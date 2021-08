OVO SU LICA NESTALIH: Srce se slama zbog fotografije ovo dvoje dječice iz Kabula, jedno ostalo bez majke

Nakon jučerašnjih terorističkih napada u zračnoj luci u Kabulu mnogi očajnički pokušavaju naći svoje bližnje koji su nestali.

Afganistanski novinar Bilal Sarway objavio je slike dvoje djece za kojima se traga.

Također je razgovarao s članovima obitelji koji su mu rekli da je majka jednog djeteta poginula u eksploziji na aerodromu.

“Mina i Maseed su nestali nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada. Obitelj i prijatelji mole sve koji bi mogli imati neke informacije o njima da im se jave”, napisao je novinar na Twitteru.

Mina and Maseed are missing after yesterday’s deadly attack at the airport. Family and friends urging people to call anyone who might have any clue about these two children. pic.twitter.com/1wEkGADfKn

— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 27, 2021