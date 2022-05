‘OVO NIJE NI NA RAZINI NEODGOJENOG MANGUPA’ Puljak divljački nasrnuo na članove Domovinskog pokreta: ‘Mi smo ostali poprilično u šoku’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Predsjednik skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić je gostujući u emisiji Press klub na Z1 televiziji rekao kako je ostao u čudu uvredama bivšeg gradonačelnika Splita Ivice Puljka.

Šimundić tvrdi da je do napada došlo pretprošle subote kada se pokraj Banovine održavala konferencija Domovinskog pokreta na kojoj je govorio predsjednik te stranke Ivan Penava.

“Nažalost, nepristojan i nedoličan vid komuniciranja preuzeo je gradonačelnik koji štiti Bojana Ivoševića, ili koji s takvim Bojanom Ivoševićem želi surađivati”, kazao je Šimundić, a potom opisao što se dogodilo.





Pozvali ga na kavu

“Prije pressice smo se našli na Zvončacu na kavi. Ljudi nije bilo, subota je ujutro, a odjednom se pojavio bivši gradonačelnik. Mi smo ga dobronamjerno pozvali na kavu, on poznaje Ivana Penavu, Split i Vukovar su svakako i gradovi prijatelji. No, on je onako hladno odgovorio da ne želi, a onda je krenula verbalna agresija na nas, da smo se prodali, da smo uhljebi, trgovci. Mi smo ostali poprilično u šoku, začuđeni. Ničim izazvan”, rekao je Šimundić.

Zaključio je kako to nije bilo na razini jednog neodgojenog mangupa, a kamoli gradonačelnika koji se još diči da je znanstvenik i profesor.