centara Plodina u Rijeci.

Kako se u neformalnim razgovorima može čuti, riječ je o kriminalnim, a ne političkim motivima, premda se još u obzir uzimaju sve opcije jer istraga još traje. Bombe su, smatra naš sugovornik, postavljane kao svojevrsni pritisak na Ćurkovića i njegov trgovački lanac, jedan od najuspješnijih u Hrvatskoj. Prema tvrdnjama riječkih kriminalista, oni već neko vrijeme prate ovaj slučaj te su zato i privedena dva muškarca koja su neposredno prije toga detonirala eksplozivnu napravu ispred tornja Plodina u Tower centru na Pećinama.

Uhićenja, kako otkriva naš sugovornik, nisu puka slučajnost već plod policijske zasjede. Na ovaj slučaj riječki su kriminalisti fokusirani još od prve eksplozije koja je odjeknula 21. svibnja ispred Plodina na Vežici, nakon čega je osmišljen plan prikrivenog motrenja pojedinih trgovačkih centara Plodine u Rijeci. Unatoč tomu, napadači su prvo detonirali jednu eksplozivnu napravu na Pećinama, a onda se zaputili na drugu lokaciju koja je udaljena nekoliko kilometara.





Veze u policiji

U Kostreni su namjeravali podmetnuti novu napravu, ali ih je u postavljanju druge bombe spriječila policija koja ih je uhitila. Uhićenje su potvrdili i u Primorsko-goranskoj policiji, rekavši da je riječ o dvjema osobama, 53-godišnjem njemačkom državljaninu i 34-godišnjem hrvatsko njemačkom državljaninu, koje se sumnjiči za postavljanje eksploziva. Dvojicu bombaša povezuju s nizom postavljenih eksplozivnih naprava, a policija je na konferenciji za novinare potvrdila kako je ovaj dvojac prikriveno boravio u našoj zemlji te da je slična ili ista djela počinio i na njemačkom području.

“Počinitelji su se koristili visokotehnološkim znanjima, jako dobro poznaju visoke tehnologije i programske alate, ne samo za počinjenje djela nego i za prikrivanje djela. Fizički su boravili u Hrvatskoj i postavljali eksplozivne naprave i stoga vjerujemo da su povezani s nekim iz Hrvatske“, rekli su u policiji nakon konferencije za novinare, dok se u neformalnim razgovorima može čuti da nije nemoguće da su imali veze i unutar policije. Ova ekipa službeno djeluje još od travnja, a jedan od njih imao je i krivotvoreni dokument, zbog čega se strahuje da oni nisu samo eksponenti nečije mreže koja se na ovome neće zaustaviti.

“Ovakav slučaj dosad nije zabilježen u Hrvatskoj, korištena tehnologija, znanje… Ovo je bio velik izazov za nas. Zato smo osobito zadovoljni što smo uspjeli riješiti slučaj. Prvo kazneno djelo počinjeno je u Opatiji. Tražili su veliku svotu novca u kriptovaluti, ukupno 4,6 milijuna eura. Nisu uspjeli izvesti kazneno djelo, ali su uspjeli postaviti bombe pred trgovačke centre. Ni u jednom slučaju nije došlo do ugroze naših građana. Policija je u startu krenula s radnjama da se spriječi ugroza. Jedna naprava nađena je u Kostreni, u šumi, prije nego što je podmetnuta”, dodali su u policiji, u kojoj također nisu isključili povezanost s drugim osobama, uz napomenu da im je kao državljanima EU-a ulazak u Hrvatsku bio lakši.

Poslovno carstvo

Naši sugovornici bliski ovom slučaju kažu kako je situacija iznimno ozbiljna te naglašavaju kako je upitno jesu li i ranije navodne lažne dojave o postavljanju eksplozivnih naprava po trgovačkim centrima bile istinite. Ovo su sitni šibicari, organizator je netko drugi, njih su dvojica samo izvršioci. Nevjerojatno je da ih se naziva dobro organiziranima, a oni su izravno upućivali prijetnje i tražili isplate, komentira naš sugovornik iz policijskih krugova ovaj slučaj koji se lako mogao pretvoriti u još ozbiljniji terorizam.

Inače, kada se govori o vlasniku Plodina Ćurkoviću, treba reći kako se on nedavno našao u neugodnoj situaciji nakon što su se njegovi radnici odlučili na prosvjed kritizirajući radne uvjete. Svojedobno je Ćurković spominjan kao izgledni kupac Konzuma, a njegova javno dostupna biografija prilično je štura, premda ni iz nje nije teško zaključiti da mu ne nedostaje ambicija. Plodine je osnovao 1993. godine, a danas su one jedan od tri najveća igrača na domaćem tržištu maloprodaje koje je izrazito kompetitivno.

Ćurković je inače rodom iz Benkovca, a danas u upravi njegova lanca rade uglavnom žene iz njegova rodnog grada. U svojem je Benkovcu ovaj imućni poduzetnik karijeru počeo graditi kao profesor informatike u tamošnjoj srednjoj školi, no Ćurković je po struci diplomirani ekonomist. S posla u srednjoj školi prelazi na poziciju informatičara u zadarskoj tvrtki Plodine, ali veoma brzo uspijeva postati šef riječke podružnice tvrtke, koja se potom našla u problemima. Ćurković tada u zakup uzima riječko skladište tvrtke koju je kasnije i kupio. Nedugo nakon toga on otvara svoj prvi diskont na riječkom području, ali se rapidan uspon Ćurkovićeva poslovnog carstva odvio početkom dvijetisućitih, kada mu je Hypo banka odobrila prvi kredit. S vremenom, i uz ponešto kredita, Ćurković je dogurao do pravog poslovnog carstva pa danas diljem zemlje ima više od 80 supermarketa koji na godišnjoj razini ostvaruju promet veći od četiri milijarde kuna, a iz godine u godinu bilježi rast prihoda.









Privatni život

Iako se nerado medijski eksponira, u jednom intervjuu za riječki Novi list Ćurković je donekle otkrio tajnu svojeg uspjeha. “Mnogi su, kad bi zapali u neku krizu, dolazili k meni i pitali me bih li ja ušao u njihov biznis, od proizvodnje vode do proizvodnje suhomesnatih proizvoda. Međutim, tu sam uvijek bio isključiv i držao se svog core biznisa. U biznisu je najvažnije odrediti jasan cilj, a kada ga odredite, mogućnost lutanja je mala. Što se više držite svog cilja, to ćete biti uspješniji”, izjavio je gazda Plodina, otkrivši kako mu je uvijek krajnja želja bila biti prvi. Ta ga je želja po svemu sudeći pratila od mladih dana. “Kao mladić, sanjao sam o tome da završim fakultet i zaposlim se u nekoj državnoj tvrtki, primam plaću i živim normalno. Međutim, pružila mi se prilika i iskoristio sam je. Bio sam na pravome mjestu u pravo vrijeme“, izjavljivao je čovjek kojega opisuju kao netipičnog hrvatskog poduzetnika koji svoj privatni život uspješno drži podalje od javnosti pa javnost ne zna previše ni o njegovoj imovini.

Jedno vrijeme govorilo se da se Ćurković vozi u Mercedesu S klase te da nema osobnog vozača, ali ni poroka jer, kako je sam svojedobno rekao, pije samo vodu. Ne zna se ni koje je Ćurkovićevo političko opredjeljenje jer se nikada o tome nije izjasnio, poznato je tek da se iz hobija bavi ribolovom te da je njegov sin Luka zaposlen kao predsjednik Nadzornog odbora u toj obiteljskoj tvrtki, u čijoj tročlanoj upravi sjede Đozi Heberling i Mirjana Palada Kmetović koje su se nametnule svojim radom u kompaniji. Ćurković je samozatajan poduzetnik koji je, tvrde upućeni, duboko pogođen ovime što ga je zadesilo, ne samo zbog toga što se strahovalo za njegovu i sigurnost njegovih djelatnika nego i zbog toga što se nakon ovih neugodnih događaja Plodine medijski eksponiraju te se kroz javni prostor provlači njegova biografija i njegovo poslovanje.

Male šanse

Zabrinuti su, međutim, i u policiji u kojoj se pitaju hoće li se napadi nakon ovih privođenja zaustaviti te tko bi mogao stajati iza dvojca koji je priveden i zbog kojega je ministar policije Davor Božinović pohvalio policijske službenike koji su radili na ovom slučaju.









Naime, osim Ćurkovića na meti dvojice bombaša našla se i moćna brodograditeljska i hoteljerska obitelj Lurssen iz Bremena, koja posjeduje opatijsku hotelsku kuću Liburnia Riviera s nizom najboljih hotela u Opatiji i okolici. I u njihovom opatijskom hotelu Ambasador policija je pronašla eksplozivnu napravu, a dvojica bombaša ukupno 4,6 milijuna eura u kriptovalutama tražili su i od Ćurkovića i od obitelji Lurssen. Nije čudno što i policija tvrdi kako ovakav slučaj nije zabilježen u Hrvatskoj, no ovaj slučaj za sobom provlači brojna pitanja na koja će se odgovori morati ponuditi kako bi se umirila riječka, ali i hrvatska javnost, kojoj uza sve ostale probleme nedostaje još samo terorizam. Zanimljivo je da ovi napadi stižu samo nekoliko tjedana nakon izvještaja SOA-e u kojem je Hrvatska označena kao sigurna država, s malim šansama za napade poput ovih.