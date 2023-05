‘OVO NIJE SRBIJA!’ Izvješće SOA-e razbuktalo strasti, gadna su vremena: ‘Rukavice se skidaju, i to ulično izgleda’

Autor: Daniel Radman

Iako je izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), objavljeno koncem prošlog tjedna, izazvalo prilične reakcije u javnosti, opći zaključak SOA-e jest da je Hrvatska, unatoč svim izazovima, “i dalje je sigurna i stabilna demokracija“.

A to, u doba kad na europskom tlu već drugu godinu bijesni rat, nije baš mala stvar. Ipak, da sve ne prođe u takvom “miru i dobru” pobrinuo se premijer Andrej Plenković koji je, cinici bi rekli ničim izazvan, dodao je ulje na vatru. Tako je u petak, zamoljen da komentira spomenuto izvješće, udario kao grom iz vedra neba i izjavio kako je stalno na udaru prijetnji. I da je posljednju u nizu dobio tog jutra.

“Trenutačno je postrojba interventne policije ispred Vlade jer je jutros ponovno bila prijetnja tog tipa i meni i članovima Vlade i to se događa stalno. Mi moramo raditi na suzbijanju takvih skupina, i to tako da su sve službe koje se time bave angažirane, zato je SOA i objavila ovo izvješće, i da tome stanemo na kraj”, riječi su premijera nakon kojih je nastala nova drama.





“Ne prijete samo njemu”

U koju se, dakako, uključio predsjednik Zoran Milanović.

“Ne prijete samo njemu, ali samo on od toga radi medijski show i to, izgleda, po uzoru iz neposrednog istočnog susjedstva. Pozivam ga da prestane maltretirati hrvatske građane pričama o svojoj ugrozi jer posao koji je izabrao, vođenje Vlade, traži malo više osobne hrabrosti i pouzdanja u institucije hrvatske države. I kad se već sam retorički pita – ‘najbolje bi bilo da šutimo’?’, odgovor je – da, šuti o tome. I pusti ljude koji su zaduženi za sigurnost u Hrvatskoj da rade svoj posao, bez sijevanja reflektora iz privatne režijske komore. Malo više mjere i ukusa ne bi škodilo”, bila je predsjednikova poruka koja je također odjeknula medijskim eterom.

Bezuk i Francišković kao simboli

Iz onoga što se može iščitati iz izvješća, Plenković doista ima temelje da bude zabrinut. Iako nisu izrijekom spomenuta imena, slučaj Danijela Bezuka koji je izveo “oružani napad s obilježjima terorističkog” na Markovom trgu u listopada 2020. te javne akcije iz Marka Fraciškovića iz studenog i prosinca 2021. – prepoznate kao poticanje na terorizam – smatraju se (ozbiljnom) unutarnjom prijetnjom.

“Kao i u ostatku Europe, i u RH su jačanjem protuepidemijskih mjera bile pojačane i prosvjedne aktivnosti protivnika tih mjera, što ne spada u sferu ekstremističkog djelovanja. Međutim, ekstremni pojedinci su zlorabili takva javna okupljanja za izazivanje incidenata, dok su na internetu, društvenim mrežama i u javnom prostoru intenzivirali govor mržnje, uključujući i prijetnje državnim dužnosnicima, članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite, zdravstvenim djelatnicima, novinarima, kao i drugim javnim osobama”, ističu u izvješću SOA-e.

Iako ni Bezuka ni Franciškovića ni na jednom mjestu ne spominju izrijekom, jasno je da su oni ovdje prava “meta”, a riječi koje opisuju “pojedince s ekstremističkim i militantnim stavovima” mogu se vidjeti i u optužnici koju je Državno odvjetništvo podiglo protiv ovog 52-godišnjaka.

“U proteklom razdoblju SOA je detektirala pokušaje pojedinaca s ekstremističkim i militantnim stavovima da paravojno organiziraju svoje sljedbenike, s namjerom provedbe vojne obuke i nabavke naoružanja, a s krajnjim ciljem rušenja demokratskog ustavnog poretka RH. Iako se radi o malom broju sljedbenika bez mobilizacijskog potencijala i mogućnosti za pridobivanje šire potpore u javnosti, njihovi ekstremistički stavovi i namjere, posebice u slučajevima osoba s psihičkim poremećajima, predstavljaju sigurnosni rizik”, pojašnjavaju te se nadovezuju i na prosvjed s Trga žrtava fašizma iz rujna 2022. i uhićenje mladića s ‘molotovljevim koktelima’.









“Nismo zemlja gdje se ide džonom na građane”

Za komentar SOA-inog izvješća zamolili smo vanjskopolitičkog i sigurnosnog analitičara Denisa Avdagića koji je ujedno dao i svoju procjenu razmjene riječi na liniji predsjdnik-premijer. Izvješće SOA-e, kaže, za njega je očekivano.

“Ne možete tu naravno, dobiti nekakve detalje, nekakva imena, ali sve što je izneseno očekivano je za jednu članicu Europske unije, NATO-a. Opisne prijetnje su opet nešto što se manje-više se nalazi u javnom diskursu, o tomu se komunicira, ništa nije spektakularna novost. Možda je to manje primjetno onima koji ne prate čitavu tu problematiku, a onima koji su ‘unutra’ sve zapravo u nekakvom očekivanom okviru”, napominje Avadgić.

“Ovo što je premijer spominjao… Stvari su takve kakve jesu, često obavještajni rad pokazuje nešto što nije vidljivo širem građanstvu, ali sjetit ćemo se tog samog događaja (misli na Bezuka, op.a.) i nekih kasnijih, onda je jasno je da postoje i situacije koje su ozbiljne. Naše službe, naravno, neće se prepustiti slučaju i čekati da se nešto dogodi, već moraju reagirati sviđalo se to nekome ili ne. Naravno, zatvoren je Markov trg, što ponajviše boli Zagrepčane i one koji bi se htjeli prošetati, njima smeta ta situacija, ali ona tu nije bez razloga. Imamo ljude kojima je posao da odlučuju o tome do kada i kako održavati određene mjere i toga se moramo pridržavati”, dodaje.









“Mi nismo zemlja gdje se ide džonom na građane, politika općenito dosta oprezna u svim segmentima. To možda i ne izgleda tako jer nam je politička scena jako burna, tu se igra “boks bez rukavica”. Spomenuli ste razinu komunikacije premijer-predsjednik države, rukavice se doista skidaju i to ‘ulično’ izgleda, a s druge strane naša politika u odnosu prema građanima dosta je oprezna. Očito je to u odnosu prema sindikatima, bilo kojem segmentu društva. Ako netko skupi potpise za referendum, dva od tri hrvatska političara će sjesti za stol i pregovarati, ‘ne treba vam referendum, tu smo gdje smo’. Ako vide da su sindikati uozbiljili, dva od tri političara će isto tako reći ‘idemo sjesti i dogovoriti se’.

Ovo je društvo koje nema takvu ulogu kao što u Srbiji , gdje vidimo posljedice kako to izgleda u jednom drugačijem društvu. Ovdje su stvari dosta smirenje, na žalost, dojam tomu izbija ova dnevna politika koja ponekad prilično neumjesno i posve neprimjerena u datom trenutku. No, vratio bih se na bit stvari – mi smo zemlja dijaloga, to ne treba biti sramno, već vrlo pozitivno”, zaključuje Avdagić.