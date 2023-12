Ovo su Plenkovićevi ljudi za pobjedu: Na sastanku HDZ-ovih glavešina proglašena opća mobilizacija

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Premijer Andrej Plenković još je prije nekoliko tjedana na jednom od sastanaka HDZ-ovih glavešina dao naslutiti da bi već do kraja ove godine trebala početi opća mobilizacija šefova svih stranačkih organizacija, što znači da je i on zasukao rukave te da u redovima vladajuće stranke počinje kampanja za parlamentarne izbore.

Iako službenog datuma izbora još nema, jer taj podatak Plenković i od najbližih suradnika krije kao zmija noge, u vladajuće redove uvukla se predizborna atmosfera koja se, uostalom, osjeti i iz svakog Plenkovićeva javnog nastupa, kao i iz toga što je predsjednik Vlade u posljednje vrijeme široke ruke. Premda oporba teško može narušiti njegovu predizbornu idilu, Plenkovića i njegove stranačke kolege posljednjih dana žulja otvaranje novih afera i prosvjed seljaka.

Među HDZ-ovcima se intenzivno raspravlja o datumu održavanja izbora, a priče su različite. Ideja da se izbori održe odmah početkom iduće godine najvjerojatnije je, kako nam kažu, pala u vodu jer sada to u tako kratkom roku nije ni tehnički moguće provesti, no sve tehnikalije kojima se u HDZ-u bave daleko od očiju javnosti daju naslutiti da bi se parlamentarni izbori mogli održati u travnju. Prema jednoj od priča iz vladajuće stranke, izbori bi se mogli održati prvu nedjelju nakon Uskrsa, odnosno 7. travnja iduće godine, a ako ne tada, onda bi građani na birališta mogli tjedan dana poslije, 14. travnja.

Skriveni planovi

Među mnoštvom HDZ-ovaca vlada stav da bi se izbori za Sabor trebali i morali održati prije europskih jer bi svako odugovlačenje i guranje izbora prema redovnom roku, odnosno sredini rujna iduće godine, moglo biti opasno i za stranku i za premijera Plenkovića koji još nikomu nije otkrio gdje će nakon izbora nastaviti svoju političku karijeru i hoće li se zaputiti na neku od vodećih pozicija u Bruxellesu.

No Plenković i ne može otkriti detalje tog svojeg plana jer i on ovisi o rezultatima izbora, i to onih europskih na kojima bi njegov HDZ, ali i pučani morali odnijeti relativnu pobjedu, što neće biti nimalo jednostavno. U HDZ-u podsjećaju kako oni nikada dosad nisu dobili europske izbore pa su male šanse da se to dogodi i sada, jer bez obzira na sve slabosti koje SDP ima na nacionalnoj razini, njihova lista za europske izbore uvijek je bila jaka, ako ne i jača od one HDZ-ove koju je na prošlim izborima predvodio Karlo Ressler. Među HDZ-ovim parlamentarcima nema ni jednog zastupnika koji se među građanima uspio popularizirati kao što je to učinila SDP-ova trojka Biljana Borzan, Tonino Picula i Fred Matić.









Ako se HDZ na tim europskim izborima izjednači sa SDP-om, što je izgledno, u pitanje bi mogao biti doveden rezultat parlamentarnih izbora, objašnjavaju nam u HDZ-u, navodeći i to kao još jedan razlog zbog kojeg nema potrebe da se parlamentarni izbori održe nakon europskih.

Prema nekim sugovornicima iz HDZ-a, za stranku bi bilo idealno da su se parlamentarni izbori već održali pa bi mirno i sigurno uplovili u godinu u kojoj će se održati europski i prvi krug predsjedničkih izbora. Taj plan u vladajućim redovima nisu realizirali, no u HDZ-u zato smatraju da više nema smisla ništa prepuštati ni slučaju ni protoku vremena, pa i među premijerovim prvim suradnicima već nekoliko dana kruži prvi nacrt, popis imena koja bi se mogla ukazati na listama vladajuće stranke za nadolazeće izbore koji bi se trebali provoditi i u okvirima novih izbornih jedinica.

Nezaobilazni Jandroković

Standardno bi, prema toj listi, HDZ-ove boje u prvoj izbornoj jedinici trebao braniti premijer Andrej Plenković, uz kojeg bi se kao drugi na listi trebao pojaviti i prvi čovjek zagrebačke organizacije HDZ-a Mislav Herman. U toj jedinici očekuje se i pojavljivanje potencijalnog HDZ-ova predsjedničkog kandidata Željka Reinera, ali i ministrice Nine Obuljen Koržinek, ako joj prije izbora na vrata ne zakucaju europski istražitelji zbog afere na Geodetskom fakultetu. U prvoj jedinici trebao bi se pojaviti i aktualni zastupnik, psihijatar Ivan Ćelić, ali i Ljubica Lukačić te nekadašnji predsjednik stranačke mladeži Ivan Vidiš.









Vodeću poziciju u drugoj izbornoj jedinici HDZ bi ponovno trebao prepustiti predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, kojemu bi u pomoć trebao priskočiti i HSLS-ov predsjednik Dario Hrebak koji kao HDZ-ov koalicijski partner očekuje ulazno mjesto na listi u toj jedinici u kojoj bi im se mogao pridružiti Mario Kapulica, ali i Ante Deur te ministar Gordan Grlić Radman.

U trećoj izbornoj jedinici Plenković se, prema ovom prvom nacrtu, misli osloniti na sve popularnijeg varaždinskog odvjetnika i HDZ-ovca Damira Habijana, kojemu bi se trebao pridružiti i varaždinski župan Anđelko Stričak, kao i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović. Premda je označen kao protagonist afere “kaj bi štel biti”, na listi u toj jedinici HDZ-ovci očekuju i svojeg kolegu Žarka Tušeka.

Kao najjača lista spominje se unutar HDZ-a ona u četvrtoj izbornoj jedinici, u kojoj vladajući očekuju najviše preferencijskih glasova jer će ih ondje predvoditi donedavni župan, odnosno aktualni ministar obrane Ivan Anušić. Osim njega, u toj jedinici na listi se očekuje i osječki gradonačelnik Ivan Radić, bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak, virovitički župan Igor Andrović, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić te njegov kolega iz Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Zanimljivo je da se na HDZ-ovim listama ne spominje stranački kapitalac iz virovitičkog kraja Josip Đakić, kojemu bi navodno aktualni mandat mogao biti i posljednji te bi se nakon njega trebao umiroviti, no s Đakićem se nikad ne zna. Zna se zato da bi se HDZ-u na listi mogao pridružiti i nekadašnji pravaš Anto Đapić, no kako kažu u Slavoniji, ni to nije nešto što je do kraja dogovoreno.

Stranački kapitalac

Na prošlim parlamentarnim izborima u petoj izbornoj jedinici Plenković je imao udarnu ekipu koju je predvodio nekadašnji ministar financija, popularni Zdravko Marić, a uz njega, na listi se našao i bivši ministar obrane, nesretni Mario Banožić, te bivši ministar rada Josip Aladrović.

Kao što je poznato, Marić je samoinicijativno i bez objašnjenja napustio Plenkovićevu vladu, Banožić je iz nje ispraćen prije nekoliko tjedana zbog prometne nesreće u kojoj je život izgubio Goran Šarić, a Aladrović je pak bivšim postao zbog istrage koja je otvorena protiv njega, i to baš kada ga se počelo spominjati kao budućeg Plenkovićeva nasljednika.

Kako ova jedinica obuhvaća Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju te dijelove Sisačko-moslavačke županije, tako je Plenković tu na ozbiljnim mukama jer u vukovarskoj županiji prolazi kroz kadrovsku krizu i zbog privođenja župana Dekanića, a osim toga, to je županija iz koje i jesu krenuli prosvjedi seljaka nezadovoljnih Vladinim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge. Zato, kako kažu u HDZ-u, u toj jedinici trebaju neko neutralno rješenje pa bi listu mogla predvoditi požeška županica Antonija Jozić, a na listi bi se trebao naći i njezin sisački kolega Ivan Celjak, kao i šef vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar te vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, ali i brodski župan Danijel Marušić te gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.

Šesta izborna jedinica rezervirana je za ministra policije Davora Božinovića, kojemu bi se trebao pridružiti i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, ali i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković te velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar, a ovdje bi se na listi mogao ukazati i zaboravljeni ministar Davor Ivo Stier.

Listu bi u sedmoj jedinici trebao predvoditi ministar Tomo Medved, a kako je po novome u toj jedinici i lička županija, Plenković računa na župana Ernesta Petryja, kao i na ministra Marina Piletića te nezavisnu kolegicu Marijanu Petir, ali i na stranačku kolegicu Nadu Murganić te Maju Grbu Bujević. Moguće je da se u toj jedinici na listi pojavi i ministrica Brnjac, no postoji mogućnost i da se ona pojavi na listi u prvoj ili drugoj jedinici jer je od posljednjih stranačkih izbora Brnjac jedna od potpredsjednica zagrebačkog ogranka stranke.

Nije oduševljen

Iako osma jedinica po novome ne podrazumijeva cijelu, već samo neke dijelove Primorsko-goranske županije, ona bi trebala ostati baza ministra prometa Olega Butkovića, kojemu bi se trebao pridružiti bivši ministar turizma Anton Kliman, stranačka kolegica Majda Burić, Gari Cappelli te šef riječkog HDZ-a Josip Ostrogović i prvi čovjek Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, ali i doktorica Irena Hrstić, ravnateljica pulske bolnice, koju pojedinci u HDZ-u spominju i kao buduću ministricu zdravstva jer je Plenković impresioniran njezinim radom u bolnici kojom rukovodi.

Upućeni tvrde da je Plenković u pogledu devete jedinice u ozbiljnim dvojbama hoće li tu vodeću poziciju na listi prepustiti svojem dosadašnjem ministru pravosuđa Ivanu Malenici ili pak ministru Šimi Erliću kojim je prilično zadovoljan. Komu god je prepustio, sigurno je da će se oba ministra naći na HDZ-ovoj listi u toj jedinici, u kojoj Plenković i dalje računa na stranačkog kapitalca Božidara Kalmetu.

Tu bi se na listi trebao ukazati i glavni tajnik iz Ministarstva prometa, mladi Josip Bilaver, a lako moguće i šibenski gradonačelnik Željko Burić te stranačka kapitalka Branka Juričev Martinčev, kao i Hrvoje Zekanović.

U desetoj izbornoj jedinici koju je na prošlim izborima predvodio Vili Beroš vodstvo preuzima vjerni Plenkovićev saveznik – ministar graditeljstva Branko Bačić, a kad je riječ o Berošu, postoje dvojbe treba li ga preseliti u drugu jedinicu, k Jandrokoviću, ili ostaviti u njegovoj provjerenoj jedinici, u kojoj bi se Bačiću trebao pridružiti i ministar gospodarstva Davor Filipović, ali i mladi dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Premda Plenković njime nije oduševljen, u desetoj izbornoj jedinici naći će mjesta i za župana Blaženka Bobana, ali i za ministricu Mariju Vučković te Gorana Dodiga iz HDS-a koji je tradicionalno HDZ-ov koalicijski partner. Iako Plenković nije oduševljen svojom kolegicom i potpredsjednicom HDZ-a Zdravkom Bušić, njezino ime ponovno bi se moglo pojaviti na vodećoj poziciji na listi za dijasporu, no osim nje, u tom se kontekstu spominje i povjesničar Ivo Lucić, ali i dugogodišnji HDZ-ov zastupnik Zvonko Milas.