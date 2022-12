OVO JE ŽENA KOJA USTAJE PROTIV MOLITELJA! I Oluja joj je mrska: ‘Čini mi se da se opet spremamo za rat, to je pokazivanje sile i manipulacija’

Autor: L.B.

‘Tiha misa’ – skupna intervencija u javnom prostoru, koju je najavila umjetnica Arijana Lekić Fridrih, poznata javnosti po protestiranju protiv UNESCO-m zaštićenog bećarca i mizoginih stihova kakvi se u njemu mogu čuti, održala se u Zagrebu u subotu ujutro.

Naime, ovaj događaj zamišljen je kao kontraperformans organiziranoj molitvi muškaraca, koji će u subotu ujutro na Trgu bana Jelačića moliti krunicu, kao i svake prve subote u mjesecu.

“Tiha misa je skupna intervencija u javnom prostoru umjetnice Arijane Lekić Fridrih kao reakcija na nedavno intenziviranu re-tradicionalizaciju navodno sekularnog hrvatskog društva koju provode muškarci klečeći i moleći svake prve subote u mjesecu na glavnim trgovima raznih gradova u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb. Muškarci, nesigurni u trenutno stanje patrijarhata, glasno mole na trgovima pokušavajući reafirmirati itekako narušen tradicionalni i jedini ispravni koncept muževnosti”, navode organizatori, Udruga Domino koja od svog osnutka 2003. godine sustavno radi na osnaživanju i prihvaćanju različitosti kroz svoje brojne umjetničke, aktivističke, edukativne i zagovaračke programe i projekte.





‘Preveliki broj žena u ovome društvu muške glave obitelji došli su glave’

Ističu kako su se pojavili “muškarci koji su odlučili redovitim javnim okupljanjima uslišiti svoje molitve o preuzimanju odgovornosti u svojim obiteljima kao rješenje (među ostalim) problema pobačaja” te tvrde kako su arhaični modeli rodnih podjela problem te da su muške glave obitelji skupo koštale veliki broj žena.

“Arhaični modeli rodnih podjela i društvenih uloga, a pogotovo ovakvih koje se oslanjaju na neupitne i isključivo muške ‘glave obitelji’ došli su glave preveliki broj žena u ovome društvu da bismo zanemarili budućnost koju ovi muškarci nameću. Građansko društvo temeljeno na jednakosti nema taj luksuz ignoriranja ovakvih inicijativa koje zazivaju uspostavu i veću vlast glavara i poglavara u obitelji te koje time propagiraju arhaične modele patrijarhalnog nasilja”, ističu iz Udruge Domino.

Problem tzv. glavarstva muškaraca očituje se u porastu statistike vezane uz zlostavljanje djevojčica, djevojaka i žena. Naime, uz čak 14 slučajeva femicida u 2022. godini, iz Udruge Domino podsjećaju i na činjenicu da je ovog tjedna Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja izvijestio da je od studenoga 2020. godine do danas primio 1709 poziva žrtava rodno uvjetovanog nasilja, pojašnjavaju iz Udruge.

Kontraperformans

“Ne želimo da na ovaj način muškarci ‘preuzimaju odgovornost u svojoj obitelji’, ne samo po pitanju pobačaja, već i po bilo kojem pitanju koje vodi do nejednakosti, diskriminacije i, u konačnici, do zlostavljanja žena”, pojašnjavaju iz Udruge Domino te pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na ‘Tihoj misi’ od 8 do 10 sati na Trgu.

Podsjetimo, u Zagrebu su muškarci već u nekoliko prilika molili na glavnom gradskom trgu, a kako su svaki put pojasnili, molili su za “domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za prestanak predbračnih odnosa, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, kao i za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu te za beskompromisne crkvene pastire, nova duhovna zvanja i duše u čistilištu”.

‘Nema žene bolje od krmače’

No, tko je zapravo Arijana Lekić – Fridrih?









Multimedijalna umjetnica javnosti je najpoznatija po instalaciji postavljenoj u srpnju u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici, pod nazivom ‘Nema žene bolje od krmače’, a kojom je htjela ukazati na problematičan upis bećarca na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva UNESCO-a.

Kako je sama istaknula, njezina audiovizualna instalacija u prostoru ističe vulgarnost bećarca, ali i njegovo pozivanje na mizoginiju i nasilje.

‘’Nema žene bolje od krmače, moš je klati, moš je i j…ti’’, sadržaj je ‘’naslovnog’’ bećarca u videoporuci postavljene instalacije, a navode se i ostali među kojima i ”U curice šaren pi..ć mali, a u babe ko opanak stari. ‘’Curica je sjedila na pragu pa joj p..a uvatila vlagu’’.









‘Znaš što ti se može dogoditi’

”Činjenica da je UNESCO zaštitio bećarac kao naslijeđe čovječanstva. Po meni, ovakve tradicije treba propitivati. Tradicionalno, žene nisu imale ni pravo glasa. Ovo je konkretan poziv na nasilje, na mizoginiju i vrlo jasno postavlja ulogu žene u društvu”, kazala je autorica čija je instalacija postavljena u sklopu Festivala izvedbenih umjetnosti ”Perforacije”, a postavljanjem njezine instalacije ispred HDLU-a ‘Znaš što ti se može dogoditi’ naglasila je porast femicida u Hrvatskoj.

Osim navedenog, Lakić – Fridrih je od 2002. do 2009. radila kao scenaristica dokumentarnog serijala “Direkt” u produkciji Fade In-a i HRT-a, a režirala je i dva kratka dokumentarna filma, “Online” i “Parada” te jedan srednjemetražni film “Ispočetka”. Posljednjih šest godina radi na multimedijalnom web projektu “Od5Do95” kojim želi pokazati kako žive žene u Hrvatskoj.

‘Oluja je pokazivanje sile i manipulacija’

“I više od 20 godina nakon kraja rata on je još uvijek u mnogim glavama”, ističe Arijana Lekić-Fridrih, autorica dokumentarnog filma ‘Parada’ koji kroz sedmominutni prikaz zagrebačke vojne parade povodom 20. godišnjice Oluje pokazuje opčinjenost naroda vojskom i ratom, koja se prenosi i na djecu, tvrdi autorica.

“Znam da je npr. u Francuskoj mimohod jedan od najvećih događaja u zemlji i da svi u tome uživaju, ali sigurno postoji distinkcija između onoga što se događa tamo i što se dogodilo u Hrvatskoj prije dvadesetak godina. Hrvatska je zemlja koja ja nedavno izišla iz rata i poruke koje se upućuju na obljetnicama nisu poruke pomirenja niti se takvi mimohodi mogu smatrati proslavom. To je pokazivanje sile i manipulacija isključivo u svrhu skupljanja političkih bodova i zapravo je priča o militarizaciji i nacionalizmu.

Čini mi se da se opet pripremamo za rat. Ne znam tko će nam biti neprijatelj, ali sigurno ćemo ga naći. Ja sam osobno pacifistkinja i protiv sam bilo kakvih vojnih parada. Ova ima posebnu težinu s obzirom na kontekst, ali mislim da je opasna svaka vrsta paradiranja s oružjem i tenkovima po cesti. U međuvremenu se aktualizirala priča o ponovnom uvođenju vojnog roka i zvanju ljudi u pričuvu. Kad sam snimala film, mislila sam da će teško biti gore, ali stvarnost me demantirala na najgori mogući način. Da je mimohod bio sada, vjerujem da bi atmosfera bila mučnija”, kazala je 2017. za portal Autonomija.