Ovo je suradnik kojega nitko ne očekuje! Plenković na njega ozbiljno računa: Već je krenuo s pripremama za izbore

Autor: Iva Međugorac

Iako su u vladajućoj stranci posljednjih dana zabrinuti zbog afere HEP to ne znači da se u HDZ-u i dalje ne pripremaju za nadolazeće parlamentarne izbore, u nadi da će na njima osvojiti relativnu većinu, nakon koje će biti potrebno ući u pregovore s potencijalnim suradnicima odnosno s koalicijskim partnerima nužnima za formiranje vladajuće većine. Aktualni HDZ-ovi koalicijski partneri uz izuzeće nacionalnih manjina koje ionako imaju svojih zagarantiranih osam zastupničkih mandata ne pokazuju nikakav značajan politički potencijal, većina anketa ukazuje na to da ni HSLS ni HNS ne prelaze izborni prag, a ta situacija teško da će se mijenjati do parlamentarnih izbora na koje premijer Andrej Plenković sa svojom strankom kani izaći samostalno, u takozvanoj točkastoj koaliciji, što znači da bi mu se u pojedinim izbornim jedinicama trebali pridružiti nestranački kandidati koji su prepoznatljivi u svojem kraju poput primjerice Marijane Petir u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Problemi s koalicijskim potencijalom

Kada je koalicijski potencijal u pitanju on se u vladajućim redovima već dugo spominje kao jedan od najvećih problema za HDZ koji je vrata suradnje s desnim opcijama zatvorio zbog Plenkovića koji svoju stranku nastoji pozicionirati čvrsto u političkom centru, što mu odgovara i zbog njegove proeuropske politike. Ankete kažu kako se na idućim izborima osvajanju zastupničkih mandata može nadati svega nekoliko stranaka. Očekivano nakon HDZ-a to je i SDP koji bez obzira na krizu kroz koju ova stranka već dugo prolazi može očekivati da će zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj tradiciji, infrastrukturi i snažnim pojedincima, ipak ostati druga politička opcija u zemlji.

Što će biti s platformom Možemo teško je reći, oni za sada potencijal pokazuju uglavnom na razini Zagreba, a upitno je kako će se tu situacija odvijati s obzirom na sve veće nezadovoljstvo stanovnika metropole gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, koji je uz potencijalnu premijerku Sandru Benčić najpoznatiji član ove zeleno, lijeve političke stranke. Na desnom spektru uz Most koji se nedavno ujedinio sa Suverenistima ozbiljan potencijal pokazuje i Domovinski pokret kojem rejting raste zadnjih godinu i pol dana.





U HDZ-u imajući u vidu ove opcije koje za sada pokazuju parlamentarni potencijal jasno kažu da bi Plenković nakon izbora mogao biti sveden na dvije opcije – ili će ići u koaliciju s Možemo i izazvati razdor i pobune u svojim redovima, ili će se pak opredijeliti za suradnju s Domovinskim pokretom, što bi također moglo biti nezgodno jer teško da će Pokret pristati biti dio Vlade u kojoj bi se pored HDZ-a našli i manjinci predvođeni šefom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

Nezavidna pozicija za Plenkovića

Situacija je dakle za Plenkovića nezavidna, jer ni jedna od ove dvije opcije ne djeluje sigurno, ni obećavajuće. Premda su u vladajućim redovima nade polagali u AP nedavno osnovanu stranku šibenskog župana Jelića, već se sada može naslutiti kako ni ta opcija ne pokazuje neki pretjeran potencijal, govori se da bi se Jeliću trebao pridružiti i liberalni Fokus, u kojem HDZ-ovci vide potencijalne suradnike, no veliko je pitanje koliko na terenu, među biračima ta opcija doista može privući potencijalnih birača, baš kao što je upitan potencijal druge liberalne opcije, odnosno Centra kojega predvodi bračni par Puljak, koji ima ogromne apetite, ali ako je vjerovati anketama i poprilično skroman potencijal.

Sve manje političkog potencijala ima i IDS koji je do sada na svim izborima mogao računati na svoja tri tradicionalna i regionalna mandata. S obzirom na novi ustroj izbornih jedinica, ali i imajući u vidu njihova unutarstranačka raslojavanja i njihova tri mandata pod velikim su upitnikom. Upućeni u političke aktivnosti na istarskom poluotoku tvrde da IDS o svoja tri mandata može samo sanjati, ova je stranka postala neprepoznatljiva, a pomoći bi im moglo tek to da se ponovno politički aktivira njihov počasni predsjednik Ivan Jakovčić, što nije nemoguće.

Ukoliko se Jakovčić aktivira, tada u HDZ-u mogu računati na potencijalnu suradnju s ovom regionalnom strankom koju je nedavno napustio zastupnik Marin Lerotić, a prije toga i Istarski župan Boris Miletić, koji se navodno već priprema za parlamentarne izbore na koje planira izaći sa svojom nezavisnom listom, na kojoj bi se mogla naći nekolicina zvučnih imena iz istarskog kraja, ali i iz Primorsko-goranske županije u kojoj se kao mogući Miletićev suradnik spominje dugogodišnji SDP-ov župan Zlatko Komadina koji stanjem u svojoj stranci već dugo nije oduševljen pa pokušava pronaći alternativnu opciju preko koje bi probao doći i do saborskih klupa.

U tom se kontekstu spominje i opcija prema kojoj bi Komadina kao nezavisni kandidat u svojoj izbornoj jedinici bio nositelj liste za Socijaldemokrate u čijim se redovima mogućnost suradnje sa Miletićem i njegovom listom ne odbacuje. Ne odbacuje se pak niti opcija u kojoj bi se nakon parlamentarnih izbora ovisno o broju osvojenih mandata Miletićeva lista našla u koaliciji s HDZ-om kojem je sve skloniji i aktualni gradonačelnik Buzeta Damir Kajin, no njegovi planovi za parlamentarne izbore za sada nisu poznati. Poznato je zato da je Miletić blizak s HDZ-ovim istarskim šefom Antonom Klimanom, što bi i mogao biti temelj za ovu postizbornu suradnju, kojoj je Plenković sklon, ali prije toga Miletić i njegovi suradnici sreću moraju okušati na parlamentarnim izborima, za koje intenzivne pripreme kreću i u oporbenim redovima, nadajući se kako će afere u HEP-u dodatno ugroziti premijera Plenkovića i njegov HDZ čiji se rejting doista na posljednjim anketama i jest počeo topiti.