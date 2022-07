‘OVO JE ZLATNI RUDNIK, TU ĆE SE SKRASITI’: Ide li Plenkovićev lav na poziciju koja se otvara nakon uvođenja eura? ‘Premijer da ne zna, ma dajte molim vas…’

Politička bomba pogodila je Hrvatsku u utorak u večernjim satima.

Vijest da će Zdravko Marić dati ostavku na, uz premijerovu poziciju i najvažniju fotelju u državi, odjeknula je javnim prostorom i zaprepastila mnoge.

Grom je to iz vedra neba za većinu političara, analitičara i novinara, a mnogima omiljeni ministar financija svojim naprasnim odlaskom zasad ostavlja mnogo upitnika u zraku.





Navodno nitko ništa nije znao, ali…

Navodno se ne zna kamo odlazi i tako se govori iz Vlade. Tvrdi se da niti sam premijer Andrej Plenković ne zna kamo mu najvažniji ministar odlazi.

Ekomonski analitičar Danko Sučević ipak ima drugačije viđenje: “Plenković da ne zna kamo ide Marić? Ma dajte molim vas… Pa toga nema ni u najmanjim obrtima da se ne razgovara i da se ne zna kamo ti zaposlenik odlazi. Siguran sam da premijer jako dobro zna”, rekao je za N1.

Saznali smo da postoji više mogućnosti oko Marićeve ostavke, a jedna je ta da je zaista sam donio odluku zbog zasićenja i jer smatra da je ulaskom Hrvatske u eurozonu on svoju dionicu odradio. Iz izvora iz HDZ-a saznajemo kako je Marić već dulje vremena spremao odlazak te da ima već određenu svoju profesionalnu budućnost:

“On je radio 365 dana u godini skoro dvadeset sati dnevno za manje od 3000 eura mjesečno. Uz svoje kvalitete, znanje, ugled i mrežu poznanstava mogao je raditi duplo manje za duplo veću plaću negdje u privatnom sektoru ili nekoj od financijskih agencija i međunarodnih institucija. Svoj posao radio je više nego korektno, iza sebe ostavlja veliki posao i nitko mu ništa ne može zamjeriti”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a.









Druga mogućnost koja se spominje, ali se svi nadaju da nije u igri i sve je manje vjerojatna jest da Marić ima zdravstvenih problema te se zbog toga povlači.

Također, sve češće HDZ-ove korupcijske afere i Uskokove istrage na svaki ovakav iznenadni odlazak bacaju sumnju u neke nove potencijalne istrage pa tako i sada oporbeni čelnici jedva čekaju hoće li Uskok pokucati i na Marićeva vrata, a u toj priči moglo bi se preispitivati situacija oko Lex Agrokora i sve češćeg pritiska i hrabrih istupa bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića.

I na koncu, u tišini je stigao možda i najveći udar na već krizom načetu ekonomiju, a to je odluka o plaćanju odštete za izgubljenu arbitražu u sporu INA-Mol kojom nad hrvatskim poreznim obveznicima stoje kandže od najmanje dvije milijarde kuna što bi mogao biti teret kojeg Marić nije htio preuzeti na svoja leđa.









Ono što se često čuje u kuloarima jest da je Marić sa svojim kvalitetama zapravo bio odgovoran javni službenik jer je prihvatio možda i najvažniju funkciju u državi, a u privatnom sektoru ili u nekoj korporaciji mogao je zarađivati barem duplo više nego kao ministar u hrvatskoj Vladi.

Saznali smo podatak koji prolazi ispod radara, a to je da Hrvatska uvođenjem eura dobiva jedno važno i dobro plaćeno mjesto u Europsku središnju banku i možda je to pozicija koja čeka Plenkovićevog najcjenjenijeg ministra Marića.

Izvor iz Ministarstva financija kaže nam da bi to bila odlična pozicija za njega. “To je zlatni rudnik za njega. I on to zaslužuje”, rekao nam je naš izvor.

Osim toga, spominje se i Svjetska banka.

Podsjećamo, u srijedu su najavljeni sastanci Vlade i koalicijskih partnera zbog odlaska ministra Marića iz Vlade, a oporba je već krenula u akciju pokušaja (i)zazivanja novih parlamentarnih izbora.