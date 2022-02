‘OVO JE ZNAK SLABOSTI, NEMA JEDINO RUSIJA NUKLEARNO ORUŽJE’ Putinova prijetnja ne impresionira Janšu: Gube rat u Ukrajini

“Ozbiljno, ovo je znak slabosti, a ne snage. Gube rat u Ukrajini. I Rusija nije jedina s nuklearnim oružjem”, napisao je na Twitteru slovenski premijer Janez Janša, reagiravši na današnju izjavu ruskog predsjednika Vladimira Purina o naredbi da se ruske nuklearne snage podignu na visok stupanj pripravnosti, opravdavajući to agresivnim izjavama NATO-a i ekonomskim sankcijama protiv Moskve.

Serious, but that’s a sign of weakness, not of strength. They are loosing war in Ukraine. And RF is not alone with nukes. @ZelenskyyUa https://t.co/cPD5ywgoW2

