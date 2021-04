OVO JE STRAVIČNO, LIJEČNICI U ŠOKU: U Klaićevoj se za život bori 2,5 godišnja djevojčica, dovezena sa strašnim ozljedama glave i tijelom punim modrica

Autor: M.P.

U Klaićevu bolnicu je u srijedu stigla 2,5 godišnja djevojčica s izrazito teškim ozljedama.

Djevojčica ima teško nagnječenje mozga i čitave glave, osobito na koži gdje se jasno vide tragovi gnječenja.

Kako doznaje 24sata, ozljede su, brutalne i zastrašujuće, doslovno ekstremne, a djetetu je tijelo puno modrica različite starosti, odnosno vidljivi su tragovi prijašnjih ozljeda.

Dijete je na intenzivnoj, priključeno na respirator, a ozljede su toliko teške da ima vrlo male šanse da preživi.

Liječnici u šoku









Liječnici ne znaju što se dogodilo da je dijete došlo u takvom stanju, majka daje proturječne izjave u kojima kaže da ne zna što se dogodilo i da je dijete palo. No, vidljivo je da je dijete zanemarivano jer ima neliječen svrab.

Djevojčica je iz okolice Nove Gradiške, a u srijedu ujutro prvo je dovezena u tamošnju Opću bolnicu gdje su je liječnici reanimirali i intubirali. No, s obzirom da težinu ozljeda, prevezena je u Klaićevu i u tom trenutku bila je u komi. Stanje joj se dodatno pogoršalo.

O svemu obaviještena i policija









O svemu je obaviještena policija koja je u četvrtak trebala doći u Klaićevu.

“Upoznati smo sa slučajem, no u ovom trenutku ne možemo ništa reći o tome kako su ozljede djeteta nastale. U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo dati odgovor na to je li netko ozlijedio dijete i na koji način”, rekao je Damir Brezić, službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske.

Obitelj poznata Centru za socijalnu skrb

Obitelj iz koje dolazi djevojčice već je poznata Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška, dijete je više od godinu dana bilo kod udomitelja, a na zahtjev roditelja Centar ga je vratio u biološku obitelj. “Razlog udomljavanja bili su nepovoljni uvjeti kod obitelji, a i bolest djeteta. Navodno je riječ o autoagresivnosti djeteta. U obitelji ima još dvoje djece. Kako su se uvjeti kod obitelji djevojčice popravili, odlučili smo udovoljiti zahtjevu roditelja i vratiti je iz udomiteljske obitelji. Uz to smo odredili mjeru stalnog nadzora od strane naše socijalne djelatnice, odlazila je u posjet dva puta tjedno. Čuli smo za ozljede djeteta, za sada nemamo informaciju kako su one nastale. Socijalna radnica koja je nadzirala tu obitelj rekla je da ona nije imala spoznaju niti je bilo što upućivalo na to da bi se s djetetom moglo nešto dogoditi”, rekao je Branko Medunić, ravnatelj CZSS-a Nova Gradiška, piše 24 sata.