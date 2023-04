OVO SE MOŽE DOGODITI I VAMA! Milijuni zarađeni u sivoj zoni: Ogroman skandal u povijesti države

Autor: Iva Međugorac

Ogroman sigurnosni skandal koji je okarakteriziran kao najveći u povijesti države zbog kojega je premijer Andrej Plenković ponovno izložen kritikama iz oporbenih redova zatresao je ovih dana državu nakon što se saznalo da je iz agencije za naplatu dugova EOS Matrix procurilo preko 181 tisuća osobnih podataka građana, među kojima su i maloljetnici. Nije bez razloga Plenković na meti kritika, jer kako to obično biva afera s EOS Matrixom nije jedina koja je na gotovo istovjetan način potresla državu, on i njegovi kadrovi iz Vlade imali su vremena da nešto poduzmu, no nisu poduzeli ništa pa Plenković sada ponovno najavljuje zakonsku regulativu za agencije koje i inače posluju u sivoj zoni vrteći na tome milijarde bez da ih itko išta pita.

Nema zakonske regulative za njihovo poslovanje

Malo je pitanja postavljeno od strane regulatornih tijela i vladajućih kada se u ovom skandalu prije nekoliko mjeseci našla agencija B2 Kapital, a sada se i u slučaju EOS Matrixa sumnja da niz agencija za naplatu potraživanja koje posluju u Hrvatskoj funkcioniraju preko baze podataka u kojoj se razmjenjuju podaci klijenata koji su na taj način i dospjeli u medijski prostor.

Upitno je koliko je i to zakonski regularno, a ono što definitivno nije u skladu sa zakonom jest činjenica da su im procurili podaci maloljetnih osoba, ali i podaci založnih dužnika i sudužnika te jamaca, pri čemu se uz sve ostale osobne podatke otkrivaju i njihovi OIB-i. Pitanje na koje će uskoro također biti potrebno ponuditi odgovor jest je li EOS Matrix uopće na ovaj način i smio obrađivati podatke, no njih to očito ne zabrinjava previše.





Sami sebe u EOS Matrixu nazivaju stručnjacima u području međunarodnog upravljanja potraživanjima napominjući kako svoje usluge prilagođavaju poslovnim korisnicima i njihovim klijentima.

”Stvaramo učinkovita rješenja koja zadovoljavaju sve sudionike čime izravno poboljšavamo vašu likvidnost. Znamo kako će unatoč svojim dugovanjima, vaši današnji dužnici i sutra biti vaši korisnici. Prepuštanjem brige o potraživanjima nama, možete se posvetiti daljnjem rastu svoje tvrtke”, kažu iz EOS Matrixa na svojim internetskim stranicama.

Tko stoji iza EOS Matrixa?

Sjedište tvrtke EOS Matrix nalazi se u zagrebačkoj Horvatovoj ulici, a tvrtka je osnovana davne 2008.godine te je kao njena direktorica navedena Barbara Cerinski, inače je direktor tvrtke i Bernhard Melisching iz Austrije koji je karijeru u EOS Matrixu započeo 2017. godine kao izvršni direktor odgovoran za poslovanje koje se odnosi na nenaplative kredite nakon čega je preuzeo funkciju direktora u tvrtki u kojoj se bavi financijama, računovodstvom, IT-om i kontrolingom.

Melisching je magistrirao međunarodno poslovanje u svojoj rodnoj zemlji, a poslovnu karijeru započeo je u Hypo Alpe Adria grupi, gdje je radio desetak godina. Potom karijeru nastavlja u bankarskom sektoru odnosno Sberbanci, a zatim i u Triglav osiguranju.

Njegova kolegica Cerinski u medijima je često prisutna, i aktivna, a prema službenoj biografiji radi se o diplomiranoj ekonomistici iz Rijeke koja je radila u T-mobileu nakon čega se pridružila EOS Matrixu u kojem i jest izgradila najveći dio svoje karijere. Stvarni vlasnici EOS MAtrixa su Nijemci, točnije rečeno riječ je o agenciji u vlasništvu njemačkog EOS Internationala. Upravo je EOS Matrix na glasu kao jedna od vodećih agencija za naplatu dugovanja u našoj zemlji.

U ovoj agenciji zaposleno je 300-tinjak ljudi, a samo u 2021.godini ostvarili su ukupan godišnji prihod u iznosu od 95.610.877 eura, što predstavlja značajan rast s obzirom na to da su godinu prije toga poslovali s prihodom u iznosu od 64.625.352 eura.









Bivši zastupnik žestoko ih prozivao

Svojedobno su se tvrtke EOS Matrix i EOS nekretnine našle na meti kritika bivšeg saborskog zastupnika Gordana Aleksića koji je objasnio kako te tvrtke zarađuju na nelegalan način.

“U slučaju naše članice koja je imala kredit u CHF, EOS Matrix otkupio je stambeni kredit koji nije otplaćivan za diskontnu cijenu. Zajedno s kreditom preuzet je i stan koji je bio opterećen kreditom. EOS Matrix je stan prodao tvrtki EOS nekretnine i to daleko ispod tržišne cijene. Sada ga prodaju za punu cijenu a od naše članice i dalje potražuju vraćanje duga. Tako zarađuju dvostruko, i na dugu i na nekretnini dužnika, otkrio je Aleksić. U ovom konkretnom slučaju vrijednost nekretnine iznosila je 13 milijuna kuna, a EOS MAtrix ju je prodao EOS nekretninama za 7,5 milijuna kuna, odnosno po duplo nižoj cijeni što znači da su u konačnici u EOS-u samo na ovom kreditu zaradili minimalno tri puta više, s tim da su nekretninu od banke otkupili za diskontnu cijenu.

EOS i na svojim web stranicama čak i poziva sve koji žele otkupiti takve nekretnine da im se jave.









“U našim portfeljima pronaći ćete više od 200 nekretnina iz svih dijelova Hrvatske u vrijednosti od 50.000 eura do 10 milijuna eura razvojnog potencijala: komercijalno – stambeni, turističko – rekreativni, industrijske nekretnine i zemljišta različite namjene. Ako ste zainteresirani za ulaganje u nekretnine, slobodno nas kontaktirajte za više informacija” piše na web stranicama EOS-a.

Često su se na poslovanje i načine na koje EOS Matrix pokušava naplatiti dugove žalili i sami građani pa je tako svojedobno Janko Kumlanc o svojem slučaju progovorio za Novi list.

“Zvali su me u osam ujutro. Pa ponovno u 11 sati. Znali su me zvati po 11 puta dnevno. To su znali činiti svaki drugi dan. Svaki put ista priča. Nude mi otplatu duga i stalno ponavljajući da im dug moram platiti. Zbog njih sam promijenio broj mobitela, ali valjda imaju svoje ljude svugdje pa su saznali i za novi broj i ponovno je počelo sve ispočetka”, kazao je Kumlanc dok su iz samog EOS MAtrixa još tada prije par godina potvrdili kako kada ne mogu stupiti u kontakt s dužnicima znaju nazivati čak i njihove susjede kako bi ih na taj način kontaktirali. Koliko je sve to legalno veliko je pitanje, baš kao što je upitan razlog radi kojega vladajući rastežu s donošenjem zakona kojim bi se regulirao rad ovakvih agencija u našoj zemlji.