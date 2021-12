OVO SU MNOGI ČEKALI! CAPAK NAJAVIO NOVOSTI: Mijenjaju se pravila koja su mnogima utjecala na živote

Autor: Dnevno.hr

Peti val dolazi, jedino ostaje pitanje kada.

Epidemiolozi procjenjuju da će omikron u Hrvatskoj pokazati snagu u drugoj polovici siječnja.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je skraćivanje izolacije za asimptomatske pozitivne osobe.

“Mi smo u ponedjeljak objavili da osobe koje su primile treću/booster dozu ne moraju u samoizolaciju ako su bili u kontaktu s potvrđenim omikron pacijentom. Intenzivno razmišljamo da, prema današnjoj objavi američkog CDC-ja, skratimo i karantenu za one koji su potvrđeno PCR pozitivni na omikron i cijepljenima s dvije doze. Mi ćemo to uvesti vrlo skoro. Sada već postoje znanstveni dokazi da se omikron prenosi 48 sati prije pojave simptoma i svega dva do tri dana nakon pojave simptoma”, objasnio je Capak za Dnevnik.hr.

Rekao je da su i sredinom prosinca poslali nešto manje od 700 uzoraka za sekvenciranje, a od 564 uzorka koja su stigla – nema niti jednog uzorka omikrona.

‘Uspjeli smo usporiti dolazak omikrona’

Capak smatra, mjerama koje smo uveli među prvima u Europi uspjeli smo usporiti dolazak omikrona.

“Brojevi nam još uvijek padaju. Peti val predstavlja dolazak omikrona koji je visoko zarazan i brzo se širi. Neminovno je da će doći i kod nas. Naša epidemiološka procjena je da će to negdje biti u drugom tjednu siječnja. Možemo i pogriješiti, to su sve špekulacije”.

Komentirao je i odluku da za doček Nove godine ugostiteljski objekti mogu raditi dva sata duže. Kaže, ljudi će ionako dočekivati Novu godinu.









“Nama je realno, budući da nam brojke padaju, da smo dopustili na Badnjak i Silvestrovo rad ugostiteljskih objekata dva sata dulje. Nadamo se da to neće pogoršati epidemiološku situaciju”, zaključio je.