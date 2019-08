OVO JE PRAVI MIROSLAV ŠKORO! Pročitajte intervju i upoznat će te kandidata za predsjednika

Poznati kantautor i predsjednički kandidat Miroslav Škoro je ovih dana, zbog suradnje s bosanskim kantautorom Dinom Muharemovićem boravio u Sarajevu gdje je dao intervju za portal Klix.ba,još 18.3.2017.

Na početku razgovora je govorio o dojmovima iz Sarajeva i o svojim vezama s Bosnom.

“Grad je prekrasan, a Sarajevo je danas prije svega talent. Nevjerojatno je koliko talenta ima per capita u Sarajevu i koliko odavde izlazi dobrih pisaca, pjevača, glumaca, redatelja. Mislim da je Sarajevo kreativni epicentar Europe. Ne podilazim i volio bih da je to možda u Osijeku, ali nije”, rekao je.

“Kao dijete sam nekoliko puta prošao kroz Sarajevo, Baščaršija je bila pojam. A i pripadam generaciji koja je voljela emisiju Primus, privukla me New Primitives priča i švercali smo te kasete. Volio sam i televiziju Sarajevo jer su emitirali Monty Python i otkrili mi taj svijet”, rekao je Škoro.

“Moj dojam je da se Savez komunista Hrvatske raspao na dvije stranke: SDP i HDZ, ali mentalni sklop je isti. Ne mislim ništa dobro o politici HDZ-a od 1995. do unazad nekoliko godina. Dolaskom Plenkovića okrenuta je nova stranica u politici HDZ-a, on je vrhunski europski političar ali ne znam koliko će imati snage i sposobnosti da okupi ljude koji će napraviti nužne reforme”, rekao je ističući kako svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje.

“Kada sam 1989. u Chicagu napisao prvi album, odnio sam ga Zvonku Bogdanu koji je također bio tamo. On mi je rekao: ‘Pa znaš, nije ti to nešto ali ako budeš ponavljao, jer naš narod voli ponavljanje, na kraju će te oponašati’. I tako sada imam svoje mjesto na ljestvici”, prisjetio se uz smijeh.

Kada je riječ o srbijanskoj politici Škoro smatra da je korijen problema u povijesnom naslijeđu koje nije razriješeno. “Zdravorazumski, čini mi se da je problem to što nismo raščistili s tim tko su fašisti, tko antifašisti, tko kvislinzi, a tko neutralni ljudi. U historiji ima dovoljno dokaza da su i ustaše i četnici činili mnogo loših stvari. Međutim, mi smo stvari posložili onako kako nam to paše, a to je naročito izraženo u Srbiji gdje četnici i partizani imaju ista prava. To nije dobro, isto kao što nije dobro da komunisti prisvajaju antifašizam”, rekao je. “Mislim da trebamo proći jednu katarzu i reći što je, a što nije jer sve dok jedni misle da jeste, a Srbi da nije neko mulja. Čini mi se da je Vučić vješt političar, vješto artikulira svoje stavove i postoji razlog što je dugo na vlasti. Ja ipak nisam taj koji treba suditi”, rekao je Škoro.

Licemjerje političara oko Gotovine i Markača

Dodaje kako svoje stavove iskazuje kroz svoje pjesme koje često dovode u usku vezu s nacionalizmom.

“Voljeti svoje ne znači ne voljeti drugo. Znam da me bije glas nekoga tko pjeva pjesme koje pozivaju na ovo ili ono, ali ja nikada nisam iskoristio riječ Hrvatska u svojoj pjesmi, čak ni imena gradova ili ljudi. Govorim generalno o ljubavi, domovini, vjeri. Nikada nisam rekao da to mora biti katolička vjera, hrvatska domovina ili određeni narod. Svatko normalan se tu može prepoznati jer kad pjevam ‘Sude mi’ sude svima. Nisam rekao: ‘Sude Anti Gotovini’, ali ljudi to zlonamjerno iščitavaju kako im paše. Ja pjevam jer smatram da svi imaju pravo pjevati o tome, pjeva i Bruce Springsteen, pjeva i Bono Vox koji je u Sarajevu jako cijenjen”, rekao je Škoro.

“Kada sam bio član Zaklade za istinu o Domovinskom ratu prikupljali smo novac za istražne postupke, kada su generali Ante Gotovina i Mladen Markač u pitanju. Imao sam problema s tim da negdje nastupim. A kada su ih oslobodili svi su bili gomila licemjera koji su slavili”, rekao je dodajući kako se sve to radi da bi se anulirao njegov rad.

Nisam sreo horde ustaša u Hrvatskoj, ali u nekim državama su četnici na vlasti

Ističe kako ima prijatelje muslimane i Srbe i da je zadovoljan čovjek sve dok oni misle drugačije. Prokomentirao je i sve učestalije komentare da u Hrvatskoj buja ustaštvo.

“Često se krećem po Hrvatskoj i nisam još sreo te horde podivljalih ustaša, ali vidim da su u nekim državama četnici na vlasti”, rekao je.

O prijateljstvu s Thompsonom, čijem je djetetu kum, kaže da ima stvari oko kojih se s njim slaže, ali ima i onih s kojima ne.

“Jesam s njim otpjevao neke pjesme, ali sam pjevao i s drugim ljudima. To ne znači da dijelim njihov sustav vrijednosti. Kod nas postoji tendencija da svako laje što hoće. Mi smo duboko podijeljen narod koji zagovara ovo ili ona, a u principu ne zna o čemu govori. A onda to svi koriste u političke svrhe”, zaključio je.

Ističe kako nam nema spasa i kako je katarza na ovim prostorima nemoguća, jer umjesto da tražimo razloge koji nas povezuju, pravimo razlike.

“To stvara gorčinu i kod jednih i drugih, a geneza svih naših problema je što postoje dvostruka mjerila. Ja bih da se potenciraju sličnosti jer je to put za zajednički život u kojem će naša djeca moći ostati ovdje”, poručio je Škoro.