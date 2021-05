OVO NIKOME NIJE USPJELO: Kako je Tomašević natjerao Milanovića da pregrize jezik? Sjetimo se poruke ‘Briga me, frajeri, za vaše reklame’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Zoran Milanović do sada je bio relativno suzdržan što se lokalnih izbora tiče.

Suzdržan do mjere da nije, a ni neće, otići na glasovanje.

No, nakon prvog kruga nedvosmisleno je poručio kako je jasno da će Tomislav Tomašević, koji je osvojio respektabilnih 45 posto podrške birača, biti novi gradonačelnik Zagreba.

Drugom prilikom poručio je i da bi se dva pretendenta za šefa metropole, Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević, trebali suzdržati od raznih optužbi, posebno se osvrnuvši na retoriku stožera Domovinskog pokreta, koji problematizira financiranje platforme Možemo!.

“Neka se ne izvlače olako optužbe o inozemnom financiranju. To su nepristojne neistine, proglašavaju ih izdajnicima. Nisu oni zbrisali iz Hrvatske ’91. godine. Sve je to izbor hrvatskih ljudi”, rekao je predsjednik.

Nije uvijek ‘mazio’ Tomaševića

No, Milanović nije uvijek bio tako blagonaklon prema Tomaševiću. Podsjetimo, u listopadu prošle godine poprilično se oštro obrušio na njega i Radu Borić, a objavu na Facebooku finalizirao stihom poznatog hrvatskog glazbenika.

Milanović je tada komentirao intervju Borić rekavši da ne govori istinu kada kaže da ga je podržavala.









“Može biti, naravno, da je za mene glasala u tajnosti biračkog mjesta, ali na javnoj razini – ona je bila i jest članica, pa i predvodnica kabale koja me je blatila i opstruirala gdje god je i kako god je stigla tijekom kampanje i prije kampanje, kao i tokom onih godina koje nisam proveo u javnoj djelatnosti”, rekao je predsjednik.

“Wannebe gradonačelnik’ koji u Sabor dolazi odjeven kao što se nekad išlo teferič na Ilidžu”

Tomaševića je tom prilikom nazvao ‘wannabe-gradonačelnik’ koji također “ima vremena prozivati predsjednika i dijeliti lekcije zbog ‘neprimjerenog’ ponašanja, ali o verbalnom divljaštvu jedne zastupnice u Saboru šuti k’o zaliven”’.









“Što to, gospodine Tomaševiću, u žargonu vašeg ‘kluba’ znači pojam ‘neprimjereno’? Je li to preludij u fetvu ili tek drugarska kritika? Ako je ovo drugo, meni se ne čini primjerenim to što vi i mnogi drugi dolazite u Sabor odjeveni kao što se nekad išlo na teferič na Ilidžu. Bez odijela, bez kravate, kao da ste veći od institucije kojoj pripadate. Mislite da se meni baš nose odijelo i kravata?”, napisao je Milanović.

Na kraju je predsjednik citirao i Branimira Johnnyja Štulića: ”Briga me, frajeri, za vaše reklame, ovuda su prolazili i drugi prije vas”.

Tomašević je Milanovićeve navode odbio komentirati i nije se dao navući na tanak led, za razliku od premijera Andreja Plenkovića koji se i dan danas brani od Milanovićevih napada.

“Ne mislim ulaziti u daljnju javnu polemiku. Tad sam i odlučio da mu neću odgovoriti ukoliko me osobno napadne jer odbijam biti dio medijske trakavice koja odvlači pozornost javnosti od najbitnijih problema u Hrvatskoj i Zagrebu. Nakon današnjih predsjednikovih komentara ostajem pri svojoj ranijoj odluci”, napisao je tada Tomašević.