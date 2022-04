‘OVO MI JE BIO NAJTEŽI VELIKI TJEDAN’ Krešić otkrio kako je dao i zašto je povukao potpis inicijativi: ‘Nisam imao nikakav pritisak’

Umirovljeni general Marinko Krešić u nedjelju je povukao svoj potpis na inicijativi u kojoj se od predsjednika Zorana Milanovića traži pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

“Ja sam priopćenje potpisao u nedjelju, na najveći katolički blagdan. Ovo mi je bio najteži Veliki tjedan jer sam želio imati mir. Bio sam na obilježavanju 30. godišnjice osnutka HVO-a. Nazvali su me ratni kolege i zamolili da dam potporu ljudima koji su dali doprinos u Domovinskom ratu, a koji su u poodmakloj dobi i bolesni. Pitali su da li želim podržati prijedlog za pomilovanje tih ljudi. U tom obliku, vjerujući svojim kolegama, dao sam svoju suglasnost. To sam učinio i nisam želio ništa dalje komentirati jer nisam znao detalje te poruke. To me je uništilo. Čim smo potpisali, objavljeno je u javnosti i to je bila glavna tema. A nije bila glavna tema da se to pitanje raspravi”, rekao je Krešić.

Kaže da je zagovornik pomirbe iseljene i domovinske Hrvatske te pomirbe hrvatskih branitelja te da mu je to moto od početka Domovinskog rata.

“I osobno sam pomagao i činio sve dobro za svakog branitelja koji je dao doprinos, a među njima je bio i Tomo Merčep. Njega sam posjećivao u kući i pomagao mu”, dodaje Krešić.

Nije želio podjele

Nastavlja kako je kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora bio na sprovodu generala Koradea te da mu se zahvalio za razdoblje koje je radio za Hrvatsku. Naglasio je da je potpis dao kao zahvalu za ono što su Perković i Mustač učinili za Hrvatsku u najtežim vremenima. Potpis je povukao jer nije želio da se branitelji dijele i da se raslojava društvo.

“Odgovorno tvrdim da nisam imao nikakav pritisak ni da potpišem priopćenje, niti da povučem potpis. Odustao sam u Velikom tjednu. Bio mi je to težak tjedan. Želio sam pomoći na način na koji sam već obrazložio, ali u isto vrijeme nisam želio dovesti u pitanje da hrvatski branitelji budu podijeljeni. Da je bilo takve podjele ne bi bilo Hrvatske. Danas imamo itekako bitnijih pitanja za hrvatski narod“, rekao je Krešić za HRT.