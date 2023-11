Ovo nije prvi takav slučaj s Coca-Colom: Jedna skupina ljudi ubrizgala kiselinu prije par godina

Kompanija Coca-Cola Hrvatska našla se na udaru žestokih kritika nakon novog skandala, u kojem je nekoliko ljudi otrovano kiselinom zbog konzumacije gaziranih pića. Ovakav događaj duboko je uznemirio hrvatsku javnost, no rijetki su upoznati s činjenicom da se u Grčkoj dogodio sličan incident, i to nekoliko puta: 2016.i 2013. godine.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata brzo je reagirala na informaciju o događaju u Rijeci, te je provela inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima i kod distributera. U sklopu nadzora uzeta su četiri uzorka Romerquelle mineralne vode, koji se trenutno nalaze na analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.





Coca-Cola HBC Hrvatska je izdala priopćenje u kojem ističu da privremeno povlače određene proizvode zbog zaštite javnog zdravlja. Konkretno, riječ je o seriji Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET), proizvedenoj 11. listopada 2023. godine s rokom trajanja do 11. travnja 2024. godine.

Poznato je da su osobe koje su konzumirale sporno piće prijavile ozljede jednjaka i želuca, što je dodatno podiglo ozbiljnost situacije.

Grčki eko anarhisti

Ovaj incident nije prvi puta da popularni brend Coca-Cola nailazi na probleme vezane uz kontaminaciju proizvoda. U Grčkoj, 2016. godine, izbio je sličan skandal koji je uključivao i Nestle i druge prehrambene proizvođače.

Ekološka anarhistička skupina pod imenom “Green Nemesis” prijetila je trovanjem gaziranih pića i hrane klorom i klorovodičnom kiselinom samo nekoliko dana prije Božića te je pozvala tvrtke da povuku svoje proizvode s tržišta na dva tjedna.

Klorovodična kiselina je bezbojna, otrovna i korozivna tekućina s potencijalom da nepovratno ošteti dišne organe, kožu i crijeva, uzrokujući povraćanje i proljev.

Skandal iz 2013.godine

“Operativni cilj je sabotirati gore navedene tvrtke, prisiljavajući ih da u potpunosti povuku svoje proizvode na dva tjedna”, poručili su eko anarhisti iz Green Nemesisa, kada su zbog tih prijetnji brojni maloprodajnici povukli proizvode sa svojih polica.

Ista lijeva anarhistička grupa je 2013. godine uputila slične prijetnje Nestleu i Coca-Coli, naglašavajući svoje nezadovoljstvo konzumerizmom koji obilježava blagdansku potrošnju.









“U danima koji prethode Božiću tisuće ljudi ostavljaju svoje kaučeve kako bi obavili svoju nužnu kupovinu za božićni stol. ispunjavajući svoje prazne egzistencije konzumerističkim otpadom upakiranim u lijepe i svjetlucave omote”.

Svi su se požurili okriviti Coca-Colu bez ikakvih dokaza. Moguće je da je došlo do greške u samoj proizvodnji (to bi čak bilo dobro), ali mala je vjerojatnost zato što Cola ima najviše standarde i takve greške joj se inače ne događaju. Transport i terorizam je puno vjerojatniji.





Oglasili se ravnatelji Vinogradske i Varaždinske bolnice: Imaju blaže ozljede

“Sve se to događa dok se milijuni živih bića kolju kako bi dospjeli do stolova živih mrtvaca, iscijeđeni do posljednje kapi krvi da zadovolje svoje potrebe za okusom. Shvaćamo da se to događa tijekom cijele godine, no tijekom Božića taj se fenomen ubrzava”.

U Grčkoj 2016. godine, prijetnje su ostale samo na razini upozorenja, dok se u Hrvatskoj situacija čini ozbiljnijom i stvara dodatnu zabrinutost među ljudima.