Ovo su ljudi koji su poginuli u imploziji podmornice: Među njima milijarder i 19-godišnji sin, avijatičar i oceanograf

Krhotine otkrivene u blizini olupine Titanica potječu od nestale podmornice Titan, a svih pet putnika je poginulo.

U podmornici su bili kapetan i četiri putnika, za posjet olupini kultnog potonulog broda platili su 250 tisuća dolara po mjestu.

Tko su bili putnici koji su tragično stradali u, kako je rekla Američka obalna straža na presici, ‘katastrofalnoj imploziji’ podmornice?

Jedan od putnika bio je britanski biznismen Hamish Harding čija je zrakoplovna tvrtka na svojim društvenim mrežama objavila informaciju o njegovoj ekspediciji.

Harding, 58-godišnji avijatičar i svemirski turist, čelnik Action Aviationa, u nedjelju je na svom Instagramu objavio da se s ponosom pridružuje misiji OceanGatea.

Surface search underway for the OceanGate Titan Submersible. The five people stuck inside the Titanic submarine:

Paul-Henry Nargeolet, 73

Stockton Rush, 61

Hamish Harding, 58

Shahzada Dawood, 48

Sulaiman Dawood, 19 pic.twitter.com/hzwBbQf9jY

— quinn (@outtaminds) June 20, 2023