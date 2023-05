‘OVO JE ZA RAZGOVOR SA SPECIJALISTIMA!’ Plenković u totalnom šoku, Milanović prešao sve granice: ‘Za razliku od njegovih, moji su sami kupili stan’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji se trenutačno nalazi u Slovačkoj, na GLOBSEC 2023 Bratislava Forumu, nakon panela gdje se govorilo o globalnim posljedicama rata dao je izjavu za medije gdje se opet osvrnuo na izjave predsjednika RH Zorana Milanovića.

Plenković je sa Foruma u Bratislavi poručio kako Milanović kontinuirano laže.

“Još jednom napada, laže, kontinuirano laže, čovjek je jedan patološki lažljivac. O mojoj obitelji, za razliku od njegove gdje je dobio društveni stan, moji roditelji su sami kupili stan, na kredit, nije im ga nitko dao u onom sustavu. Sve što bi htio isprati u vezi sebe pripisuje meni. Taj njegov kompleks zavisti koji postaje nevjerojatan, sad je već nešto za savjetovanje sa specijalistima, postaje takav da tu nema ništa neočekivano”, kazao je Plenković pa dodao kako Milanović takve teze planira godinama.





‘Porazit ćemo i druge 2024. godine’

“Plasirao ih je 2016. u kampanji gdje sam ga porazio, tog poraza očito njegov kompleks nikako da se riješi. Nakon toga smo porazili njegovog nasljednika, porazit ćemo i druge 2024. godine, a to hoće li on ili ne poštovati Dan državnosti koji je donio Sabor, to više nije pitanje za nas, već za hrvatske građane, medije… Samo bih se pitao što bi bilo da je to netko iz obitelji HDZ-a tko ne poštuje Dan državnosti”, rekao je Plenković.

Dotaknuo se i situacija na Kosovu i rekao kako Zagreb želi mir i brzi prekid incidenata.

“Da bilo koji čelnik u Srbiji prizna Kosovo mislim da više ne bi više imao perspektivu u političkoj karijeri“, rekao je Plenković i dodao da je stoga komplicirano pronaći rješenje, prenosi N1.