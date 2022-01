OVO JE TREBALA OSTATI TAJNA: Papa Franjo se iskrao iz Vatikana? Navodno je želio CD, a pojavilo se službeno objašnjenje

Papa Franjo, ljubitelj klasične glazbe, iskrao se u utorak navečer iz Vatikana i posjetio svoje stare prijatelje koji drže prodavaonicu glazbenih kompantnih diskova u Minervinoj ulici te je ondje kupio jedan CD.

Posjet je trebao ostati privatan i tajan, no Javier Martinez-Brocal, urednik televizijske kuće Rome Reports slučajno se ondje zatekao te ga je snimio svojim pametnim telefonom i fotografiju objavio na Twitteru.

U trgovini StereoSound nasuprot Panteonu Franjo se zadržao nešto više od 10 minuta. Glasnogovornik Vatikana je rekao da je papa onamo otišao blagosloviti trgovinu jer je nedavno obnovljena.

Why did Pope Francis visit a record store in Rome?Pope Francis is seen leaving a record store in Rome, Jan. 11, 2022. / Javier Martinez-Brocal/Rome Reports TV News Agency

Washington, D.C. #CatholicChurch #CatholicNews #Europe #NewsBriefs #PopeFrancishttps://t.co/rGec1m6jLw

— CatholicMasses (@CatholicMasses) January 12, 2022