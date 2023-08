Ovo su izrezali, Pernar objavio snimku sukoba s Tomaševićem: ‘Pogledajte kako je drug TTejac kapitulirao pred pitanjima’

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je komentirao aktualne gradske teme, a među okupljenim novinarima nenajavljeno se pojavio i Ivan Pernar. Tomaševićeva izjava za medije bila je na kratko prekinuta omanjim incidentom kojeg je Pernar uzrokovao svojim pitanjima.

“Recite zašto ste lagali. Zašto ste lagali da su tramvaji stari 10 do 15 godina?” počeo je Pernar. Tomašević mu nije odgovarao pa je on nastavio s pitanjima te ga je pitao zašto dijeli stanove migrantima i azilantima, “dok naši ljudi ne mogu stanove za najam naći po normalnim cijenama”.

Pernar je poručio kako su ga Možemovci pokušali udaljiti od presice, no on im to nije dozvolio. Tomaševioć ga je pokušao otjerati rekavši kako "ne odgovara na pitanja kvazipolitičara, nego medija".





Bujanec: Pernar 4, Tomašević 0

Snimku i prepisku ovog incidneta sada je na Facebooku podijelio i voditelj TV emisije Bujica Velimir Bujanec. “Pogledajte kako je drug TTejac kapitulirao pred pitanjima Ivana Pernara”, napisao je Bujanec.

“PERNAR 1: – Jel’ možete reći zašto ste lagali da su tramvaji stari između 10 i 15 godina, a stari su 27?!

PERNAR 2: – Zašto govorite da je kriza stambenog prostora, a dijelite stanove migrantima i azilantima?! (Dok naši ljudi ne mogu stanove za mjesečni najam po normalnim cijenama naći…) Zašto Zagrepčani nemaju prioritet?!

PERNAR 3: ¬- Zašto se lagali da ćete zatvoriti Jakuševac?!

PERNAR 4: – Zašto ljudima ovrhe stižu bez opomene?!

TOMAŠEVIĆ: – 0.", napisao je Bujanec uz objavu i nadodao kako "Iživcirani zeleno-crveni zgubidan nije dao odgovor ni na jedno od četiri postavljena pitanja! Posegnuo je za etiketiranjem na račun bivšeg zastupnika i floskulama o njegovu svjedočenju u Zambiji – o kojoj veliki dio građana Zagreba i dalje ima isto mišljenje kao i Pernar…"









Objavu je kasnije na svoj zid stavio i sam Pernar uz opis "Prvo su me pokušali na silu izgurat Možemovci, ali ne bi ja bio ja da sam se predao!".









Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno se našao pod žestokim kritikama vezanim uz nabavku rabljenih tramvaja. Naime, Zagreb je javnom nabavom nedavno kupio 11 rabljenih tramvaja od grada Augsburga, koji bi trebali biti dostavljeni već u listopadu, kako bi se premostilo vrijeme dok se ne isporuče novi kupljeni tramvaji. Tomašević je sad potvrdio da se radi o rabljenim tramvajima proizvedenima 1996. godine, no tvrdi da njegova izjava od prošlog utorka kada je rekao da su tramvaji stari 15 do 20 godina stoji jer su tramvaji – obnovljeni.