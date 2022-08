OVO JE STRAŠNO! Ako grune nuklearka u Ukrajini, radioaktivnost bi došla na hrvatski prag: Srbija bi se gušila u radioaktivnom oblaku…

Stigla je zabrinjavajuća simulacija od strane znanstvenika i stručnjaka. Znanstvenici s ukrajinskog hidrometeorološkog instituta simulirali su širenje radijacije u slučaju nuklearne katastrofe u elektrani Zaporižja, najvećem nuklearnom reaktoru u Europi.

Ustanovili su da bi u slučaju vremenskih uvjeta iz prijašnjih par dana radioaktivni materijal mogao dospjeti sjeverno čak do Baltičkog mora te se usput nadviti nad Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom i Bjelorusijom.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed – Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u





— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 18, 2022