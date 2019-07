OVO JE SULUDO! Vatrogasci otkrili strašan detalj :’ Netko je iz BMW-a nakon nesreće pokušao nešto uzeti’

Autor: Dnevno

Sudac istrage Županijskog suda odredio je u ponedjeljak Ozrenu Mlinariću (35), vozaču BMW-a koji je u četvrtak pod utjecajem droga i lijekova uzrokovao tešku prometnu nesreću kod Svete Helene, jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

On je, podsjetimo, uhićen nakon što su prvi rezultati dodatnih vještačenja pokazali da je u organizmu imao tragove opijata. Podsjetimo, policija je 35-godišnjeg Ozrena Mlinarića prvo pustila na slobodu, ali ga je potom uhitila nakon što su utvrđene sve okolnosti nesreće.

Vatrogasci koji su prvi došli na mjesto nesreće otkrili su neke nove detalje. Kažu da takvu intervenciju nisu imali godinama.

“Nekakvih 20 do 25 minuta smo vadili van 3 osobe. To je dosta brzo u uvjetima u kakvim smo se nalazili. Sve je bilo nagnječeno, stisnuto, jako teška intervencija. U zadnjih 10 godina nismo to vidjeli”, rekao je zamjenik Vatrogasne postrojbe Sv. Ivan Zelina, Kristijan Koščec, prenose Vijesti.hr.

No vidjeli su da je nakon nesreće netko iz BMW-a pokušao nešto uzeti. Neslužbeno se doznaje, otac vozača.

“Vidjeli smo da policija samo sugerira nekom muškarcu da se makne od mjesta nesreće i da ne može uzimati ništa”, kazao je Koščec.

Kada su stigli na intervenciju, vatrogasci su prvo željeli doći do dječaka, no nisu mogli jer je BMW bio na krovu Škode. Morali su ga prvo odvući i izrezati krov da bi mogli doći do majke i oca, a potom i do 7-godišnjaka.

“Otac i majka nisu bili pri svijesti, s njima nismo komunicirali, s dječakom tek povremeno. Je li on nešto govorio, pitao? Samo koliko smo shvatili na hrvatskom: boli, boli”, kazao je Koščec.